Додано: Нед 19 вер, 2021 16:56

juristkostya написав: athena1 написав: Какая у Вас задача? Какая у Вас задача?

Общеобразовательная переезжать не планирую Общеобразовательнаяпереезжать не планирую

Тепер я починаю розуміти, чому ціни ростуть)Я вже більше року не дивився і виявилось, що реально виросли(((Але в оснрвному на новобуди. Навскидку тому, що просто мурашники перестали купляти, бо забудова в них нецмовірно щільна. Але місць близько до центру майже немає і тому доводиться робити гарніші проекти, але в Jeb енях.От я тільки що переглянув одну групу. Жодного оголошення про попит в районі Долярчикового смарту не побачив. Шукають навіть на Сихові і на Зеленій, а на Топольно-Замарстинівській - найн.Раджу ще задати питання на форумах ацтішніків. Там часто є подібні пости. Про переізд до Львова і який район краще.Якщо напишете, де плануєте приблизно працювати, може порадимо де тоді краще жити.Ви орендувати, чи купляти збираєтесь?