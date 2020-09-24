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Но Львов больше привлекает близостью к границе и куче мест отдыха)
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Можно поподробнее, на счёт кучи мест отдыха во Львове, ради которых там стоит покупать квартиру?
не в самом Львове, а в радиусе пары часов езды на авто) Тот же Буковель)
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В Карпатах полно апартаментов для туристов на любой вкус, цвет и карман. Какая связь с жильём во Львове? Ещё пишите, что в Киеве пробки вам мешают, а вы львовские пробки видели??? В масштабах периферийного Львова, они в центре - "девятибальные".[/quote]Ну может я себе такую картинку нарисовал в розовых очках)
Ну тогда даже не знаю где можно комфортно жить в Украине...
5396669 написав:Ну тогда даже не знаю где можно комфортно жить в Украине...
Сори за оффтоп
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Вопрос о комфортной жизни в Украине очень сложный и многогранный... А самое главное - ГЛУБОКО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. Ваше личное мнение мне таким сразу и показалось ( "розовые очки" ). Благо здравый рассудок у вас всё же сильнее эмоций. В отличии от долярчиков и ихних учителей, которые смотрят на мир через призму "продавца турецких труселей".
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 01 жов, 2021 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Кстати смотрите какой крутой вариант в части локации продаётся) Только вот добавив пару куч денег на ремонт (а в старом здании эта сумма будет порядком выше) - не понятно о какой финансовой целесообразности может идти речь если рассматривать как инвестицию.
5396669 написав:Кстати смотрите какой крутой вариант в части локации продаётся) Только вот добавив пару куч денег на ремонт (а в старом здании эта сумма будет порядком выше) - не понятно о какой финансовой целесообразности может идти речь если рассматривать как инвестицию.
Крутой вариант, смотря для какой цели. Под посуточную аренду? Тогда согласен - идеально. Можно сдавать по комнатам ибо есть отдельные санузлы, отличное место, этаж и дом. НО ЦЕНА Судя по планировке когда-то жил в ней какой-то "заможній пан" с комнатой для прислуги. При "совке" увы, роскошная квартира превратилась в убитую "коммуналку".
roberto dark написав:В Карпатах полно апартаментов для туристов на любой вкус, цвет и карман. Какая связь с жильём во Львове? Ещё пишите, что в Киеве пробки вам мешают, а вы львовские пробки видели??? В масштабах периферийного Львова, они в центре - "девятибальные".
Связь, как раз, непосредственная. Ехать до места отдыха 2 часа намного приятнее, чем 10.
Но с перемещением по самому городу, конечно, дело дрянь. Метро нет и не предвидится, а другого решения человечество не изобрело.
roberto dark написав:В Карпатах полно апартаментов для туристов на любой вкус, цвет и карман. Какая связь с жильём во Львове? Ещё пишите, что в Киеве пробки вам мешают, а вы львовские пробки видели??? В масштабах периферийного Львова, они в центре - "девятибальные".
Связь, как раз, непосредственная. Ехать до места отдыха 2 часа намного приятнее, чем 10.
Но с перемещением по самому городу, конечно, дело дрянь. Метро нет и не предвидится, а другого решения человечество не изобрело.
Мы недавно с одним из форумчан, обсуждали лучшие для жизни районы Львова. И это на самом деле очень важный вопрос, определяющий КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОМФОРТА горожанина, а также напрямую влияющего на его психическое и физическое здоровья. Для жителя города является архиважным доступность к центру, а точнее к городской среде ( работа,трц, парк,рынок,фитнесклуб,медицинские услуги и т.д).
Что касается метро, то я согласен с тем, что В каждом МЕГАПОЛИСЕ метро маст хэв. Оно не только более экологичное, но и удобное – позволяет людям быстро добираться во все его части . И почти в каждом европейском мегаполисе метро есть , кроме только бедных типа Белграда, который при этом даже в 2 раза больше Львова по количеству населения. Также следует учесть, что нет метро в прибалтийских столицах и как такового коллапса с пробками там не существует, хотя и населения в них поменьше на сотню-другую чем во Львове.
