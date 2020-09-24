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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 793794795796
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:11

  flyman написав:а я то думав, у Зенека, що там обмивали... а то бізнес трусєлями, і гуру при ділі, і учень переймає мудрість

В десятку флаймане! А пізніше у вчителя від щастя розпочалася, як би то гарно сказати.. ,та Бог з ним - " срачка" коротше...Ну а далі ви все знаєте... :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 23:16

  flyman написав:а я то думав, у Зенека, що там обмивали... а то бізнес трусєлями, і гуру при ділі, і учень переймає мудрість

Я то розумію що тема про тяжке життя Долярчика , то може підкажете де обговорюють саме львівську нерухомість ?
І конкретно до вас питання цоколь 22 м2 вартий уваги для здачі в оренду ?
в нормальному районі міста ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 02:09

  yama написав:
  Львівський БатяР написав:Значить можемо порипустити, що однуха в 45м в тому домі на тому ж прверсі обійшлася б 45*592,6=26700$
26700/16000 = на 66% більше
це де ви таку ціну знайшли дайте посилання
. Окраїну ( Левандівку і Сихів не пропонувати)


Це ж ціна за м2 зі слів Долярчика в його будмнку.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 02:12

Del
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Пон 20 вер, 2021 02:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 02:12

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Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 02:21

  yama написав:
  flyman написав:а я то думав, у Зенека, що там обмивали... а то бізнес трусєлями, і гуру при ділі, і учень переймає мудрість

Я то розумію що тема про тяжке життя Долярчика , то може підкажете де обговорюють саме львівську нерухомість ?
І конкретно до вас питання цоколь 22 м2 вартий уваги для здачі в оренду ?
в нормальному районі міста ?


А за які гроші???

Я б таке не радмв брати, хіба ціна добра. Цоколь 22м то якась кавалєрка. Але з іншого боку студікам окремо кімнату в 2-3к квартирі, по 2тис гр здають, то і ваш цоколь піде.
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