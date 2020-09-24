Вангую 100 грн/м2.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 13:22
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:44
vitaliian
Центральне опалення виходить десь 50-60 за метр. Тут дешевше мало б бути...
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:59
Это когда газ был по 150$ а сейчас в Европе газ почем, по 800?? То что нафтогаз сейчас кому то продает дёшево не означает что шара будет вечной.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 вер, 2021 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:01
Хід конем!©)))
Думаю, що це буде сюрприз
Тому я і хочу зробити "хід/удар на випередження!"
(Ел-конвектор в кухні-студії і ел-рушникосушку у с/в)
Тобто, посилати їхні тарифи в далеку еротичну подорож
Правда, вони ще і другим сюрпрайзом можуть здивувати: - всі(як і я) інвестори, під час підписання ПД, також підписували про НЕвідмову від їхньої УК на перший рік після здачі!
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