Надо признать, что динамичный и активный человек откажется от автомобиля только тогда, когда и остальной общественный транспорт будет развит на высоком уровне. Вся инфраструктура должна быть удобной, комфортной и надежной, а не убитые маршрутки и автобусы или устаревшие трамваи с высоким уровне пола. И это при условии, что будет развиваться также велосипедная инфраструктура, каршеринг, uberbus и т.д . Ну и вообще когда личный автомобиль перестанет быть предметом культа и самоутверждения в конце концов.
P.S. Кто-то собрался не только квартиру во Львове покупать но вместе с ней и бизнес в Карпатах, требующий непосредственно личного участия ? Как часто, даже обеспеченный львовянин, ездит ОТДЫХАТЬ в Карпаты, в течении года?
5396669 написав: Но Львов больше привлекает близостью к границе и куче мест отдыха)
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Можно поподробнее, на счёт кучи мест отдыха во Львове, ради которых там стоит покупать квартиру?
не в самом Львове, а в радиусе пары часов езды на авто) Тот же Буковель)
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тре брати біля великого транспортного хаба якби я купував з огляду на можливість подорожувати, то брав би в Битомі під Катовіцами, там і аеропорт і залізничне і автобусне сполучення на весь ЄС. А до Львова з Києва можна експресом з Києва за 6 год. Не бачу змісту з цієї точки зору у Львові. Це як би в Анталії взяти нерухомість, бо хочеться на морі відпочивати "у своєму, а не оренді" (с).
roberto dark написав:В Карпатах полно апартаментов для туристов на любой вкус, цвет и карман. Какая связь с жильём во Львове? Ещё пишите, что в Киеве пробки вам мешают, а вы львовские пробки видели??? В масштабах периферийного Львова, они в центре - "девятибальные".
Связь, как раз, непосредственная. Ехать до места отдыха 2 часа намного приятнее, чем 10.
Но с перемещением по самому городу, конечно, дело дрянь. Метро нет и не предвидится, а другого решения человечество не изобрело.
Мы недавно с одним из форумчан, обсуждали лучшие для жизни районы Львова. И это на самом деле очень важный вопрос, определяющий КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОМФОРТА горожанина, а также напрямую влияющего на его психическое и физическое здоровья. Для жителя города является архиважным доступность к центру, а точнее к городской среде ( работа,трц, парк,рынок,фитнесклуб,медицинские услуги и т.д).
Что касается метро, то я согласен с тем, что В каждом МЕГАПОЛИСЕ метро маст хэв. Оно не только более экологичное, но и удобное – позволяет людям быстро добираться во все его части . И почти в каждом европейском мегаполисе метро есть , кроме только бедных типа Белграда, который при этом даже в 2 раза больше Львова по количеству населения. Также следует учесть, что нет метро в прибалтийских столицах и как такового коллапса с пробками там не существует, хотя и населения в них поменьше на сотню-другую чем во Львове.
Надо признать, что динамичный и активный человек откажется от автомобиля только тогда, когда и остальной общественный транспорт будет развит на высоком уровне. Вся инфраструктура должна быть удобной, комфортной и надежной, а не убитые маршрутки и автобусы или устаревшие трамваи с высоким уровне пола. И это при условии, что будет развиваться также велосипедная инфраструктура, каршеринг, uberbus и т.д . Ну и вообще когда личный автомобиль перестанет быть предметом культа и самоутверждения в конце концов.
P.S. Кто-то собрался не только квартиру во Львове покупать но вместе с ней и бизнес в Карпатах, требующий непосредственно личного участия ? Как часто, даже обеспеченный львовянин, ездит ОТДЫХАТЬ в Карпаты, в течении года?