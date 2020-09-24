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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 804805806807>
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Авалон lux смотрел еще 5 лет назад, но там как то долго запрягали , меняли рендер да и Гориховый гай это стремный, запущеный парк.


в Горіховому гаю гуляють натовпи з ЖК гАмерика (кількасот квартир) :shock: це крім місцевих із інших будинків.
Нові будинки комплексу уже впритул до церкви на В.Великого та котеджів біля гаю і стадіону :shock:

сонцесяйних хрунь занепокоївся :lol:
Садовий створив робочу групу для покращення життя у місцевих гетто
https://varianty.lviv.ua/82950-sadovyi- ... C4Vb5QpFdY
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:20

[quote="5307356:athena1"][/quote]




Для власного проживання Я б радив розглянути новобуд на вул Гординських, що біля Піскових озер. Там ніби недавно відбувся старт продаж. Якщо не помиляюсь в продажі були навіть квартири з терасою і зоною барбекю. Будинок розташований в безпосердній близькості до парку Піскові озера, Лісотехнічного дендропарку та стадіону, що досить добре для дітей.Дорослі зможуть насолодитись спокійною атмосферою таких затишних вуличок як Коновальця, Гіпсових, Скльських ітд, що є неподалік. До центру пішки 25-30хв, в 3хв ходьби трамвайна зупинка з якої трамвай N2 довезе вас в центр за 10хв, вокзал пішки - 15хв і 5хв на авто, аеропорт на авто 10хв, автовокзал на авто 15хв. Ця локація вже кілька десятків років вважається елітною і як на мене набагато краща для життя, особливо коли хочеш жити в місті і бути близько до всього, але разом з тим хочеш щоб ніщо не турбувало твій власний спокій.


Це саме тому, що хороший район реально, хоча через корки знайомі (власники однієі з фірм забудовників) як раз звідти звалюють фактично за місто.
Причин багато, але в основному корки і повітря, яке вони несуть.
Тому раджу пощукати щось гарне на втоиннрму ринку в межах 1200-1400 за квадрат і в ремонт до 400 можна вкласти. Можна і менше і дешевше. Вторинний відстає в рості цін ніби.


_______________________________________

Цей район був комфортний років десь 10-12 тому.
Зараз район:Княгині Ольги/Сахарова/Горбачевського/Мельника/Коновальця/Бандери/Русових/Київська - непроїзний крім раннього ранку або пізнього вечора/ночі :shock:
там такі вихлопи, що дере в горлі і очі ріже. потік машин, трамваїв, маршруток нескінчений, у випадку аварії - стоїш годинами. Заїхав туди 2 тижні тому - не міг виїхати понад 40 хв., тицявся у всі бічні вулички, всюди стоять корита по два боки, і шеренги повзуть повз них як черепаха. Втрафив на Єфремова-шкріб по ній 18хв., ледве виїхав :shock:
Не дарма Ваші знайомі звалюють звідти.

2 роки тому подейкували, що Львів стане непроїзним-той час певно вже на порозі :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 16:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

roberto dark написав:
  5396669 написав:
roberto dark написав:[quote="5307394:5396669"]

Якщо не помиляюсь раніше дискусія була.

З моіх: Професорська Колонія плюс Кайзервальд, Барвінських і сусідні вулиці, Сосенка і маленький шмат Золотоі, прямокутник з вулиць:Киівська-Сахарова-Рудницького-Гіпсова, район Цитаделі, район Остроградських-Лукаша-Похила, Лижв'ярська, Паркова, Самчука і верхня Франка з Ярославенка по Карманського, Тютюнників, верх Тарнавського -Кримська, Погулянка, Черемшини - Некрасова (вгорі).



тогда наверное проще к конкретным ЖК привязываться.



Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


Это следущий этап. Потом сам дом и качество строительства в этом жк, вид, планировка и конечно же ЦЕНА!!! Денюжки,бабосы и бабулеты как говорил горе-учитель долярчика. [/quote]Мне нравится формат Авалон Lux.
Жалею что пожадничал и не взял в свое время... Сейчас и в продаже нет, а если появляется ценник космический...

Внешне не плохие Globus Elite, Premium, тот же авалон 37.

Авалон lux смотрел еще 5 лет назад, но там как то долго запрягали , меняли рендер да и Гориховый гай это стремный, запущеный парк. Хотя в целом место не плохое . Пешком оттуда не прогуляешься в центр. Globus elite уже поздно смотрел. Года полтора назад ничего не было вроде толкового с видом но место бомба конечно. Авалон 37 отстой из-за местораспложения с окнами на шумную брусчатку и трамвай повеситься можно там.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote][/quote]Спасибо за развёрнутый ответ.

