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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 жов, 2021 17:55
roberto dark написав:5396669 вот именно, что не будете. А в Киеве вам нравится жить?
Не пробовал)
У меня есть выбор или в Буче с террасой и соснами или в самом Киеве в муравейнике 100м от метро, со спорт залом, паркингом и видом на Днепр.
Но пока не тянет туда.
Как представлю этот геморрой с переполненными школами, секциями на которые не доехать из-за пробок...
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Додано: Суб 02 жов, 2021 18:02
roberto dark написав:
Як гадаєте чи Піскові озера не стануть непрохідними від собаководів, мамочок з колясками, велосипедристів та інш.? Після того як за кілька років в величезний жк Парус сіті, а потім ще Сейф, а може іще набудують в тій стороні, повселяються жильці. А ЦЕ ПО СУТІ ЄДИНИЙ ПАРК В ТІЙ ЛОКАЦІЇ, та ще й маленький.
з тієї локації уже незручно як виїжджати, так і добиратись домівки+тотальна забудова Кульпи/Героїв УПА створить ще більші проблеми на вулицях, які апріорі не можуть бути розширені.
на жаль, хрунь своїми дозволами на забудову знищив місто, коледзуні продають квартирки тут і махають за місто. Але в реалі немає нормального заїзду і виїзду з міста також! Стояти в заторах зранку і увечері це мазохізм!
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Додано: Суб 02 жов, 2021 18:11
jump написав: roberto dark написав:
Як гадаєте чи Піскові озера не стануть непрохідними від собаководів, мамочок з колясками, велосипедристів та інш.? Після того як за кілька років в величезний жк Парус сіті, а потім ще Сейф, а може іще набудують в тій стороні, повселяються жильці. А ЦЕ ПО СУТІ ЄДИНИЙ ПАРК В ТІЙ ЛОКАЦІЇ, та ще й маленький.
з тієї локації уже незручно як виїжджати, так і добиратись домівки+тотальна забудова Кульпи/Героїв УПА створить ще більші проблеми на вулицях, які апріорі не можуть бути розширені.
Мене по суті не цікавить Упа чи Кульпарківська, бо у мене квартирка "завалялась" зі сторони Коновальця . Ось і думаю, чи може продати бо моя маклерша вже дістала із своїми пропозиціями. Та купити щось у більш перспективному Києві.
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roberto dark
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Додано: Суб 02 жов, 2021 18:19
roberto dark написав: jump написав: roberto dark написав:
Як гадаєте чи Піскові озера не стануть непрохідними від собаководів, мамочок з колясками, велосипедристів та інш.? Після того як за кілька років в величезний жк Парус сіті, а потім ще Сейф, а може іще набудують в тій стороні, повселяються жильці. А ЦЕ ПО СУТІ ЄДИНИЙ ПАРК В ТІЙ ЛОКАЦІЇ, та ще й маленький.
з тієї локації уже незручно як виїжджати, так і добиратись домівки+тотальна забудова Кульпи/Героїв УПА створить ще більші проблеми на вулицях, які апріорі не можуть бути розширені.
Мене по суті не цікавить Упа чи Кульпарківська, бо у мене квартирка "завалялась" зі сторони Коновальця . Ось і думаю, чи може продати бо моя маклерша вже дістала із своїми пропозиціями. Та купити щось у більш перспективному Києві.
махніть свою квартиру на особнячок на Панаса Мирного. Там шикарні особняки забудови 1930-х років. А які ділянки.
Стрийський/Культури/Залізні води, мінімум рогулів і успіхів
Або на квартирку на Карманського/початок Франка/.Є гарні варіанти
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jump
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Додано: Суб 02 жов, 2021 18:37
Особняки не актуально. На Карманського гарний клубний будиночок " Мій" але на лун навіть ціни на квартири в ньому немає .
З іншої сторони інфраструктури поруч там немає достатньо. Супермаркету великого,
фітнесклубу та інш. Підніматись від Стрийського ринку - це жесть. Навіть студентом було не легко пам'ятаю особливов зимку. На авто тільки до Франка спустився, то відразу в корки попав. Як у тому Львові жити?
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roberto dark
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Додано: Суб 02 жов, 2021 18:50
roberto dark написав:
Особняки не актуально, на Карманського гарний клубний будиночок " Мій" але на лун навіть ціни на нього немає . З іншої сторони інфраструктури поруч там немає. Підніматись від Стрийського ринку - це жесть. Навіть студентом було не легко пам'ятаю. На авто тільки до Франка спустився, то відразу в корки попав. Як у тому Львові жити?
