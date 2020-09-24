RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 792793794795
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:20

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ну, на зовнішню стіну - то мені треба труби тягнути через весь смарт!(не цікаво
делайте тёплый пол и без радиаторов. это раньше тянули батарею к окну потому что окна были деревянные и сифонили жёстко.

это было задумано для ВЕНТИЛЯЦИИ ! а вот замена таких окон на пластиковые без создания новой системы вентиляции чревато проблемами.
  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ну, на зовнішню стіну - то мені треба труби тягнути через весь смарт!(не цікаво
делайте тёплый пол и без радиаторов. это раньше тянули батарею к окну потому что окна были деревянные и сифонили жёстко.

Та й зараз через металопластикові вікна трохи тепловтрати є.

Теплу підлогу - затратно ;)
Порахуйте її + стяжку і......... просто поцепити ел-радіатор за 2-3Кгрн! ;)

ніфіга не затратно ! Кладіть під паркет\ плитику плівку і все
  Успіх написав:
  roberto dark написав:Мне тут долярчик на соседней ветке, упорно доказывает, что во ЛЬВОВСКИХ СПАЛЬНИКАХ - МЁДОМ НАМАЗАНО и однухи с ремонтом по 70 000 $ улетают

Ха-ха, хі-хі))
А пруфи - є? :lol:
Я тільки писав про СВІЙ будинок, де живу - так в ньому однухи 45-48м2 з новим ремонтом продаються по 70Куїв+!
І здають такі пА 12-14Кгрн/міс - як з куща! :lol:
та нічого, переїдети жити в смарт , а свою будете здавати.
  athena1 написав:І знрву ж таки. Все, що за оперним театром - це задуп'є.
Так було завжди. Нажаль.
добре, а початок вул.Б.Хмельницького теж дупа ?
  Успіх написав:Ще б порівняти "плюси" і "мінуси", наприклад, Левандівки і Рясного1-2
ось це точно дупа vs дупа
Востаннє редагувалось yama в Нед 19 вер, 2021 16:38, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
Повідомлень: 3808
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7618 раз.
Подякували: 861 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:56

  juristkostya написав:
  athena1 написав:Какая у Вас задача?

Общеобразовательная :-) переезжать не планирую

Тепер я починаю розуміти, чому ціни ростуть)
Я вже більше року не дивився і виявилось, що реально виросли(((
Але в оснрвному на новобуди. Навскидку тому, що просто мурашники перестали купляти, бо забудова в них нецмовірно щільна. Але місць близько до центру майже немає і тому доводиться робити гарніші проекти, але в Jeb енях.
От я тільки що переглянув одну групу. Жодного оголошення про попит в районі Долярчикового смарту не побачив. Шукають навіть на Сихові і на Зеленій, а на Топольно-Замарстинівській - найн.
Раджу ще задати питання на форумах ацтішніків. Там часто є подібні пости. Про переізд до Львова і який район краще.
Якщо напишете, де плануєте приблизно працювати, може порадимо де тоді краще жити.
Ви орендувати, чи купляти збираєтесь?
athena1
 
Повідомлень: 2188
З нами з: 18.12.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:00

  juristkostya написав:
  athena1 написав:2 кімнати, радянський стан. Нижче ринку, але не дуже. Той економсегмент має низьку ціну в принципі.
Але ніяких капіталовкладень
теж не було. Тому гріх жалітися.
Продали (бо спадок не тільки мій).
Причому продали на 20 відсотків нижче ринку теж.
Як раз тому і продали, що за 2 роки 2 проколи по 2 місяця.

То есть, существует некий порог техсостояния, ниже которого люди не хотят жить даже сильно дешевле рынка?
Да, и если можно: за сколько конкретно сдавалась? Спасибо

Состояние бьіло неплохое. Кузня нормальная, стиралка вообще новая почти от Сименса, холодильник пару лет Снайге, но ванна, унитаз, обои на стенах, мебель 80-х годов....
Здавалось за 5000 в 16-18 году.
Можно бьіло больше просить, но синица в руке
athena1
 
Повідомлень: 2188
З нами з: 18.12.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:19

  yama написав:
  athena1 написав:І знрву ж таки. Все, що за оперним театром - це задуп'є.
Так було завжди. Нажаль.
добре, а початок вул.Б.Хмельницького теж дупа ?
  Успіх написав:Ще б порівняти "плюси" і "мінуси", наприклад, Левандівки і Рясного1-2
ось це точно дупа vs дупа

Ну Ви ж львів'янин? Це ж Бомба)
Є там пару норм будинків, але район сам по собі - з... Є)
Про що свічить різке зростання рітейлу типу " Чарка" і подібних.
Такий собі коктейль. Знаю, що в меріі хотіли там район підшаманити, бо туристів екскурсоводи вже не знають чим дурити. Що погладити на щастя, чи куди руку запхати.
Але поки що не бачу суттєвих інвестицій. Правда я більше року там не був. Може там щось змінилося . Чув, що пл. Теодора будуть робити. Монахи ще непогані ремонти зробили, але алкашню не так легко нагнати з іх точок
athena1
 
Повідомлень: 2188
З нами з: 18.12.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:21

Куди Долярчик подівся? :)
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29541
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2103 раз.
Подякували: 2190 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:44

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:2. Знатоку недвиги:
За последние дни два человека написали очень хорошие посты по львовской недвиге, большое им спасибо. В число этих людей не входите, но хоть ветку оживляете....
какие посты? о какие именно речь ?
yama
 
Повідомлень: 3808
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7618 раз.
Подякували: 861 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 792793794795
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 291, 292, 293
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
2925 446004
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 вер, 2021 17:52
flyman
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 4, 5, 6
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
53 10876
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 вер, 2021 17:01
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 50894
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.