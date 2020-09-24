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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 вер, 2021 23:16
flyman написав:
а я то думав, у Зенека, що там обмивали... а то бізнес трусєлями, і гуру при ділі, і учень переймає мудрість
Я то розумію що тема про тяжке життя Долярчика , то може підкажете де обговорюють саме львівську нерухомість ?
І конкретно до вас питання цоколь 22 м2 вартий уваги для здачі в оренду ?
в нормальному районі міста ?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 02:09
yama написав: Львівський БатяР написав:
Значить можемо порипустити, що однуха в 45м в тому домі на тому ж прверсі обійшлася б 45*592,6=26700$
26700/16000 = на 66% більше
це де ви таку ціну знайшли дайте посилання
. Окраїну ( Левандівку і Сихів не пропонувати)
Це ж ціна за м2 зі слів Долярчика в його будмнку.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 02:12
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Востаннє редагувалось Львівський БатяР
в Пон 20 вер, 2021 02:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 02:12
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Додано: Пон 20 вер, 2021 02:21
yama написав: flyman написав:
а я то думав, у Зенека, що там обмивали... а то бізнес трусєлями, і гуру при ділі, і учень переймає мудрість
Я то розумію що тема про тяжке життя Долярчика , то може підкажете де обговорюють саме львівську нерухомість ?
І конкретно до вас питання цоколь 22 м2 вартий уваги для здачі в оренду ?
в нормальному районі міста ?
А за які гроші???
Я б таке не радмв брати, хіба ціна добра. Цоколь 22м то якась кавалєрка. Але з іншого боку студікам окремо кімнату в 2-3к квартирі, по 2тис гр здають, то і ваш цоколь піде.
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