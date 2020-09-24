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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:26
juristkostya написав: Успіх написав:
Це, якщо "для себе, а не в оренду" - то тут так - 100%(я б для себе так і робив би 2 види опалення)
А от під оренду - немає сенсу викидати зайві кошти.
Тут або одне, або друге))
І я схиляюсь більше до дешевших затрат - ел-радіатор.
Навскидку, вижу 2 аргумента:
1. Наверняка эта мысль пришла в голову не одному вам. Отсюда хронический перегруз проводки и перебои с электричеством в масштабе всего дома, если не квартала.
Очевидно, шансы, что арендатор сбежит от холода, выше
2. Когда-то вы решите продавать этот смарт, или отселять туда выросшего ребенка. В обоих случаях наличие центрального отопления будет в плюс.
А вот тратиться специально на электрообогрев как раз не надо. Достаточно конвектора в шкафу, который будет доставаться эпизодически, по необходимости.
1. Якщо багатьом ця думка прийшла, то те що один я відмовлюсь від цієї думки - питання не вирішиться, але мучитись(точніше орендар буде) від вимкнення світла, як і всі.
2.Не факт, може при продажі чуть знижка зробиться та й все))
А якщо для дитини, то тоді(колись) можна поверха(по стіні/за меблями) протягнути 2 трубки, а де трубки на "видному місці", то можна в акуратний короб сховати))
п.с.
І, найбільше, я боюсь конячого тарифу в першу зиму(а може ще й в другу), щоб не відлякав цей тариф орендаря
- бо ділити оплату за опалення на двох(половину - він, половину - я) якось трохи тупо.
(хоч я б пішов би на таке, щоб лиш не втратити орендаря)
Хоча, в принципі, договір підписується на рік, і якщо він надумає достроково з'їзджати - завдаток залишиться в мене))
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:52
Успіх в коммерции таких проблем нет, платят по промтарифу в т.ч за электроотопление и не жужат. Еще уборщиц нанимают. А разным нищебродам мало того что за 5 копеек сдаете квартиру с новой мебелью и техникой так еще на отопление им скидку давай и деток ихних грудью корми.
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vitaliian
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:28
Успіх написав: vitaliian написав:
Ну я ж не только вам пишу, пусть другие тоже думают и сравнивают
Нє, нє - для інших не треба писати
а то і на ту арену ломануться всі "начищувачі взуття"
Я вас умоляю 5 человек погоды на рн не делают а больше здесь и нет. Пусть пишут свои мысли. Здесь более менее толковые люди. Тем более пока ваш выбор смарт.
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vitaliian
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 18:04
vitaliian написав: Успіх написав: vitaliian написав:
Ну я ж не только вам пишу, пусть другие тоже думают и сравнивают
Нє, нє - для інших не треба писати
а то і на ту арену ломануться всі "начищувачі взуття"
Я вас умоляю 5 человек погоды на рн не делают а больше здесь и нет
. Пусть пишут свои мысли. Здесь более менее толковые люди. Тем более пока ваш выбор смарт.
Плюсую за правду/реальність!
(а тим часом, десь в тридев'ятому царстві, на БАГАТОТИСЯЧНОМУ форумі фінанс. юа...)
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:41
Успіх написав:
1. Якщо багатьом ця думка прийшла, то те що один я відмовлюсь від цієї думки - питання не вирішиться, але мучитись(точніше орендар буде) від вимкнення світла, як і всі.
2.Не факт, може при продажі чуть знижка зробиться та й все))
А якщо для дитини, то тоді(колись) можна поверха(по стіні/за меблями) протягнути 2 трубки, а де трубки на "видному місці", то можна в акуратний короб сховати))
1. Будет в темноте, но хотя бы в тепле.
2. Колхозные ремонты и на вид ужасны, и функционально плохие. И выйдет дороже, чем заложить трубы на этапе первого ремонта
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juristkostya
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