Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Для власного проживання Я б радив розглянути новобуд на вул Гординських, що біля Піскових озер. Там ніби недавно відбувся старт продаж. Якщо не помиляюсь в продажі були навіть квартири з терасою і зоною барбекю. Будинок розташований в безпосердній близькості до парку Піскові озера, Лісотехнічного дендропарку та стадіону, що досить добре для дітей.Дорослі зможуть насолодитись спокійною атмосферою таких затишних вуличок як Коновальця, Гіпсових, Скльських ітд, що є неподалік. До центру пішки 25-30хв, в 3хв ходьби трамвайна зупинка з якої трамвай N2 довезе вас в центр за 10хв, вокзал пішки - 15хв і 5хв на авто, аеропорт на авто 10хв, автовокзал на авто 15хв. Ця локація вже кілька десятків років вважається елітною і як на мене набагато краща для життя, особливо коли хочеш жити в місті і бути близько до всього, але разом з тим хочеш щоб ніщо не турбувало твій власний спокій.
Це саме тому, що хороший район реально, хоча через корки знайомі (власники однієі з фірм забудовників) як раз звідти звалюють фактично за місто. Причин багато, але в основному корки і повітря, яке вони несуть. Тому раджу пощукати щось гарне на втоиннрму ринку в межах 1200-1400 за квадрат і в ремонт до 400 можна вкласти. Можна і менше і дешевше. Вторинний відстає в рості цін ніби.
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Цей район був комфортний років десь 10-12 тому. Зараз район:Княгині Ольги/Сахарова/Горбачевського/Мельника/Коновальця/Бандери/Русових/Київська - непроїзний крім раннього ранку або пізнього вечора/ночі там такі вихлопи, що дере в горлі і очі ріже. потік машин, трамваїв, маршруток нескінчений, у випадку аварії - стоїш годинами. Заїхав туди 2 тижні тому - не міг виїхати понад 40 хв., тицявся у всі бічні вулички, всюди стоять корита по два боки, і шеренги повзуть повз них як черепаха. Втрафив на Єфремова-шкріб по ній 18хв., ледве виїхав Не дарма Ваші знайомі звалюють звідти.
2 роки тому подейкували, що Львів стане непроїзним-той час певно вже на порозі
З моіх: Професорська Колонія плюс Кайзервальд, Барвінських і сусідні вулиці, Сосенка і маленький шмат Золотоі, прямокутник з вулиць:Киівська-Сахарова-Рудницького-Гіпсова, район Цитаделі, район Остроградських-Лукаша-Похила, Лижв'ярська, Паркова, Самчука і верхня Франка з Ярославенка по Карманського, Тютюнників, верх Тарнавського -Кримська, Погулянка, Черемшини - Некрасова (вгорі).
тогда наверное проще к конкретным ЖК привязываться.
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Это следущий этап. Потом сам дом и качество строительства в этом жк, вид, планировка и конечно же ЦЕНА!!! Денюжки,бабосы и бабулеты как говорил горе-учитель долярчика. [/quote]Мне нравится формат Авалон Lux. Жалею что пожадничал и не взял в свое время... Сейчас и в продаже нет, а если появляется ценник космический...
Внешне не плохие Globus Elite, Premium, тот же авалон 37.
Авалон lux смотрел еще 5 лет назад, но там как то долго запрягали , меняли рендер да и Гориховый гай это стремный, запущеный парк. Хотя в целом место не плохое . Пешком оттуда не прогуляешься в центр. Globus elite уже поздно смотрел. Года полтора назад ничего не было вроде толкового с видом но место бомба конечно. Авалон 37 отстой из-за местораспложения с окнами на шумную брусчатку и трамвай повеситься можно там. Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote][/quote]Спасибо за развёрнутый ответ.
Кстати по Авалону 37, там +, что квартира в дальнем углу и окнами во двор. Но принял, что район не ахти.
Я не понял почему подтерли отличный пост от jump? Потому что упомянул про этого ворюгу львовского мэра? Якобы "порядну людину", которого из себя строит, а на самом деле "волка в овечьей шкуре" А чего 5396669 заинтересовался элитной недвижкой во Львове? Паркинги в Киеве уже не ходовой товар что ли?
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 02 жов, 2021 17:31, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:Я не понял почему подтерли отличный пост от jump? Потому что упомянул про этого ворюгу львовского мера? Якобы "порядну людину", которого из себя строит. А чего 5396669 заинтересовался элитной недвижкой во Львове? Паркинги в Киеве уже не ходовой товар что ли?
ну не все же в одну корзину ложить). По Киеву я сказал уже стоп. Больше там не покупаю.
Кстати я ведь паркинги не продаю. А купить адекватного уже нечего.
Может и Словению бы рассмотрел для себя, но сильно сложно с покупной... Пока нет времени вникать...
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Востаннє редагувалось 5396669 в Суб 02 жов, 2021 17:34, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:Я не понял почему подтерли отличный пост от jump? Потому что упомянул про этого ворюгу львовского мера? Якобы "порядну людину", которого из себя строит. А чего 5396669 заинтересовался элитной недвижкой во Львове? Паркинги в Киеве уже не ходовой товар что ли?
ну не все же в одну корзину ложить). По Киеву я сказал уже стоп. Больше там не покупаю.
Может и Словению бы рассмотрел для себя, но сильно сложно с покупной... Пока нет времени вникать...
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В рамках одной страны покупка недвижимости - это никак не диверсификация. Покупайте в Анталии У нас есть турецкий специалист по недвижимости на соседней ветке. Человек эпохи возрождения и гений по инвестициях. Разве только биткоины забыл прикупитьпару лет назад, а так во всем остальном только иксы.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 02 жов, 2021 17:42, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:Я не понял почему подтерли отличный пост от jump? Потому что упомянул про этого ворюгу львовского мера? Якобы "порядну людину", которого из себя строит. А чего 5396669 заинтересовался элитной недвижкой во Львове? Паркинги в Киеве уже не ходовой товар что ли?
ну не все же в одну корзину ложить). По Киеву я сказал уже стоп. Больше там не покупаю.
Может и Словению бы рассмотрел для себя, но сильно сложно с покупной... Пока нет времени вникать...
В рамках одной страны покупка недвижимости - это никак не диверсификация. Покупайте в Анталии У нас есть турецкий специалист по недвижимости на соседней ветке. Человек эпохи возрождения и гений по инвестициях. Разве только биткоины забыл прикупить, а так во всем остальном только иксы.
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Та одно время думал, но отвело))) Жить я там не буду, а специально туда ездить отдыхать в одном место - ну его! Будет как чемодан без ручки потом.
Личаківська як і Городоцька - це трешнякові вулиці. Надзвичайно некомфортні місця для нормального життя...
Заглядаєтесь на опуси Мільковича-не ведіться. Модний кловун-впарює за файні гроші понаїхам всякий фуфломіцин
Як гадаєте чи Піскові озера не стануть непрохідними від собаководів, мамочок з колясками, велосипедристів та інш.? Після того як за кілька років в величезний жк Парус сіті, а потім ще Сейф, а може іще набудують в тій стороні, повселяються жильці. А ЦЕ ПО СУТІ ЄДИНИЙ ПАРК В ТІЙ ЛОКАЦІЇ, та ще й маленький.