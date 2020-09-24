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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 802803804805
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:04

[/b][/quote]И как? Пришли к единому мнению насчёт района? )Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote]

Это невозможно. Львов не Киев, в котором все лучшие локации на Печерске. Во Львове они рассредоточены.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:19

  flyman написав:
  5396669 написав:
roberto dark написав: Можно поподробнее, на счёт кучи мест отдыха во Львове, ради которых там стоит покупать квартиру?
не в самом Львове, а в радиусе пары часов езды на авто)
Тот же Буковель)

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

тре брати біля великого транспортного хаба
якби я купував з огляду на можливість подорожувати, то брав би в Битомі під Катовіцами, там і аеропорт і залізничне і автобусне сполучення на весь ЄС.
А до Львова з Києва можна експресом з Києва за 6 год.
Не бачу змісту з цієї точки зору у Львові.
Це як би в Анталії взяти нерухомість, бо хочеться на морі відпочивати "у своєму, а не оренді" (с).

Битом неймовірно задимлена місцина. І трохи (м'яко кажучи) депресивне иісто.
Якщо вже ті місця, то Ряшів. Там повітря чистіше, житло дешевше, природа і інфрасируктура краше Битомів. І усе плюс мінус година дрступне.
athena1
 
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  #<1 ... 802803804805
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