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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 801802803804
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

roberto dark написав:
  5396669 написав:
roberto dark написав:[quote="5306601:5396669"]

Но Львов больше привлекает близостью к границе и куче мест отдыха)


Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

Можно поподробнее, на счёт кучи мест отдыха во Львове, ради которых там стоит покупать квартиру?
не в самом Львове, а в радиусе пары часов езды на авто)
Тот же Буковель)

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


В Карпатах полно апартаментов для туристов на любой вкус, цвет и карман. Какая связь с жильём во Львове? Ещё пишите, что в Киеве пробки вам мешают, а вы львовские пробки видели??? В масштабах периферийного Львова, они в центре - "девятибальные".[/quote]Ну может я себе такую картинку нарисовал в розовых очках)

Ну тогда даже не знаю где можно комфортно жить в Украине...

Сори за оффтоп

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5396669
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:36

  5396669 написав:Ну тогда даже не знаю где можно комфортно жить в Украине...

Сори за оффтоп

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


Вопрос о комфортной жизни в Украине очень сложный и многогранный... А самое главное - ГЛУБОКО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. Ваше личное мнение мне таким сразу и показалось ( "розовые очки" ). Благо здравый рассудок у вас всё же сильнее эмоций. В отличии от долярчиков и ихних учителей, которые смотрят на мир через призму "продавца турецких труселей".
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 01 жов, 2021 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Кстати смотрите какой крутой вариант в части локации продаётся)
Только вот добавив пару куч денег на ремонт (а в старом здании эта сумма будет порядком выше) - не понятно о какой финансовой целесообразности может идти речь если рассматривать как инвестицию.


https://www.olx.ua/d/obyavlenie/vlasnik ... MRSKo.html

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5396669
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:51

  5396669 написав:Кстати смотрите какой крутой вариант в части локации продаётся)
Только вот добавив пару куч денег на ремонт (а в старом здании эта сумма будет порядком выше) - не понятно о какой финансовой целесообразности может идти речь если рассматривать как инвестицию.


https://www.olx.ua/d/obyavlenie/vlasnik ... MRSKo.html

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

Крутой вариант, смотря для какой цели. Под посуточную аренду? Тогда согласен - идеально. Можно сдавать по комнатам ибо есть отдельные санузлы, отличное место, этаж и дом. НО ЦЕНА :!: Судя по планировке когда-то жил в ней какой-то "заможній пан" с комнатой для прислуги. При "совке" увы, роскошная квартира превратилась в убитую "коммуналку".
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:00

  roberto dark написав:
  5396669 написав:
Но Львов больше привлекает близостью к границе и куче мест отдыха)


Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

Можно поподробнее, на счёт кучи мест отдыха во Львове, ради которых там стоит покупать квартиру?

Кабаки???
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:09

  Frant написав:
  roberto dark написав:
  5396669 написав:
Но Львов больше привлекает близостью к границе и куче мест отдыха)


Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

Можно поподробнее, на счёт кучи мест отдыха во Львове, ради которых там стоит покупать квартиру?

Кабаки???

І притони з дешевими повіями з Радехова :P
roberto dark
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