Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:57

juristkostya написав: roberto dark написав: В Карпатах полно апартаментов для туристов на любой вкус, цвет и карман. Какая связь с жильём во Львове? Ещё пишите, что в Киеве пробки вам мешают, а вы львовские пробки видели??? В масштабах периферийного Львова, они в центре - "девятибальные". В Карпатах полно апартаментов для туристов на любой вкус, цвет и карман. Какая связь с жильём во Львове? Ещё пишите, что в Киеве пробки вам мешают, а вы львовские пробки видели??? В масштабах периферийного Львова, они в центре -

Связь, как раз, непосредственная. Ехать до места отдыха 2 часа намного приятнее, чем 10.



Но с перемещением по самому городу, конечно, дело дрянь. Метро нет и не предвидится, а другого решения человечество не изобрело. Связь, как раз, непосредственная. Ехать до места отдыха 2 часа намного приятнее, чем 10.Но с перемещением по самому городу, конечно, дело дрянь. Метро нет и не предвидится, а другого решения человечество не изобрело.

Мы недавно с одним из форумчан, обсуждали лучшие для жизни районы Львова. И это на самом деле очень важный вопрос, определяющий КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОМФОРТА горожанина, а также напрямую влияющего на его психическое и физическое здоровья. Для жителя города является архиважным доступность к центру, а точнее к городской среде ( работа,трц, парк,рынок,фитнесклуб,медицинские услуги и т.д).Что касается метро, то я согласен с тем, что. И почти в каждом европейском мегаполисе метро есть, кроме только бедных типа Белграда, который при этом даже в 2 раза больше Львова по количеству населения. Также следует учесть, что нет метро в прибалтийских столицах и как такового коллапса с пробками там не существует, хотя и населения в них поменьше на сотню-другую чем во Львове.Надо признать, что динамичный и активный человек откажется от автомобиля только тогда, когда и остальной общественный транспорт будет развит на высоком уровне. Вся инфраструктура должна быть удобной, комфортной и надежной, а не убитые маршрутки и автобусы или устаревшие трамваи с высоким уровне пола. И это при условии, что будет развиваться также велосипедная инфраструктура, каршеринг, uberbus и т.д . Ну и вообще когда личный автомобиль перестанет быть предметом культа и самоутверждения в конце концов.P.S.