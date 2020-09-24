Вангую 100 грн/м2.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 вер, 2021 13:22
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:44
vitaliian
Центральне опалення виходить десь 50-60 за метр. Тут дешевше мало б бути...
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:59
Это когда газ был по 150$ а сейчас в Европе газ почем, по 800?? То что нафтогаз сейчас кому то продает дёшево не означает что шара будет вечной.
С такими веселыми перспективами топить газом станет очень дорого возможно что и дороже чем электричеством.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 вер, 2021 20:27, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:01
Хід конем!©)))
Думаю, що це буде сюрприз
Тому я і хочу зробити "хід/удар на випередження!"
(Ел-конвектор в кухні-студії і ел-рушникосушку у с/в)
Тобто, посилати їхні тарифи в далеку еротичну подорож
Правда, вони ще і другим сюрпрайзом можуть здивувати: - всі(як і я) інвестори, під час підписання ПД, також підписували про НЕвідмову від їхньої УК на перший рік після здачі!
Додано: Сер 29 вер, 2021 07:58
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
бач воно як...
Додано: Сер 29 вер, 2021 11:44
центр був драгоновий ще за будування
фіала приїжджав на відкриття
драгон ще має у вікторії гарденс офіс - стоїть порожній як і вікінг. за вікінгом ще вищий по Пимоненка порожній і далі по Зеленій за 500 м ще один акваріум стоїть з одним орендарем
драгон вдарився у скуповування офісів і складів - здається вже 11 чи 15 шт мають
Додано: Сер 29 вер, 2021 21:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Чуть не по теме)
Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя? Семья с 2 школьниками.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:32
Субєктивна думка, якщо для себе дивитись - дуже загазована та шумна вулиця, квартири без балконів здається. Ціна більшої квартири на рівні котеджів в місті
Додано: Сер 29 вер, 2021 21:38
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
да, именно большую и смотрю. 111м2 - 230тыс.
за эти деньги можно дом хороший купить в брюховычах, но на сколько это удобно...
Хотя на работу в центр ездить не нужно.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 22:39
З огляду того, що обєкт розташований фактично в історичному ареалі де є обмежена к-сть забудов і близько до центру, Я вважаю, що не зважаючи на високу ціну, як інвестиція він норм.
Проте!!!! Вулиця Личаківська має дуже жвавий рух, ну і два трамвайні маршрути, що проходять під вікнами спокою не додає. Навіть вночі, влітку з відкритим вікном не поспиш - буде заважати шум авто, що летять по бруківці. Вийти на годинку - півтори погуляти з дітьмм на свіжому повітрі там можна хіба на Кайзервальді. Не впевнений але наскільки памятаю то, до пристойного маркета треба добиратись на авто ч/з корки. Поруч ніби є Винниківський базарчик але він завжди був посереднім і дорогим.
Для власного проживання Я б радив розглянути новобуд на вул Гординських, що біля Піскових озер. Там ніби недавно відбувся старт продаж. Якщо не помиляюсь в продажі були навіть квартири з терасою і зоною барбекю. Будинок розташований в безпосердній близькості до парку Піскові озера, Лісотехнічного дендропарку та стадіону, що досить добре для дітей.Дорослі зможуть насолодитись спокійною атмосферою таких затишних вуличок як Коновальця, Гіпсових, Скльських ітд, що є неподалік. До центру пішки 25-30хв, в 3хв ходьби трамвайна зупинка з якої трамвай N2 довезе вас в центр за 10хв, вокзал пішки - 15хв і 5хв на авто, аеропорт на авто 10хв, автовокзал на авто 15хв. Ця локація вже кілька десятків років вважається елітною і як на мене набагато краща для життя, особливо коли хочеш жити в місті і бути близько до всього, але разом з тим хочеш щоб ніщо не турбувало твій власний спокій.
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