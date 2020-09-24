Додано: Суб 02 жов, 2021 14:20

[quote="5307356:athena1"][/quote]Для власного проживання Я б радив розглянути новобуд на вул Гординських, що біля Піскових озер. Там ніби недавно відбувся старт продаж. Якщо не помиляюсь в продажі були навіть квартири з терасою і зоною барбекю. Будинок розташований в безпосердній близькості до парку Піскові озера, Лісотехнічного дендропарку та стадіону, що досить добре для дітей.Дорослі зможуть насолодитись спокійною атмосферою таких затишних вуличок як Коновальця, Гіпсових, Скльських ітд, що є неподалік. До центру пішки 25-30хв, в 3хв ходьби трамвайна зупинка з якої трамвай N2 довезе вас в центр за 10хв, вокзал пішки - 15хв і 5хв на авто, аеропорт на авто 10хв, автовокзал на авто 15хв. Ця локація вже кілька десятків років вважається елітною і як на мене набагато краща для життя, особливо коли хочеш жити в місті і бути близько до всього, але разом з тим хочеш щоб ніщо не турбувало твій власний спокій.Це саме тому, що хороший район реально, хоча через корки знайомі (власники однієі з фірм забудовників) як раз звідти звалюють фактично за місто.Причин багато, але в основному корки і повітря, яке вони несуть.Тому раджу пощукати щось гарне на втоиннрму ринку в межах 1200-1400 за квадрат і в ремонт до 400 можна вкласти. Можна і менше і дешевше. Вторинний відстає в рості цін ніби._______________________________________Цей район був комфортний років десь 10-12 тому.Зараз район:Княгині Ольги/Сахарова/Горбачевського/Мельника/Коновальця/Бандери/Русових/Київська - непроїзний крім раннього ранку або пізнього вечора/ночітам такі вихлопи, що дере в горлі і очі ріже. потік машин, трамваїв, маршруток нескінчений, у випадку аварії - стоїш годинами. Заїхав туди 2 тижні тому - не міг виїхати понад 40 хв., тицявся у всі бічні вулички, всюди стоять корита по два боки, і шеренги повзуть повз них як черепаха. Втрафив на Єфремова-шкріб по ній 18хв., ледве виїхавНе дарма Ваші знайомі звалюють звідти.2 роки тому подейкували, що Львів стане непроїзним-той час певно вже на порозі