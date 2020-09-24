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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 799800801802
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:22

  yurko81 написав:Успіх
Ви прикидали яка буде вартість опалення з розрахунку на 1 кв.м. від тієї котельні(я так розумію там буде промисловий тариф за газ)?

Вангую 100 грн/м2.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:44

vitaliian
Центральне опалення виходить десь 50-60 за метр. Тут дешевше мало б бути...
yurko81
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:59

  yurko81 написав:vitaliian
Центральне опалення виходить десь 50-60 за метр. Тут дешевше мало б бути...

Это когда газ был по 150$ а сейчас в Европе газ почем, по 800?? То что нафтогаз сейчас кому то продает дёшево не означает что шара будет вечной.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 вер, 2021 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:01

Хід конем!©)))

  yurko81 написав:Успіх
Ви прикидали яка буде вартість опалення з розрахунку на 1 кв.м. від тієї котельні(я так розумію там буде промисловий тариф за газ)?

Думаю, що це буде сюрприз :mrgreen:
Тому я і хочу зробити "хід/удар на випередження!" :mrgreen:
(Ел-конвектор в кухні-студії і ел-рушникосушку у с/в)
Тобто, посилати їхні тарифи в далеку еротичну подорож :mrgreen:
Правда, вони ще і другим сюрпрайзом можуть здивувати: - всі(як і я) інвестори, під час підписання ПД, також підписували про НЕвідмову від їхньої УК на перший рік після здачі! :shock: :lol:
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