[/b][/quote]И как? Пришли к единому мнению насчёт района? )Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote]
Это невозможно. Львов не Киев, в котором все лучшие локации на Печерске. Во Львове они рассредоточены.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:04
[/b][/quote]И как? Пришли к единому мнению насчёт района? )Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote]
Это невозможно. Львов не Киев, в котором все лучшие локации на Печерске. Во Львове они рассредоточены.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:19
Битом неймовірно задимлена місцина. І трохи (м'яко кажучи) депресивне иісто.
Якщо вже ті місця, то Ряшів. Там повітря чистіше, житло дешевше, природа і інфрасируктура краше Битомів. І усе плюс мінус година дрступне.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:29
Це саме тому, що хороший район реально, хоча через корки знайомі (власники однієі з фірм забудовників) як раз звідти звалюють фактично за місто.
Причин багато, але в основному корки і повітря, яке вони несуть.
Тому раджу пощукати щось гарне на втоиннрму ринку в межах 1200-1400 за квадрат і в ремонт до 400 можна вкласти. Можна і менше і дешевше. Вторинний відстає в рості цін ніби.
По Авалону згідний. Там місце - жах з повітрям і корками. Плюс бомжів трохи з алкашами...
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:44
athena1
Cколько в Польше нужно денег для жизни молодому пенсу с пассивным доходом? Например в каком то небольшом городе с хорошей экологией ближе к львовской границе?
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 01 жов, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:44
И как? Пришли к единому мнению насчёт района? )Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote]
Это невозможно. Львов не Киев, в котором все лучшие локации на Печерске. Во Львове они рассредоточены.[/quote]
Якщо не помиляюсь раніше дискусія була.
З моіх: Професорська Колонія плюс Кайзервальд, Барвінських і сусідні вулиці, Сосенка і маленький шмат Золотоі, прямокутник з вулиць:Киівська-Сахарова-Рудницького-Гіпсова, район Цитаделі, район Остроградських-Лукаша-Похила, Лижв'ярська, Паркова, Самчука і верхня Франка з Ярославенка по Карманського, Тютюнників, верх Тарнавського -Кримська, Погулянка, Черемшини - Некрасова (вгорі).
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:47
+И это еще далеко не весь список. Отсюда вывод, что во Львове хороших локаций МНОГО.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:06
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
[/quote]
Якщо не помиляюсь раніше дискусія була.
З моіх: Професорська Колонія плюс Кайзервальд, Барвінських і сусідні вулиці, Сосенка і маленький шмат Золотоі, прямокутник з вулиць:Киівська-Сахарова-Рудницького-Гіпсова, район Цитаделі, район Остроградських-Лукаша-Похила, Лижв'ярська, Паркова, Самчука і верхня Франка з Ярославенка по Карманського, Тютюнників, верх Тарнавського -Кримська, Погулянка, Черемшини - Некрасова (вгорі).[/quote]
тогда наверное проще к конкретным ЖК привязываться.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:18
Якщо не помиляюсь раніше дискусія була.
З моіх: Професорська Колонія плюс Кайзервальд, Барвінських і сусідні вулиці, Сосенка і маленький шмат Золотоі, прямокутник з вулиць:Киівська-Сахарова-Рудницького-Гіпсова, район Цитаделі, район Остроградських-Лукаша-Похила, Лижв'ярська, Паркова, Самчука і верхня Франка з Ярославенка по Карманського, Тютюнників, верх Тарнавського -Кримська, Погулянка, Черемшини - Некрасова (вгорі).[/quote]
тогда наверное проще к конкретным ЖК привязываться.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote]
Это следущий этап. Потом сам дом и качество строительства в этом жк, вид, планировка и конечно же ЦЕНА!!! Денюжки,бабосы и бабулеты как говорил горе-учитель долярчика.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Мне нравится формат Авалон Lux.
Жалею что пожадничал и не взял в свое время... Сейчас и в продаже нет, а если появляется ценник космический...
Внешне не плохие Globus Elite, Premium, тот же авалон 37.
Востаннє редагувалось 5396669 в П'ят 01 жов, 2021 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:31
Это следущий этап. Потом сам дом и качество строительства в этом жк, вид, планировка и конечно же ЦЕНА!!! Денюжки,бабосы и бабулеты как говорил горе-учитель долярчика. [/quote]Мне нравится формат Авалон Lux.
Жалею что пожадничал и не взял в свое время... Сейчас и в продаже нет, а если появляется ценник космический...
Внешне не плохие Globus Elite, Premium, тот же авалон 37.
Авалон lux смотрел еще 5 лет назад, но там как то долго запрягали , меняли рендер да и Гориховый гай это стремный, запущеный парк. Хотя в целом место не плохое . Пешком оттуда не прогуляешься в центр. Globus elite уже поздно смотрел. Года полтора назад ничего не было вроде толкового с видом но место бомба конечно. Авалон 37 отстой из-за местораспложения с окнами на шумную брусчатку и трамвай повеситься можно там.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote]
Зараз переглядають цей форум: antonivs32021, drevlyanin і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|