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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 805806807808
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 20:17

  athena1 написав:
  roberto dark написав:athena1

Cколько в Польше нужно денег для жизни молодому пенсу с пассивным доходом? Например в каком то небольшом городе с хорошей экологией ближе к львовской границе?

Хз. В Ряшеві і подібних містах (чому Ряшів, бо менше палять взимку вугіллям і то дуже важливо знайти такий район, бо і в Ряшеві теж багато особняків з твердопаливним опаленням) оренда приблизно у 1,5 рази дорожче Львова.
Причому якісно досить в будинках совкових.
Ткм менще довкола особняків. Це - проблема в Польщі. Продукти трохи дешевше. Комуналка - трохи дешевшк, аое ми наіздами живемо усюди і багато не витрачаємо.
В тій же Чехіі того вже нема.
В мене життя взагалі зараз на 4 краіни. І усюди є плюси і мінуси. numbeo.com - непогано подивитись


Я як там із картою побиту вирішується? Чи є такі посередницькі агенції, що зайшов туди із грошенятами, заплатив і потім ГАРАНТОВАНО отримав. :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 20:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  athena1 написав:Завжди з Вашими коментами був згідний і не вступав у дискусію, але район Панаса Мирного не є нормальним варіантом, як на мене. Все, що нижче бувшоі Мічуріна і вище польського консульства - так.

пропонував пану лише обмін на трішки тихішу вулицю. На даний момент.
У мене завжди із цим районом гарні спогади та враження.
Дружина дуже любить Стрийський, часто там гуляємо, п"ємо каву/морозиво. Далі гарно і тихо на Цитаделі. Потім неквапом прогулятись у центрі.

Але зараз думки виїхати за місто. Можливо хатинка на межі міста. Враховуючи реальні речі з поїздками по місту і довкола...Дико бісить і вбиває добирання/заїжджання... Важко навіть вибрати локацію. Повзав по Ваших улюблених місцинах не раз-зайдіть/заїдьте туди саме зараз/зацініть усі принади...

П.С. від поляцькего консуляту і вище вздовж Стрийського парку дуже гарно. Там Дубневичі хапнули ділянку і гарний старовинний будинок-валять рімонтаду-певно буде готель або ресторація...
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