Так собі міркую, що коли вернетесь сюди, хоч на кілька днів, тоді прозріння буде ще більше
я років 2 тому магістральну Луганську пролітав на 80-100 км, увечері/вночі бавився на 120/130, зараз! повзеш 40-50! далі дупа при виїзді на Стрийську/міст, деколи тікаю на Козельницьку/Чмоли. А що твориться на Стрийській! на вихідні (тяпниця-субота) корок від базару і до виїзду на Наварію/Деревач
"місцеві" їдут домів+турістас у Карпати
п.с. минулого року на Покрови виїждав у чарівні гори зі львова 2 години 34 хв.
зібрав сі раненько, але вже втрафив у трафік
жона мі дуже бештала. я мав страшні нервуси по обіді, кеди сі достав до Славського. Мус сі бахнути 4 флєшки опілля живого, втамдий сі троха вспокояв
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Додано: Суб 02 жов, 2021 19:24
roberto dark написав:
В рамках одной страны покупка недвижимости - это никак не диверсификация.
И то верно. Три человека, купившие до 2014-го недвигу в Ялте, Донецке и Киеве, сейчас находятся в одинаковом правовом статусе и имеют одинаковые перспективы, это ж очевидно.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 19:49
roberto dark написав:
athena1
Cколько в Польше нужно денег для жизни молодому пенсу с пассивным доходом? Например в каком то небольшом городе с хорошей экологией ближе к львовской границе?
Хз. В Ряшеві і подібних містах (чому Ряшів, бо менше палять взимку вугіллям і то дуже важливо знайти такий район, бо і в Ряшеві теж багато особняків з твердопаливним опаленням) оренда приблизно у 1,5 рази дорожче Львова.
Причому якісно досить в будинках совкових.
Ткм менще довкола особняків. Це - проблема в Польщі. Продукти трохи дешевше. Комуналка - трохи дешевшк, аое ми наіздами живемо усюди і багато не витрачаємо.
В тій же Чехіі того вже нема.
В мене життя взагалі зараз на 4 краіни. І усюди є плюси і мінуси. numbeo.com - непогано подивитись
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Додано: Суб 02 жов, 2021 19:50
roberto dark написав: athena1 написав: roberto dark написав:
Это невозможно. Львов не Киев, в котором все лучшие локации на Печерске. Во Львове они рассредоточены.
Якщо не помиляюсь раніше дискусія була.
З моіх: Професорська Колонія плюс Кайзервальд, Барвінських і сусідні вулиці, Сосенка і маленький шмат Золотоі, прямокутник з вулиць:Киівська-Сахарова-Рудницького-Гіпсова, район Цитаделі, район Остроградських-Лукаша-Похила, Лижв'ярська, Паркова, Самчука і верхня Франка з Ярославенка по Карманського, Тютюнників, верх Тарнавського -Кримська, Погулянка, Черемшини - Некрасова (вгорі).
+И это еще далеко не весь список. Отсюда вывод, что во Львове хороших локаций МНОГО.
Так. Але квартири там рідко продаються. Іх там небагато, бо забудова не висотна.
Як правило така корова потрібна самому...
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Додано: Суб 02 жов, 2021 20:05
jump написав: roberto dark написав: jump написав:
велосипедристів та інш.? Після того як за кілька років в величезний жк Парус сіті, а потім ще Сейф, а може іще набудують в тій стороні, повселяються жильці. А ЦЕ ПО СУТІ ЄДИНИЙ ПАРК В ТІЙ ЛОКАЦІЇ, та ще й маленький.
з тієї локації уже незручно як виїжджати, так і добиратись домівки+тотальна забудова Кульпи/Героїв УПА створить ще більші проблеми на вулицях, які апріорі не можуть бути розширені.
Мене по суті не цікавить Упа чи Кульпарківська, бо у мене квартирка "завалялась" зі сторони Коновальця . Ось і думаю, чи може продати бо моя маклерша вже дістала із своїми пропозиціями. Та купити щось у більш перспективному Києві.
махніть свою квартиру на особнячок на Панаса Мирного. Там шикарні особняки забудови 1930-х років. А які ділянки.
Стрийський/Культури/Залізні води, мінімум рогулів і успіхів
Або на квартирку на Карманського/початок Франка/.Є гарні варіанти[/quote]
Завжди з Вашими коментами був згідний і не вступав у дискусію, але район Панаса Мирного не є нормальним варіантом, як на мене. Все, що нижче бувшоі Мічуріна і вище польського консульства - так.
По корках. На моіх очах в Празі, Ьарселоні, інших трохи менших містах зменшилися корки. Головне, щоби це робили методично:ГТ, паркування і так далі.
Безумовно наш менталітет трохи то затримає, але потихеньку можливо зиіниться ситуація.
Мене дивує зростання цін. В першу чергу на новобуди. Надибав цікаве відео від Мілова про ситуацію в РФ.
Думаю, що в нас все те саме: монопольні домовленості, кредитування, лоббі.
Вторинний ринок чомусь так не росте.
Які думки?
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