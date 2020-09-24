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Но Львов больше привлекает близостью к границе и куче мест отдыха)
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Можно поподробнее, на счёт кучи мест отдыха во Львове, ради которых там стоит покупать квартиру?
не в самом Львове, а в радиусе пары часов езды на авто) Тот же Буковель)
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В Карпатах полно апартаментов для туристов на любой вкус, цвет и карман. Какая связь с жильём во Львове? Ещё пишите, что в Киеве пробки вам мешают, а вы львовские пробки видели??? В масштабах периферийного Львова, они в центре - "девятибальные".[/quote]Ну может я себе такую картинку нарисовал в розовых очках)
Ну тогда даже не знаю где можно комфортно жить в Украине...
5396669 написав:Ну тогда даже не знаю где можно комфортно жить в Украине...
Сори за оффтоп
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Вопрос о комфортной жизни в Украине очень сложный и многогранный... А самое главное - ГЛУБОКО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. Ваше личное мнение мне таким сразу и показалось ( "розовые очки" ). Благо здравый рассудок у вас всё же сильнее эмоций. В отличии от долярчиков и ихних учителей, которые смотрят на мир через призму "продавца турецких труселей".
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 01 жов, 2021 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Кстати смотрите какой крутой вариант в части локации продаётся) Только вот добавив пару куч денег на ремонт (а в старом здании эта сумма будет порядком выше) - не понятно о какой финансовой целесообразности может идти речь если рассматривать как инвестицию.
5396669 написав:Кстати смотрите какой крутой вариант в части локации продаётся) Только вот добавив пару куч денег на ремонт (а в старом здании эта сумма будет порядком выше) - не понятно о какой финансовой целесообразности может идти речь если рассматривать как инвестицию.
Крутой вариант, смотря для какой цели. Под посуточную аренду? Тогда согласен - идеально. Можно сдавать по комнатам ибо есть отдельные санузлы, отличное место, этаж и дом. НО ЦЕНА Судя по планировке когда-то жил в ней какой-то "заможній пан" с комнатой для прислуги. При "совке" увы, роскошная квартира превратилась в убитую "коммуналку".