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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 802803804805
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:04

[/b][/quote]И как? Пришли к единому мнению насчёт района? )Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote]

Это невозможно. Львов не Киев, в котором все лучшие локации на Печерске. Во Львове они рассредоточены.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:19

  flyman написав:
  5396669 написав:
roberto dark написав: Можно поподробнее, на счёт кучи мест отдыха во Львове, ради которых там стоит покупать квартиру?
не в самом Львове, а в радиусе пары часов езды на авто)
Тот же Буковель)

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

тре брати біля великого транспортного хаба
якби я купував з огляду на можливість подорожувати, то брав би в Битомі під Катовіцами, там і аеропорт і залізничне і автобусне сполучення на весь ЄС.
А до Львова з Києва можна експресом з Києва за 6 год.
Не бачу змісту з цієї точки зору у Львові.
Це як би в Анталії взяти нерухомість, бо хочеться на морі відпочивати "у своєму, а не оренді" (с).

Битом неймовірно задимлена місцина. І трохи (м'яко кажучи) депресивне иісто.
Якщо вже ті місця, то Ряшів. Там повітря чистіше, житло дешевше, природа і інфрасируктура краше Битомів. І усе плюс мінус година дрступне.
athena1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:29

  Львівський БатяР написав:
Львівський БатяР написав:
  5396669 написав:Чуть не по теме)
Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя? Семья с 2 школьниками.

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


З огляду того, що обєкт розташований фактично в історичному ареалі де є обмежена к-сть забудов і близько до центру, Я вважаю, що не зважаючи на високу ціну, як інвестиція він норм.

Проте!!!! Вулиця Личаківська має дуже жвавий рух, ну і два трамвайні маршрути, що проходять під вікнами спокою не додає. Навіть вночі, влітку з відкритим вікном не поспиш - буде заважати шум авто, що летять по бруківці. Вийти на годинку - півтори погуляти з дітьмм на свіжому повітрі там можна хіба на Кайзервальді. Не впевнений але наскільки памятаю то, до пристойного маркета треба добиратись на авто ч/з корки. Поруч ніби є Винниківський базарчик але він завжди був посереднім і дорогим.

Для власного проживання Я б радив розглянути новобуд на вул Гординських, що біля Піскових озер. Там ніби недавно відбувся старт продаж. Якщо не помиляюсь в продажі були навіть квартири з терасою і зоною барбекю. Будинок розташований в безпосердній близькості до парку Піскові озера, Лісотехнічного дендропарку та стадіону, що досить добре для дітей.Дорослі зможуть насолодитись спокійною атмосферою таких затишних вуличок як Коновальця, Гіпсових, Скльських ітд, що є неподалік. До центру пішки 25-30хв, в 3хв ходьби трамвайна зупинка з якої трамвай N2 довезе вас в центр за 10хв, вокзал пішки - 15хв і 5хв на авто, аеропорт на авто 10хв, автовокзал на авто 15хв. Ця локація вже кілька десятків років вважається елітною і як на мене набагато краща для життя, особливо коли хочеш жити в місті і бути близько до всього, але разом з тим хочеш щоб ніщо не турбувало твій власний спокій.

Я там давненько вже не був але продажі вже почались. Прайс просто треш
Ціни:
1 п. - 3000 $ м2
2-3 п. - 3200-3500 $ м2
4-6 п. 3300-3700 $ м2

Це саме тому, що хороший район реально, хоча через корки знайомі (власники однієі з фірм забудовників) як раз звідти звалюють фактично за місто.
Причин багато, але в основному корки і повітря, яке вони несуть.
Тому раджу пощукати щось гарне на втоиннрму ринку в межах 1200-1400 за квадрат і в ремонт до 400 можна вкласти. Можна і менше і дешевше. Вторинний відстає в рості цін ніби.
По Авалону згідний. Там місце - жах з повітрям і корками. Плюс бомжів трохи з алкашами...
athena1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:44

athena1

Cколько в Польше нужно денег для жизни молодому пенсу с пассивным доходом? Например в каком то небольшом городе с хорошей экологией ближе к львовской границе?
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 01 жов, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:44

  roberto dark написав: [/b]
И как? Пришли к единому мнению насчёт района? )Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote]

Это невозможно. Львов не Киев, в котором все лучшие локации на Печерске. Во Львове они рассредоточены.[/quote]
Якщо не помиляюсь раніше дискусія була.

