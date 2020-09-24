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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 804805806807
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:55

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

roberto dark написав:5396669 вот именно, что не будете. А в Киеве вам нравится жить?
Не пробовал)

У меня есть выбор или в Буче с террасой и соснами или в самом Киеве в муравейнике 100м от метро, со спорт залом, паркингом и видом на Днепр.
Но пока не тянет туда.

Как представлю этот геморрой с переполненными школами, секциями на которые не доехать из-за пробок...



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5396669
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Як гадаєте чи Піскові озера не стануть непрохідними від собаководів, мамочок з колясками, велосипедристів та інш.? Після того як за кілька років в величезний жк Парус сіті, а потім ще Сейф, а може іще набудують в тій стороні, повселяються жильці. А ЦЕ ПО СУТІ ЄДИНИЙ ПАРК В ТІЙ ЛОКАЦІЇ, та ще й маленький.


з тієї локації уже незручно як виїжджати, так і добиратись домівки+тотальна забудова Кульпи/Героїв УПА створить ще більші проблеми на вулицях, які апріорі не можуть бути розширені.

на жаль, хрунь своїми дозволами на забудову знищив місто, коледзуні продають квартирки тут і махають за місто. Але в реалі немає нормального заїзду і виїзду з міста також! Стояти в заторах зранку і увечері це мазохізм!
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:11

  jump написав:
  roberto dark написав:Як гадаєте чи Піскові озера не стануть непрохідними від собаководів, мамочок з колясками, велосипедристів та інш.? Після того як за кілька років в величезний жк Парус сіті, а потім ще Сейф, а може іще набудують в тій стороні, повселяються жильці. А ЦЕ ПО СУТІ ЄДИНИЙ ПАРК В ТІЙ ЛОКАЦІЇ, та ще й маленький.


з тієї локації уже незручно як виїжджати, так і добиратись домівки+тотальна забудова Кульпи/Героїв УПА створить ще більші проблеми на вулицях, які апріорі не можуть бути розширені.


Мене по суті не цікавить Упа чи Кульпарківська, бо у мене квартирка "завалялась" зі сторони Коновальця . Ось і думаю, чи може продати бо моя маклерша вже дістала із своїми пропозиціями. Та купити щось у більш перспективному Києві. :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:19

  roberto dark написав:
  jump написав:
  roberto dark написав:Як гадаєте чи Піскові озера не стануть непрохідними від собаководів, мамочок з колясками, велосипедристів та інш.? Після того як за кілька років в величезний жк Парус сіті, а потім ще Сейф, а може іще набудують в тій стороні, повселяються жильці. А ЦЕ ПО СУТІ ЄДИНИЙ ПАРК В ТІЙ ЛОКАЦІЇ, та ще й маленький.


з тієї локації уже незручно як виїжджати, так і добиратись домівки+тотальна забудова Кульпи/Героїв УПА створить ще більші проблеми на вулицях, які апріорі не можуть бути розширені.


Мене по суті не цікавить Упа чи Кульпарківська, бо у мене квартирка "завалялась" зі сторони Коновальця . Ось і думаю, чи може продати бо моя маклерша вже дістала із своїми пропозиціями. Та купити щось у більш перспективному Києві. :wink:


махніть свою квартиру на особнячок на Панаса Мирного. Там шикарні особняки забудови 1930-х років. А які ділянки. 8) Стрийський/Культури/Залізні води, мінімум рогулів і успіхів 8) Або на квартирку на Карманського/початок Франка/.Є гарні варіанти
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Особняки не актуально. На Карманського гарний клубний будиночок " Мій" але на лун навіть ціни на квартири в ньому немає .
З іншої сторони інфраструктури поруч там немає достатньо. Супермаркету великого,
фітнесклубу та інш. Підніматись від Стрийського ринку - це жесть. Навіть студентом було не легко пам'ятаю особливов зимку. На авто тільки до Франка спустився, то відразу в корки попав. Як у тому Львові жити?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:50

  roberto dark написав:Особняки не актуально, на Карманського гарний клубний будиночок " Мій" але на лун навіть ціни на нього немає . З іншої сторони інфраструктури поруч там немає. Підніматись від Стрийського ринку - це жесть. Навіть студентом було не легко пам'ятаю. На авто тільки до Франка спустився, то відразу в корки попав. Як у тому Львові жити?


Так собі міркую, що коли вернетесь сюди, хоч на кілька днів, тоді прозріння буде ще більше :lol:

я років 2 тому магістральну Луганську пролітав на 80-100 км, увечері/вночі бавився на 120/130, зараз! повзеш 40-50! далі дупа при виїзді на Стрийську/міст, деколи тікаю на Козельницьку/Чмоли. А що твориться на Стрийській! на вихідні (тяпниця-субота) корок від базару і до виїзду на Наварію/Деревач :shock: "місцеві" їдут домів+турістас у Карпати
п.с. минулого року на Покрови виїждав у чарівні гори зі львова 2 години 34 хв. :shock:
зібрав сі раненько, але вже втрафив у трафік :lol: жона мі дуже бештала. я мав страшні нервуси увечері, кеди сі достав до Славського. Мус сі бахнути 4 флєшки опілля живого, втамдий сі троха вспояв :lol:
jump
 
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