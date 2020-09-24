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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 799800801802
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:22

  yurko81 написав:Успіх
Ви прикидали яка буде вартість опалення з розрахунку на 1 кв.м. від тієї котельні(я так розумію там буде промисловий тариф за газ)?

Вангую 100 грн/м2.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:44

vitaliian
Центральне опалення виходить десь 50-60 за метр. Тут дешевше мало б бути...
yurko81
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:59

  yurko81 написав:vitaliian
Центральне опалення виходить десь 50-60 за метр. Тут дешевше мало б бути...

Это когда газ был по 150$ а сейчас в Европе газ почем, по 800?? То что нафтогаз сейчас кому то продает дёшево не означает что шара будет вечной.

"Навряд чи хто-небудь на енергетичному ринку очікував такого стрімкого і безпрецедентного розвитку. У той час як в серпні 2020 року природний газ пропонувався на спотовому ринку за ціною до 4,80 євро за мВт-год, наразі ми досягли ціни 75,04 євро за мВт-год (статус розрахунків NCG: 20 вересня 2021 року). Цьому не видно кінця, тому що європейські газосховища в багатьох місцях практично пустують", – заявили в Deutsche Energiepool.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російський експерт з енергетичних питань, партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін заявив, що після запуску "Північного потоку-2" компанія "Газпром" візьметься до досягнення своєї кінцевої мети – до переведення своїх транзитних маршрутів з території України на інші напрямки. Істотно скоротити транзит газу через Україну він може вже зараз


С такими веселыми перспективами топить газом станет очень дорого возможно что и дороже чем электричеством.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 вер, 2021 20:27, всього редагувалось 6 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:01

Хід конем!©)))

  yurko81 написав:Успіх
Ви прикидали яка буде вартість опалення з розрахунку на 1 кв.м. від тієї котельні(я так розумію там буде промисловий тариф за газ)?

Думаю, що це буде сюрприз :mrgreen:
Тому я і хочу зробити "хід/удар на випередження!" :mrgreen:
(Ел-конвектор в кухні-студії і ел-рушникосушку у с/в)
Тобто, посилати їхні тарифи в далеку еротичну подорож :mrgreen:
Правда, вони ще і другим сюрпрайзом можуть здивувати: - всі(як і я) інвестори, під час підписання ПД, також підписували про НЕвідмову від їхньої УК на перший рік після здачі! :shock: :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 07:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Dragon Capital купила новий бізнес-центр «Viking» у Львові

бач воно як...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:44

  change_pm написав:
Dragon Capital купила новий бізнес-центр «Viking» у Львові

бач воно як...


центр був драгоновий ще за будування 8)
фіала приїжджав на відкриття
драгон ще має у вікторії гарденс офіс - стоїть порожній як і вікінг. за вікінгом ще вищий по Пимоненка порожній і далі по Зеленій за 500 м ще один акваріум стоїть з одним орендарем 8)

драгон вдарився у скуповування офісів і складів - здається вже 11 чи 15 шт мають
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Чуть не по теме)
Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя? Семья с 2 школьниками.

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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:32

  5396669 написав:Чуть не по теме)
Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя? Семья с 2 школьниками.

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Субєктивна думка, якщо для себе дивитись - дуже загазована та шумна вулиця, квартири без балконів здається. Ціна більшої квартири на рівні котеджів в місті
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

dinozavrik написав:
  5396669 написав:Чуть не по теме)
Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя? Семья с 2 школьниками.

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Субєктивна думка, якщо для себе дивитись - дуже загазована та шумна вулиця, квартири без балконів здається. Ціна більшої квартири на рівні котеджів в місті
да, именно большую и смотрю. 111м2 - 230тыс.
за эти деньги можно дом хороший купить в брюховычах, но на сколько это удобно...
Хотя на работу в центр ездить не нужно.


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