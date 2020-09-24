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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 803804805806
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Авалон lux смотрел еще 5 лет назад, но там как то долго запрягали , меняли рендер да и Гориховый гай это стремный, запущеный парк.


в Горіховому гаю гуляють натовпи з ЖК гАмерика (кількасот квартир) :shock: це крім місцевих із інших будинків.
Нові будинки комплексу уже впритул до церкви на В.Великого та котеджів біля гаю і стадіону :shock:

сонцесяйних хрунь занепокоївся :lol:
Садовий створив робочу групу для покращення життя у місцевих гетто
https://varianty.lviv.ua/82950-sadovyi- ... C4Vb5QpFdY
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:20

[quote="5307356:athena1"][/quote]




Для власного проживання Я б радив розглянути новобуд на вул Гординських, що біля Піскових озер. Там ніби недавно відбувся старт продаж. Якщо не помиляюсь в продажі були навіть квартири з терасою і зоною барбекю. Будинок розташований в безпосердній близькості до парку Піскові озера, Лісотехнічного дендропарку та стадіону, що досить добре для дітей.Дорослі зможуть насолодитись спокійною атмосферою таких затишних вуличок як Коновальця, Гіпсових, Скльських ітд, що є неподалік. До центру пішки 25-30хв, в 3хв ходьби трамвайна зупинка з якої трамвай N2 довезе вас в центр за 10хв, вокзал пішки - 15хв і 5хв на авто, аеропорт на авто 10хв, автовокзал на авто 15хв. Ця локація вже кілька десятків років вважається елітною і як на мене набагато краща для життя, особливо коли хочеш жити в місті і бути близько до всього, але разом з тим хочеш щоб ніщо не турбувало твій власний спокій.


Це саме тому, що хороший район реально, хоча через корки знайомі (власники однієі з фірм забудовників) як раз звідти звалюють фактично за місто.
Причин багато, але в основному корки і повітря, яке вони несуть.
Тому раджу пощукати щось гарне на втоиннрму ринку в межах 1200-1400 за квадрат і в ремонт до 400 можна вкласти. Можна і менше і дешевше. Вторинний відстає в рості цін ніби.


_______________________________________

Цей район був комфортний років десь 10-12 тому.
Зараз район:Княгині Ольги/Сахарова/Горбачевського/Мельника/Коновальця/Бандери/Русових/Київська - непроїзний крім раннього ранку або пізнього вечора/ночі :shock:
там такі вихлопи, що дере в горлі і очі ріже. потік машин, трамваїв, маршруток нескінчений, у випадку аварії - стоїш годинами. Заїхав туди 2 тижні тому - не міг виїхати понад 40 хв., тицявся у всі бічні вулички, всюди стоять корита по два боки, і шеренги повзуть повз них як черепаха. Втрафив на Єфремова-шкріб по ній 18хв., ледве виїхав :shock:
Не дарма Ваші знайомі звалюють звідти.

2 роки тому подейкували, що Львів стане непроїзним-той час певно вже на порозі :oops:
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Повідомлень: 3604
З нами з: 18.08.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 798 раз.
 
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  #<1 ... 803804805806
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