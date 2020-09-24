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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 вер, 2021 07:47
athena1 написав: juristkostya написав: athena1 написав:
2 кімнати, радянський стан. Нижче ринку, але не дуже. Той економсегмент має низьку ціну в принципі.
Але ніяких капіталовкладень
теж не було. Тому гріх жалітися.
Продали (бо спадок не тільки мій).
Причому продали на 20 відсотків нижче ринку теж.
Як раз тому і продали, що за 2 роки 2 проколи по 2 місяця.
То есть, существует некий порог техсостояния, ниже которого люди не хотят жить даже сильно дешевле рынка?
Да, и если можно: за сколько конкретно сдавалась? Спасибо
Состояние бьіло неплохое. Кузня нормальная, стиралка вообще новая почти от Сименса, холодильник пару лет Снайге, но ванна, унитаз, обои на стенах, мебель 80-х годов....
Здавалось за 5000 в 16-18 году.
Можно бьіло больше просить, но синица в руке
Спасибо. Таки маловато, тем более, как вы пишете, "район неплохой"....
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Додано: Пон 20 вер, 2021 07:48
athena1 написав: juristkostya написав: athena1 написав:
Какая у Вас задача?
Общеобразовательная
переезжать не планирую
Ви орендувати, чи купляти збираєтесь?
Это "трудности перевода", или как понимать?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:08
Львівський БатяР написав: yama написав: flyman написав:
а я то думав, у Зенека, що там обмивали... а то бізнес трусєлями, і гуру при ділі, і учень переймає мудрість
Я то розумію що тема про тяжке життя Долярчика , то може підкажете де обговорюють саме львівську нерухомість ?
І конкретно до вас питання цоколь 22 м2 вартий уваги для здачі в оренду ?
в нормальному районі міста ?
А за які гроші???
Я б таке не радмв брати, хіба ціна добра. Цоколь 22м то якась кавалєрка. Але з іншого боку студікам окремо кімнату в 2-3к квартирі, по 2тис гр здають, то і ваш цоколь піде.
$16 000 з ремонтом і якимись мінмальними меблями технікою
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