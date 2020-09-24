Львівський БатяР написав:

5396669 написав: Чуть не по теме)

Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя? Семья с 2 школьниками.



Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk Чуть не по теме)Как вам Авалон 37, в части расположения если ли для себя? Семья с 2 школьниками.Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

З огляду того, що обєкт розташований фактично в історичному ареалі де є обмежена к-сть забудов і близько до центру, Я вважаю, що не зважаючи на високу ціну, як інвестиція він норм.Проте!!!! Вулиця Личаківська має дуже жвавий рух, ну і два трамвайні маршрути, що проходять під вікнами спокою не додає. Навіть вночі, влітку з відкритим вікном не поспиш - буде заважати шум авто, що летять по бруківці. Вийти на годинку - півтори погуляти з дітьмм на свіжому повітрі там можна хіба на Кайзервальді. Не впевнений але наскільки памятаю то, до пристойного маркета треба добиратись на авто ч/з корки. Поруч ніби є Винниківський базарчик але він завжди був посереднім і дорогим.Для власного проживання Я б радив розглянути новобуд на вул Гординських, що біля Піскових озер. Там ніби недавно відбувся старт продаж. Якщо не помиляюсь в продажі були навіть квартири з терасою і зоною барбекю. Будинок розташований в безпосердній близькості до парку Піскові озера, Лісотехнічного дендропарку та стадіону, що досить добре для дітей.Дорослі зможуть насолодитись спокійною атмосферою таких затишних вуличок як Коновальця, Гіпсових, Скльських ітд, що є неподалік. До центру пішки 25-30хв, в 3хв ходьби трамвайна зупинка з якої трамвай N2 довезе вас в центр за 10хв, вокзал пішки - 15хв і 5хв на авто, аеропорт на авто 10хв, автовокзал на авто 15хв. Ця локація вже кілька десятків років вважається елітною і як на мене набагато краща для життя, особливо коли хочеш жити в місті і бути близько до всього, але разом з тим хочеш щоб ніщо не турбувало твій власний спокій.Я там давненько вже не був але продажі вже почались. Прайс просто трешЦіни:1 п. - 3000 $ м22-3 п. - 3200-3500 $ м24-6 п. 3300-3700 $ м2