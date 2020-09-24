В десятку флаймане! А пізніше у вчителя від щастя розпочалася, як би то гарно сказати.. ,та Бог з ним - " срачка" коротше...Ну а далі ви все знаєте...
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Додано: Нед 19 вер, 2021 20:11
Додано: Нед 19 вер, 2021 23:16
Я то розумію що тема про тяжке життя Долярчика , то може підкажете де обговорюють саме львівську нерухомість ?
І конкретно до вас питання цоколь 22 м2 вартий уваги для здачі в оренду ?
в нормальному районі міста ?
Додано: Пон 20 вер, 2021 02:09
Це ж ціна за м2 зі слів Долярчика в його будмнку.
Додано: Пон 20 вер, 2021 02:12
Del
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Пон 20 вер, 2021 02:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 вер, 2021 02:21
А за які гроші???
Я б таке не радмв брати, хіба ціна добра. Цоколь 22м то якась кавалєрка. Але з іншого боку студікам окремо кімнату в 2-3к квартирі, по 2тис гр здають, то і ваш цоколь піде.
Додано: Пон 20 вер, 2021 06:30
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
только под коммерцию. Для жизни возможно и снимет аскет/нищеброд но товар мягко говоря не ходовой. Под коммерцию желательно фасад и отдельный вход. 22м2 для собачьих кормов, булочной, кондитерской, мастерской, парикмахерской, пиво на разлив - норм. Если не фасад то под салон красоты, интернет магазин и т.д. куда идут целенаправленно.
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