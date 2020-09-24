athena1 написав:
Хз. В Ряшеві і подібних містах (чому Ряшів, бо менше палять взимку вугіллям і то дуже важливо знайти такий район, бо і в Ряшеві теж багато особняків з твердопаливним опаленням) оренда приблизно у 1,5 рази дорожче Львова.
Причому якісно досить в будинках совкових.
Ткм менще довкола особняків. Це - проблема в Польщі. Продукти трохи дешевше. Комуналка - трохи дешевшк, аое ми наіздами живемо усюди і багато не витрачаємо.
В тій же Чехіі того вже нема.
В мене життя взагалі зараз на 4 краіни. І усюди є плюси і мінуси. numbeo.com - непогано подивитись
Я як там із картою побиту вирішується? Чи є такі посередницькі агенції, що зайшов туди із грошенятами, заплатив і потім ГАРАНТОВАНО отримав.