З моіх: Професорська Колонія плюс Кайзервальд, Барвінських і сусідні вулиці, Сосенка і маленький шмат Золотоі, прямокутник з вулиць:Киівська-Сахарова-Рудницького-Гіпсова, район Цитаделі, район Остроградських-Лукаша-Похила, Лижв'ярська, Паркова, Самчука і верхня Франка з Ярославенка по Карманського, Тютюнників, верх Тарнавського -Кримська, Погулянка, Черемшини - Некрасова (вгорі).
athena1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:47

  athena1 написав:
  roberto dark написав:Это невозможно. Львов не Киев, в котором все лучшие локации на Печерске. Во Львове они рассредоточены.

Якщо не помиляюсь раніше дискусія була.

З моіх: Професорська Колонія плюс Кайзервальд, Барвінських і сусідні вулиці, Сосенка і маленький шмат Золотоі, прямокутник з вулиць:Киівська-Сахарова-Рудницького-Гіпсова, район Цитаделі, район Остроградських-Лукаша-Похила, Лижв'ярська, Паркова, Самчука і верхня Франка з Ярославенка по Карманського, Тютюнників, верх Тарнавського -Кримська, Погулянка, Черемшини - Некрасова (вгорі).


+И это еще далеко не весь список. Отсюда вывод, что во Львове хороших локаций МНОГО.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

[/quote]
Якщо не помиляюсь раніше дискусія була.

З моіх: Професорська Колонія плюс Кайзервальд, Барвінських і сусідні вулиці, Сосенка і маленький шмат Золотоі, прямокутник з вулиць:Киівська-Сахарова-Рудницького-Гіпсова, район Цитаделі, район Остроградських-Лукаша-Похила, Лижв'ярська, Паркова, Самчука і верхня Франка з Ярославенка по Карманського, Тютюнників, верх Тарнавського -Кримська, Погулянка, Черемшини - Некрасова (вгорі).[/quote]


тогда наверное проще к конкретным ЖК привязываться.



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5396669
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:18

  5396669 написав:

Якщо не помиляюсь раніше дискусія була.

З моіх: Професорська Колонія плюс Кайзервальд, Барвінських і сусідні вулиці, Сосенка і маленький шмат Золотоі, прямокутник з вулиць:Киівська-Сахарова-Рудницького-Гіпсова, район Цитаделі, район Остроградських-Лукаша-Похила, Лижв'ярська, Паркова, Самчука і верхня Франка з Ярославенка по Карманського, Тютюнників, верх Тарнавського -Кримська, Погулянка, Черемшини - Некрасова (вгорі).[/quote]


тогда наверное проще к конкретным ЖК привязываться.



Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote]

Это следущий этап. Потом сам дом и качество строительства в этом жк, вид, планировка и конечно же ЦЕНА!!! Денюжки,бабосы и бабулеты как говорил горе-учитель долярчика. :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Мне нравится формат Авалон Lux.
Жалею что пожадничал и не взял в свое время... Сейчас и в продаже нет, а если появляется ценник космический...

Внешне не плохие Globus Elite, Premium, тот же авалон 37.
Востаннє редагувалось 5396669 в П'ят 01 жов, 2021 21:31, всього редагувалось 1 раз.
5396669
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:31

  5396669 написав:
roberto dark написав:
  5396669 написав:

Якщо не помиляюсь раніше дискусія була.

З моіх: Професорська Колонія плюс Кайзервальд, Барвінських і сусідні вулиці, Сосенка і маленький шмат Золотоі, прямокутник з вулиць:Киівська-Сахарова-Рудницького-Гіпсова, район Цитаделі, район Остроградських-Лукаша-Похила, Лижв'ярська, Паркова, Самчука і верхня Франка з Ярославенка по Карманського, Тютюнників, верх Тарнавського -Кримська, Погулянка, Черемшини - Некрасова (вгорі).



тогда наверное проще к конкретным ЖК привязываться.



Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


Это следущий этап. Потом сам дом и качество строительства в этом жк, вид, планировка и конечно же ЦЕНА!!! Денюжки,бабосы и бабулеты как говорил горе-учитель долярчика. [/quote]Мне нравится формат Авалон Lux.
Жалею что пожадничал и не взял в свое время... Сейчас и в продаже нет, а если появляется ценник космический...

Внешне не плохие Globus Elite, Premium, тот же авалон 37.

Авалон lux смотрел еще 5 лет назад, но там как то долго запрягали , меняли рендер да и Гориховый гай это стремный, запущеный парк. Хотя в целом место не плохое . Пешком оттуда не прогуляешься в центр. Globus elite уже поздно смотрел. Года полтора назад ничего не было вроде толкового с видом но место бомба конечно. Авалон 37 отстой из-за местораспложения с окнами на шумную брусчатку и трамвай повеситься можно там.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote]
roberto dark
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