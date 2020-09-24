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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 вер, 2021 07:47
athena1 написав: juristkostya написав: athena1 написав:
2 кімнати, радянський стан. Нижче ринку, але не дуже. Той економсегмент має низьку ціну в принципі.
Але ніяких капіталовкладень
теж не було. Тому гріх жалітися.
Продали (бо спадок не тільки мій).
Причому продали на 20 відсотків нижче ринку теж.
Як раз тому і продали, що за 2 роки 2 проколи по 2 місяця.
То есть, существует некий порог техсостояния, ниже которого люди не хотят жить даже сильно дешевле рынка?
Да, и если можно: за сколько конкретно сдавалась? Спасибо
Состояние бьіло неплохое. Кузня нормальная, стиралка вообще новая почти от Сименса, холодильник пару лет Снайге, но ванна, унитаз, обои на стенах, мебель 80-х годов....
Здавалось за 5000 в 16-18 году.
Можно бьіло больше просить, но синица в руке
Спасибо. Таки маловато, тем более, как вы пишете, "район неплохой"....
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Додано: Пон 20 вер, 2021 07:48
athena1 написав: juristkostya написав: athena1 написав:
Какая у Вас задача?
Общеобразовательная
переезжать не планирую
Ви орендувати, чи купляти збираєтесь?
Это "трудности перевода", или как понимать?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:08
Львівський БатяР написав: yama написав: flyman написав:
а я то думав, у Зенека, що там обмивали... а то бізнес трусєлями, і гуру при ділі, і учень переймає мудрість
Я то розумію що тема про тяжке життя Долярчика , то може підкажете де обговорюють саме львівську нерухомість ?
І конкретно до вас питання цоколь 22 м2 вартий уваги для здачі в оренду ?
в нормальному районі міста ?
А за які гроші???
Я б таке не радмв брати, хіба ціна добра. Цоколь 22м то якась кавалєрка. Але з іншого боку студікам окремо кімнату в 2-3к квартирі, по 2тис гр здають, то і ваш цоколь піде.
$16 000 з ремонтом і якимись мінмальними меблями технікою
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:50
yama написав:
$16 000 з ремонтом і якимись мінмальними меблями технікою
если нормальная локация то парикмахер или турагенство 3500-4000 как с куста нарисуют, ещё берут под собачьи корма, массажные кабинеты, ногти, макияж, анализы, заправка картриджей, ремонт ноутбуков, оптика, шв.мастерская, ремонт обуви, мелкий офис на 1,5 человека, художники, курсы японского языка. Если рядом базар могут под склад взять. Причём некоторым нужно именно чтоб был не фасад, работа без вывести, домофон на двери. Чтоб враги не нашли. В цоколе главное вентиляция, если её нет беда. Будет сырость, вонь и даже бомж не согласиться там жить. Если где то отрывается обоина значит влажность высокая. Или плохо приклеили
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Додано: Пон 20 вер, 2021 17:48
athena1 написав: juristkostya написав: athena1 написав:
2 кімнати, радянський стан. Нижче ринку, але не дуже. Той економсегмент має низьку ціну в принципі.
Але ніяких капіталовкладень
теж не було. Тому гріх жалітися.
Продали (бо спадок не тільки мій).
Причому продали на 20 відсотків нижче ринку теж.
Як раз тому і продали, що за 2 роки 2 проколи по 2 місяця.
Состояние бьіло неплохое. Кузня нормальная, стиралка вообще новая почти от Сименса, холодильник пару лет Снайге, но ванна, унитаз, обои на стенах, мебель 80-х годов....
Здавалось за 5000 в 16-18 году.
Можно бьіло больше просить, но синица в руке
Спасибо. Таки маловато, тем более, как вы пишете, "район неплохой"....
При виставленні більшоі ціни - зникали бажаючі. І замість +5 виходило - 1
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Додано: Пон 20 вер, 2021 17:53
yama написав: Львівський БатяР написав: yama написав:
Я то розумію що тема про тяжке життя Долярчика , то може підкажете де обговорюють саме львівську нерухомість ?
І конкретно до вас питання цоколь 22 м2 вартий уваги для здачі в оренду ?
в нормальному районі міста ?
А за які гроші???
Я б таке не радмв брати, хіба ціна добра. Цоколь 22м то якась кавалєрка. Але з іншого боку студікам окремо кімнату в 2-3к квартирі, по 2тис гр здають, то і ваш цоколь піде.
$16 000 з ремонтом і якимись мінмальними меблями технікою
Як на цоколь - завелика ціна. Якщо це не прохідна вулиця у центральній частині.
Вологість і вентиляція (причому скорше всього примусова).
Ні жити саме тому в цоколі не можна.
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