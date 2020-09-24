В десятку флаймане! А пізніше у вчителя від щастя розпочалася, як би то гарно сказати.. ,та Бог з ним - " срачка" коротше...Ну а далі ви все знаєте...
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Додано: Нед 19 вер, 2021 20:11
Додано: Нед 19 вер, 2021 23:16
Я то розумію що тема про тяжке життя Долярчика , то може підкажете де обговорюють саме львівську нерухомість ?
І конкретно до вас питання цоколь 22 м2 вартий уваги для здачі в оренду ?
в нормальному районі міста ?
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