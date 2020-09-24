|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 19 вер, 2021 16:20
vitaliian написав: Успіх написав:
Ну, на зовнішню стіну - то мені треба труби тягнути через весь смарт!(не цікаво
делайте тёплый пол и без радиаторов. это раньше тянули батарею к окну потому что окна были деревянные и сифонили жёстко.
это было задумано для ВЕНТИЛЯЦИИ ! а вот замена таких окон на пластиковые без создания новой системы вентиляции чревато проблемами.
Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Ну, на зовнішню стіну - то мені треба труби тягнути через весь смарт!(не цікаво
делайте тёплый пол и без радиаторов. это раньше тянули батарею к окну потому что окна были деревянные и сифонили жёстко.
Та й зараз через металопластикові вікна трохи тепловтрати є.
Теплу підлогу - затратно
Порахуйте її + стяжку і......... просто поцепити ел-радіатор за 2-3Кгрн!
ніфіга не затратно ! Кладіть під паркет\ плитику плівку і все
Успіх написав: roberto dark написав:
Мне тут долярчик на соседней ветке, упорно доказывает, что во ЛЬВОВСКИХ СПАЛЬНИКАХ - МЁДОМ НАМАЗАНО и однухи с ремонтом по 70 000 $ улетают
Ха-ха, хі-хі))
А пруфи - є?
Я тільки писав про СВІЙ будинок, де живу - так в ньому однухи 45-48м2 з новим ремонтом продаються по 70Куїв+!
І здають такі пА 12-14Кгрн/міс - як з куща!
та нічого, переїдети жити в смарт , а свою будете здавати.
athena1 написав:
І знрву ж таки. Все, що за оперним театром - це задуп'є.
Так було завжди. Нажаль.
добре, а початок вул.Б.Хмельницького теж дупа ?
Успіх написав:
Ще б порівняти "плюси" і "мінуси", наприклад, Левандівки і Рясного1-2
ось це точно дупа vs дупа
Востаннє редагувалось yama
в Нед 19 вер, 2021 16:38, всього редагувалось 1 раз.
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3808
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 7618 раз.
- Подякували: 861 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 вер, 2021 16:56
juristkostya написав: athena1 написав:
Какая у Вас задача?
Общеобразовательная
переезжать не планирую
Тепер я починаю розуміти, чому ціни ростуть)
Я вже більше року не дивився і виявилось, що реально виросли(((
Але в оснрвному на новобуди. Навскидку тому, що просто мурашники перестали купляти, бо забудова в них нецмовірно щільна. Але місць близько до центру майже немає і тому доводиться робити гарніші проекти, але в Jeb енях.
От я тільки що переглянув одну групу. Жодного оголошення про попит в районі Долярчикового смарту не побачив. Шукають навіть на Сихові і на Зеленій, а на Топольно-Замарстинівській - найн.
Раджу ще задати питання на форумах ацтішніків. Там часто є подібні пости. Про переізд до Львова і який район краще.
Якщо напишете, де плануєте приблизно працювати, може порадимо де тоді краще жити.
Ви орендувати, чи купляти збираєтесь?
-
athena1
-
-
- Повідомлень: 2188
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 вер, 2021 17:00
juristkostya написав: athena1 написав:
2 кімнати, радянський стан. Нижче ринку, але не дуже. Той економсегмент має низьку ціну в принципі.
Але ніяких капіталовкладень
теж не було. Тому гріх жалітися.
Продали (бо спадок не тільки мій).
Причому продали на 20 відсотків нижче ринку теж.
Як раз тому і продали, що за 2 роки 2 проколи по 2 місяця.
То есть, существует некий порог техсостояния, ниже которого люди не хотят жить даже сильно дешевле рынка?
Да, и если можно: за сколько конкретно сдавалась? Спасибо
Состояние бьіло неплохое. Кузня нормальная, стиралка вообще новая почти от Сименса, холодильник пару лет Снайге, но ванна, унитаз, обои на стенах, мебель 80-х годов....
Здавалось за 5000 в 16-18 году.
Можно бьіло больше просить, но синица в руке
-
athena1
-
-
- Повідомлень: 2188
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 вер, 2021 17:19
yama написав: athena1 написав:
І знрву ж таки. Все, що за оперним театром - це задуп'є.
Так було завжди. Нажаль.
добре, а початок вул.Б.Хмельницького теж дупа ?
Успіх написав:
Ще б порівняти "плюси" і "мінуси", наприклад, Левандівки і Рясного1-2
ось це точно дупа vs дупа
Ну Ви ж львів'янин? Це ж Бомба)
Є там пару норм будинків, але район сам по собі - з... Є)
Про що свічить різке зростання рітейлу типу " Чарка" і подібних.
Такий собі коктейль. Знаю, що в меріі хотіли там район підшаманити, бо туристів екскурсоводи вже не знають чим дурити. Що погладити на щастя, чи куди руку запхати.
Але поки що не бачу суттєвих інвестицій. Правда я більше року там не був. Може там щось змінилося . Чув, що пл. Теодора будуть робити. Монахи ще непогані ремонти зробили, але алкашню не так легко нагнати з іх точок
-
athena1
-
-
- Повідомлень: 2188
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 вер, 2021 17:21
Куди Долярчик подівся?
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29541
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2103 раз.
- Подякували: 2190 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 вер, 2021 17:44
juristkostya написав:
2. Знатоку недвиги:
За последние дни два человека написали очень хорошие посты по львовской недвиге, большое им спасибо. В число этих людей не входите, но хоть ветку оживляете....
какие посты? о какие именно речь ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3808
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 7618 раз.
- Подякували: 861 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2925
|446004
|
|
|53
|10876
|
|
|241
|50894
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|