Кстати по Авалону 37, там +, что квартира в дальнем углу и окнами во двор.
Но принял, что район не ахти.

https://www.instagram.com/tv/CPD0Jy2AYk ... =copy_link


Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я не понял почему подтерли отличный пост от jump? Потому что упомянул про этого ворюгу львовского мэра? Якобы "порядну людину", которого из себя строит, а на самом деле "волка в овечьей шкуре"
А чего 5396669 заинтересовался элитной недвижкой во Львове? Паркинги в Киеве уже не ходовой товар что ли?
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 02 жов, 2021 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

roberto dark написав:Я не понял почему подтерли отличный пост от jump? Потому что упомянул про этого ворюгу львовского мера? Якобы "порядну людину", которого из себя строит.
А чего 5396669 заинтересовался элитной недвижкой во Львове? Паркинги в Киеве уже не ходовой товар что ли?
ну не все же в одну корзину ложить). По Киеву я сказал уже стоп. Больше там не покупаю.

Кстати я ведь паркинги не продаю. А купить адекватного уже нечего.


Может и Словению бы рассмотрел для себя, но сильно сложно с покупной... Пока нет времени вникать...

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Востаннє редагувалось 5396669 в Суб 02 жов, 2021 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  5396669 написав:Кстати по Авалону 37, там +, что квартира в дальнем углу и окнами во двор.
Но принял, что район не ахти.

https://www.instagram.com/tv/CPD0Jy2AYk ... =copy_link


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Личаківська як і Городоцька - це трешнякові вулиці. Надзвичайно некомфортні місця для нормального життя...

Заглядаєтесь на опуси Мільковича-не ведіться. Модний кловун-впарює за файні гроші понаїхам всякий фуфломіцин :lol: 8)
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:40

  5396669 написав:
roberto dark написав:Я не понял почему подтерли отличный пост от jump? Потому что упомянул про этого ворюгу львовского мера? Якобы "порядну людину", которого из себя строит.
А чего 5396669 заинтересовался элитной недвижкой во Львове? Паркинги в Киеве уже не ходовой товар что ли?
ну не все же в одну корзину ложить). По Киеву я сказал уже стоп. Больше там не покупаю.



Может и Словению бы рассмотрел для себя, но сильно сложно с покупной... Пока нет времени вникать...



Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


В рамках одной страны покупка недвижимости - это никак не диверсификация. Покупайте в Анталии У нас есть турецкий специалист по недвижимости на соседней ветке. Человек эпохи возрождения и гений по инвестициях. Разве только биткоины забыл прикупитьпару лет назад, а так во всем остальном только иксы.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 02 жов, 2021 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

roberto dark написав:
  5396669 написав:
roberto dark написав:Я не понял почему подтерли отличный пост от jump? Потому что упомянул про этого ворюгу львовского мера? Якобы "порядну людину", которого из себя строит.
А чего 5396669 заинтересовался элитной недвижкой во Львове? Паркинги в Киеве уже не ходовой товар что ли?
ну не все же в одну корзину ложить). По Киеву я сказал уже стоп. Больше там не покупаю.



Может и Словению бы рассмотрел для себя, но сильно сложно с покупной... Пока нет времени вникать...

В рамках одной страны покупка недвижимости - это никак не диверсификация. Покупайте в Анталии У нас есть турецкий специалист по недвижимости на соседней ветке. Человек эпохи возрождения и гений по инвестициях. Разве только биткоины забыл прикупить, а так во всем остальном только иксы.

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Та одно время думал, но отвело)))
Жить я там не буду, а специально туда ездить отдыхать в одном место - ну его! Будет как чемодан без ручки потом.


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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:43

5396669 вот именно, что не будете. А в Киеве вам нравится жить?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:50

  jump написав:
  5396669 написав:Кстати по Авалону 37, там +, что квартира в дальнем углу и окнами во двор.
Но принял, что район не ахти.

https://www.instagram.com/tv/CPD0Jy2AYk ... =copy_link


Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


Личаківська як і Городоцька - це трешнякові вулиці. Надзвичайно некомфортні місця для нормального життя...

Заглядаєтесь на опуси Мільковича-не ведіться. Модний кловун-впарює за файні гроші понаїхам всякий фуфломіцин :lol: 8)

Як гадаєте чи Піскові озера не стануть непрохідними від собаководів, мамочок з колясками, велосипедристів та інш.? Після того як за кілька років в величезний жк Парус сіті, а потім ще Сейф, а може іще набудують в тій стороні, повселяються жильці. А ЦЕ ПО СУТІ ЄДИНИЙ ПАРК В ТІЙ ЛОКАЦІЇ, та ще й маленький.
roberto dark
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