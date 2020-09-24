RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 798799800801
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:26

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Це, якщо "для себе, а не в оренду" - то тут так - 100%(я б для себе так і робив би 2 види опалення)
А от під оренду - немає сенсу викидати зайві кошти.
Тут або одне, або друге))
І я схиляюсь більше до дешевших затрат - ел-радіатор.

Навскидку, вижу 2 аргумента:
1. Наверняка эта мысль пришла в голову не одному вам. Отсюда хронический перегруз проводки и перебои с электричеством в масштабе всего дома, если не квартала.
Очевидно, шансы, что арендатор сбежит от холода, выше

2. Когда-то вы решите продавать этот смарт, или отселять туда выросшего ребенка. В обоих случаях наличие центрального отопления будет в плюс.

А вот тратиться специально на электрообогрев как раз не надо. Достаточно конвектора в шкафу, который будет доставаться эпизодически, по необходимости.

1. Якщо багатьом ця думка прийшла, то те що один я відмовлюсь від цієї думки - питання не вирішиться, але мучитись(точніше орендар буде) від вимкнення світла, як і всі.
2.Не факт, може при продажі чуть знижка зробиться та й все))
А якщо для дитини, то тоді(колись) можна поверха(по стіні/за меблями) протягнути 2 трубки, а де трубки на "видному місці", то можна в акуратний короб сховати))

п.с.
І, найбільше, я боюсь конячого тарифу в першу зиму(а може ще й в другу), щоб не відлякав цей тариф орендаря :D - бо ділити оплату за опалення на двох(половину - він, половину - я) якось трохи тупо. :mrgreen: (хоч я б пішов би на таке, щоб лиш не втратити орендаря)
Хоча, в принципі, договір підписується на рік, і якщо він надумає достроково з'їзджати - завдаток залишиться в мене))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 18.03.21
Подякував: 41 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:52

Успіх в коммерции таких проблем нет, платят по промтарифу в т.ч за электроотопление и не жужат. Еще уборщиц нанимают. А разным нищебродам мало того что за 5 копеек сдаете квартиру с новой мебелью и техникой так еще на отопление им скидку давай и деток ихних грудью корми.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8687
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:37

  vitaliian написав:Успіх в коммерции таких проблем нет, платят по промтарифу в т.ч за электроотопление и не жужат. Еще уборщиц нанимают. А разным нищебродам мало того что за 5 копеек сдаете квартиру с новой мебелью и техникой так еще на отопление им скидку давай и деток ихних грудью корми.

Так я вам вже в приват писав, що розумію, що комерція - маст хев! :D
Але треба зараз/навесні розрулювати зі смартом :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 18.03.21
Подякував: 41 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:11

:?
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх в коммерции таких проблем нет, платят по промтарифу в т.ч за электроотопление и не жужат. Еще уборщиц нанимают. А разным нищебродам мало того что за 5 копеек сдаете квартиру с новой мебелью и техникой так еще на отопление им скидку давай и деток ихних грудью корми.

Так я вам вже в приват писав, що розумію, що комерція - маст хев! :D
Але треба зараз/навесні розрулювати зі смартом :mrgreen:

Ну я ж не только вам пишу, пусть другие тоже думают и сравнивают
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8687
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:Ну я ж не только вам пишу, пусть другие тоже думают и сравнивают

Нє, нє - для інших не треба писати :mrgreen: а то і на ту арену ломануться всі "начищувачі взуття" :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 18.03.21
Подякував: 41 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:28

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Ну я ж не только вам пишу, пусть другие тоже думают и сравнивают

Нє, нє - для інших не треба писати :mrgreen: а то і на ту арену ломануться всі "начищувачі взуття" :mrgreen:

Я вас умоляю 5 человек погоды на рн не делают а больше здесь и нет. Пусть пишут свои мысли. Здесь более менее толковые люди. Тем более пока ваш выбор смарт.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8687
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 18:04

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Ну я ж не только вам пишу, пусть другие тоже думают и сравнивают

Нє, нє - для інших не треба писати :mrgreen: а то і на ту арену ломануться всі "начищувачі взуття" :mrgreen:

Я вас умоляю 5 человек погоды на рн не делают а больше здесь и нет. Пусть пишут свои мысли. Здесь более менее толковые люди. Тем более пока ваш выбор смарт.

Плюсую за правду/реальність! :D

(а тим часом, десь в тридев'ятому царстві, на БАГАТОТИСЯЧНОМУ форумі фінанс. юа...) :lol: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 18.03.21
Подякував: 41 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:41

  Успіх написав:1. Якщо багатьом ця думка прийшла, то те що один я відмовлюсь від цієї думки - питання не вирішиться, але мучитись(точніше орендар буде) від вимкнення світла, як і всі.
2.Не факт, може при продажі чуть знижка зробиться та й все))
А якщо для дитини, то тоді(колись) можна поверха(по стіні/за меблями) протягнути 2 трубки, а де трубки на "видному місці", то можна в акуратний короб сховати))


1. Будет в темноте, но хотя бы в тепле.
2. Колхозные ремонты и на вид ужасны, и функционально плохие. И выйдет дороже, чем заложить трубы на этапе первого ремонта
juristkostya
 
Повідомлень: 3703
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 798799800801
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 297, 298, 299
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
2982 454093
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 19:03
RTC12
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 4, 5, 6
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
56 11545
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 вер, 2021 06:53
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 51091
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (717)
25.09.2021 01:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.