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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:46
Львівський БатяР написав: 5396669 написав:
Чуть не по теме)
Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя? Семья с 2 школьниками.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
З огляду того, що обєкт розташований фактично в історичному ареалі де є обмежена к-сть забудов і близько до центру, Я вважаю, що не зважаючи на високу ціну, як інвестиція він норм.
Проте!!!! Вулиця Личаківська має дуже жвавий рух, ну і два трамвайні маршрути, що проходять під вікнами спокою не додає. Навіть вночі, влітку з відкритим вікном не поспиш - буде заважати шум авто, що летять по бруківці. Вийти на годинку - півтори погуляти з дітьмм на свіжому повітрі там можна хіба на Кайзервальді. Не впевнений але наскільки памятаю то, до пристойного маркета треба добиратись на авто ч/з корки. Поруч ніби є Винниківський базарчик але він завжди був посереднім і дорогим.
Для власного проживання Я б радив розглянути новобуд на вул Гординських, що біля Піскових озер. Там ніби недавно відбувся старт продаж. Якщо не помиляюсь в продажі були навіть квартири з терасою і зоною барбекю. Будинок розташований в безпосердній близькості до парку Піскові озера, Лісотехнічного дендропарку та стадіону, що досить добре для дітей.Дорослі зможуть насолодитись спокійною атмосферою таких затишних вуличок як Коновальця, Гіпсових, Скльських ітд, що є неподалік. До центру пішки 25-30хв, в 3хв ходьби трамвайна зупинка з якої трамвай N2 довезе вас в центр за 10хв, вокзал пішки - 15хв і 5хв на авто, аеропорт на авто 10хв, автовокзал на авто 15хв. Ця локація вже кілька десятків років вважається елітною і як на мене набагато краща для життя, особливо коли хочеш жити в місті і бути близько до всього, але разом з тим хочеш щоб ніщо не турбувало твій власний спокій.
Спасибо за подробный ответ
Если вы за ЖК по вул. Гординських, 15а, то там только начали яму рыть и даже продажи не стартовали...
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:03
5396669 написав:
Чуть не по теме)
Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя
? Семья с 2 школьниками.
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Ого! Можна запитати, чому саме Львів? Чому не Київ чи ще щось?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:42
До речі.Як локація новобудов на верхній Франка, трохи не доїжджаючи то ЗАГСу?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:39
change_pm написав: 5396669 написав:
Чуть не по теме)
Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя
? Семья с 2 школьниками.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Ого! Можна запитати, чому саме Львів? Чому не Київ чи ще щось?
в Киеве уже есть)
Но что-то туда не тянет. Пробки и тд.
Хочется поближе к Европе )
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Додано: Чет 30 вер, 2021 17:26
5396669 написав:
в Киеве уже есть)
change_pm написав: 5396669 написав:
Чуть не по теме)
Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя
? Семья с 2 школьниками.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Ого! Можна запитати, чому саме Львів? Чому не Київ чи ще щось?
Но что-то туда не тянет. Пробки и тд.
Хочется поближе к Европе )
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
В мене записано про це ))) Успіхів в пошуку!
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change_pm
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:30
5396669 написав: Львівський БатяР написав: 5396669 написав:
Чуть не по теме)
Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя? Семья с 2 школьниками.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
З огляду того, що обєкт розташований фактично в історичному ареалі де є обмежена к-сть забудов і близько до центру, Я вважаю, що не зважаючи на високу ціну, як інвестиція він норм.
Проте!!!! Вулиця Личаківська має дуже жвавий рух, ну і два трамвайні маршрути, що проходять під вікнами спокою не додає. Навіть вночі, влітку з відкритим вікном не поспиш - буде заважати шум авто, що летять по бруківці. Вийти на годинку - півтори погуляти з дітьмм на свіжому повітрі там можна хіба на Кайзервальді. Не впевнений але наскільки памятаю то, до пристойного маркета треба добиратись на авто ч/з корки. Поруч ніби є Винниківський базарчик але він завжди був посереднім і дорогим.
Для власного проживання Я б радив розглянути новобуд на вул Гординських, що біля Піскових озер. Там ніби недавно відбувся старт продаж. Якщо не помиляюсь в продажі були навіть квартири з терасою і зоною барбекю. Будинок розташований в безпосердній близькості до парку Піскові озера, Лісотехнічного дендропарку та стадіону, що досить добре для дітей.Дорослі зможуть насолодитись спокійною атмосферою таких затишних вуличок як Коновальця, Гіпсових, Скльських ітд, що є неподалік. До центру пішки 25-30хв, в 3хв ходьби трамвайна зупинка з якої трамвай N2 довезе вас в центр за 10хв, вокзал пішки - 15хв і 5хв на авто, аеропорт на авто 10хв, автовокзал на авто 15хв. Ця локація вже кілька десятків років вважається елітною і як на мене набагато краща для життя, особливо коли хочеш жити в місті і бути близько до всього, але разом з тим хочеш щоб ніщо не турбувало твій власний спокій.
Спасибо за подробный ответ
Если вы за ЖК по вул. Гординських, 15а, то там только начали яму рыть и даже продажи не стартовали...
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Я там давненько вже не був але продажі вже почались. Прайс просто треш
Ціни:
1 п. - 3000 $ м2
2-3 п. - 3200-3500 $ м2
4-6 п. 3300-3700 $ м2
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Львівський БатяР
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Додано: Чет 30 вер, 2021 22:29
change_pm написав:
в Киеве уже есть)
5396669 написав:
change_pm написав:[quote="5305814:5396669"]Чуть не по теме)
Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя? Семья с 2 школьниками.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Ого! Можна запитати, чому саме Львів? Чому не Київ чи ще щось?
Но что-то туда не тянет. Пробки и тд.
Хочется поближе к Европе )
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
В мене записано про це ))) Успіхів в пошуку![/quote]что вы имеете в виду?
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
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