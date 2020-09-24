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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 вер, 2021 23:16
flyman написав:
а я то думав, у Зенека, що там обмивали... а то бізнес трусєлями, і гуру при ділі, і учень переймає мудрість
Я то розумію що тема про тяжке життя Долярчика , то може підкажете де обговорюють саме львівську нерухомість ?
І конкретно до вас питання цоколь 22 м2 вартий уваги для здачі в оренду ?
в нормальному районі міста ?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 02:09
yama написав: Львівський БатяР написав:
Значить можемо порипустити, що однуха в 45м в тому домі на тому ж прверсі обійшлася б 45*592,6=26700$
26700/16000 = на 66% більше
це де ви таку ціну знайшли дайте посилання
. Окраїну ( Левандівку і Сихів не пропонувати)
Це ж ціна за м2 зі слів Долярчика в його будмнку.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 02:12
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Востаннє редагувалось Львівський БатяР
в Пон 20 вер, 2021 02:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 02:12
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Додано: Пон 20 вер, 2021 02:21
yama написав: flyman написав:
а я то думав, у Зенека, що там обмивали... а то бізнес трусєлями, і гуру при ділі, і учень переймає мудрість
Я то розумію що тема про тяжке життя Долярчика , то може підкажете де обговорюють саме львівську нерухомість ?
І конкретно до вас питання цоколь 22 м2 вартий уваги для здачі в оренду ?
в нормальному районі міста ?
А за які гроші???
Я б таке не радмв брати, хіба ціна добра. Цоколь 22м то якась кавалєрка. Але з іншого боку студікам окремо кімнату в 2-3к квартирі, по 2тис гр здають, то і ваш цоколь піде.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 06:30
yama написав:
І конкретно до вас питання цоколь 22 м2 вартий уваги для здачі в оренду ?
в нормальному районі міста ?
только под коммерцию. Для жизни возможно и снимет аскет/нищеброд но товар мягко говоря не ходовой. Под коммерцию желательно фасад и отдельный вход. 22м2 для собачьих кормов, булочной, кондитерской, мастерской, парикмахерской, пиво на разлив - норм. Если не фасад то под салон красоты, интернет магазин и т.д. куда идут целенаправленно а не на вывеску.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 07:45
yama написав: juristkostya написав:
2. Знатоку недвиги:
За последние дни два человека написали очень хорошие посты по львовской недвиге, большое им спасибо. В число этих людей не входите, но хоть ветку оживляете....
какие посты? о какие именно речь ?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 07:47
athena1 написав: juristkostya написав: athena1 написав:
2 кімнати, радянський стан. Нижче ринку, але не дуже. Той економсегмент має низьку ціну в принципі.
Але ніяких капіталовкладень
теж не було. Тому гріх жалітися.
Продали (бо спадок не тільки мій).
Причому продали на 20 відсотків нижче ринку теж.
Як раз тому і продали, що за 2 роки 2 проколи по 2 місяця.
То есть, существует некий порог техсостояния, ниже которого люди не хотят жить даже сильно дешевле рынка?
Да, и если можно: за сколько конкретно сдавалась? Спасибо
Состояние бьіло неплохое. Кузня нормальная, стиралка вообще новая почти от Сименса, холодильник пару лет Снайге, но ванна, унитаз, обои на стенах, мебель 80-х годов....
Здавалось за 5000 в 16-18 году.
Можно бьіло больше просить, но синица в руке
Спасибо. Таки маловато, тем более, как вы пишете, "район неплохой"....
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Додано: Пон 20 вер, 2021 07:48
athena1 написав: juristkostya написав: athena1 написав:
Какая у Вас задача?
Общеобразовательная
переезжать не планирую
Ви орендувати, чи купляти збираєтесь?
Это "трудности перевода", или как понимать?
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