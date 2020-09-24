[/b][/quote]И как? Пришли к единому мнению насчёт района? )Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote]
Это невозможно. Львов не Киев, в котором все лучшие локации на Печерске. Во Львове они рассредоточены.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:04
[/b][/quote]И как? Пришли к единому мнению насчёт района? )Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote]
Это невозможно. Львов не Киев, в котором все лучшие локации на Печерске. Во Львове они рассредоточены.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:19
Битом неймовірно задимлена місцина. І трохи (м'яко кажучи) депресивне иісто.
Якщо вже ті місця, то Ряшів. Там повітря чистіше, житло дешевше, природа і інфрасируктура краше Битомів. І усе плюс мінус година дрступне.
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