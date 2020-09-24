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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 800801802803
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Львівський БатяР написав:
  5396669 написав:Чуть не по теме)
Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя? Семья с 2 школьниками.

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З огляду того, що обєкт розташований фактично в історичному ареалі де є обмежена к-сть забудов і близько до центру, Я вважаю, що не зважаючи на високу ціну, як інвестиція він норм.

Проте!!!! Вулиця Личаківська має дуже жвавий рух, ну і два трамвайні маршрути, що проходять під вікнами спокою не додає. Навіть вночі, влітку з відкритим вікном не поспиш - буде заважати шум авто, що летять по бруківці. Вийти на годинку - півтори погуляти з дітьмм на свіжому повітрі там можна хіба на Кайзервальді. Не впевнений але наскільки памятаю то, до пристойного маркета треба добиратись на авто ч/з корки. Поруч ніби є Винниківський базарчик але він завжди був посереднім і дорогим.

Для власного проживання Я б радив розглянути новобуд на вул Гординських, що біля Піскових озер. Там ніби недавно відбувся старт продаж. Якщо не помиляюсь в продажі були навіть квартири з терасою і зоною барбекю. Будинок розташований в безпосердній близькості до парку Піскові озера, Лісотехнічного дендропарку та стадіону, що досить добре для дітей.Дорослі зможуть насолодитись спокійною атмосферою таких затишних вуличок як Коновальця, Гіпсових, Скльських ітд, що є неподалік. До центру пішки 25-30хв, в 3хв ходьби трамвайна зупинка з якої трамвай N2 довезе вас в центр за 10хв, вокзал пішки - 15хв і 5хв на авто, аеропорт на авто 10хв, автовокзал на авто 15хв. Ця локація вже кілька десятків років вважається елітною і як на мене набагато краща для життя, особливо коли хочеш жити в місті і бути близько до всього, але разом з тим хочеш щоб ніщо не турбувало твій власний спокій.
Спасибо за подробный ответ
Если вы за ЖК по вул. Гординських, 15а, то там только начали яму рыть и даже продажи не стартовали...


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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:03

  5396669 написав:Чуть не по теме)
Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя? Семья с 2 школьниками.

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Ого! Можна запитати, чому саме Львів? Чому не Київ чи ще щось?
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