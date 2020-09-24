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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 02 жов, 2021 20:17
athena1 написав: roberto dark написав:
athena1
Cколько в Польше нужно денег для жизни молодому пенсу с пассивным доходом? Например в каком то небольшом городе с хорошей экологией ближе к львовской границе?
Хз. В Ряшеві і подібних містах (чому Ряшів, бо менше палять взимку вугіллям і то дуже важливо знайти такий район, бо і в Ряшеві теж багато особняків з твердопаливним опаленням) оренда приблизно у 1,5 рази дорожче Львова.
Причому якісно досить в будинках совкових.
Ткм менще довкола особняків. Це - проблема в Польщі. Продукти трохи дешевше. Комуналка - трохи дешевшк, аое ми наіздами живемо усюди і багато не витрачаємо.
В тій же Чехіі того вже нема.
В мене життя взагалі зараз на 4 краіни. І усюди є плюси і мінуси. numbeo.com - непогано подивитись
Як там із картою побиту вирішується? Чи є такі посередницькі агенції, що зайшов туди із грошенятами, заплатив і потім ГАРАНТОВАНО отримав.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Суб 02 жов, 2021 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 20:30
athena1 написав:
Завжди з Вашими коментами був згідний і не вступав у дискусію, але район Панаса Мирного не є нормальним варіантом, як на мене. Все, що нижче бувшоі Мічуріна і вище польського консульства - так.
пропонував пану лише обмін на трішки тихішу вулицю. На даний момент.
У мене завжди із цим районом гарні спогади та враження.
Дружина дуже любить Стрийський, часто там гуляємо, п"ємо каву/морозиво. Далі гарно і тихо на Цитаделі. Потім неквапом прогулятись у центрі.
Але зараз думки виїхати за місто. Можливо хатинка на межі міста. Враховуючи реальні речі з поїздками по місту і довкола...Дико бісить і вбиває добирання/заїжджання... Важко навіть вибрати локацію. Повзав по Ваших улюблених місцинах не раз-зайдіть/заїдьте туди саме зараз/зацініть усі принади...
П.С. від поляцькего консуляту і вище вздовж Стрийського парку дуже гарно. Там Дубневичі хапнули ділянку і гарний старовинний будинок-валять рімонтаду-певно буде готель або ресторація...
П.С2.навпроти входу у Стрийський парк-зі сторони, де стояли столики/фізра/центр продавали особняк на 2 поверхи. Випадково не чули ціни?
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Додано: Суб 02 жов, 2021 20:58
jump написав: athena1 написав:
Завжди з Вашими коментами був згідний і не вступав у дискусію, але район Панаса Мирного не є нормальним варіантом, як на мене. Все, що нижче бувшоі Мічуріна і вище польського консульства - так.
пропонував пану лише обмін на трішки тихішу вулицю. На даний момент.
У мене завжди із цим районом гарні спогади та враження.
Дружина дуже любить Стрийський, часто там гуляємо, п"ємо каву/морозиво. Далі гарно і тихо на Цитаделі. Потім неквапом прогулятись у центрі.
Але зараз думки виїхати за місто. Можливо хатинка на межі міста. Враховуючи реальні речі з поїздками по місту і довкола...Дико бісить і вбиває добирання/заїжджання... Важко навіть вибрати локацію. Повзав по Ваших улюблених місцинах не раз-зайдіть/заїдьте туди саме зараз/зацініть усі принади...
П.С. від поляцькего консуляту і вище вздовж Стрийського парку дуже гарно. Там Дубневичі хапнули ділянку і гарний старовинний будинок-валять рімонтаду-певно буде готель або ресторація...
П.С2.навпроти входу у Стрийський парк-зі сторони, де стояли столики/фізра/центр продавали особняк на 2 поверхи. Випадково не чули ціни?
З добирання до міста, чим далі тим важче. Вже двічи на цьому тижні тягнучка в сторону Львова починалась прямо в Малечковичах і до світлофора в Сокільниках, а це 4 км їхав з 15 хв.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 21:24
Bolt написав:
З добирання до міста, чим далі тим важче. Вже двічи на цьому тижні тягнучка в сторону Львова починалась прямо в Малечковичах і до світлофора в Сокільниках, а це 4 км їхав з 15 хв.
Малечковичі - то єст бардзо файнє! І на вейку по Наварії поплавати файно. Але хіба жити і працювати там...
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Додано: Суб 02 жов, 2021 21:45
jump написав: Bolt написав:
З добирання до міста, чим далі тим важче. Вже двічи на цьому тижні тягнучка в сторону Львова починалась прямо в Малечковичах і до світлофора в Сокільниках, а це 4 км їхав з 15 хв.
Малечковичі - то єст бардзо файнє! І на вейку по Наварії поплавати файно. Але хіба жити і працювати там...
Саме так. Бувший партнер втік. Живуть трохи знайомих. Але добиратися десь... Хоча з часом можливо щось ся змінить. Цікавий проект мутять в біля бази залізниці (потім Гранд Отель викупив). Біля Басівки. Але скорше всього надурять.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 21:54
roberto dark написав: athena1 написав: roberto dark написав:
athena1
Cколько в Польше нужно денег для жизни молодому пенсу с пассивным доходом? Например в каком то небольшом городе с хорошей экологией ближе к львовской границе?
Хз. В Ряшеві і подібних містах (чому Ряшів, бо менше палять взимку вугіллям і то дуже важливо знайти такий район, бо і в Ряшеві теж багато особняків з твердопаливним опаленням) оренда приблизно у 1,5 рази дорожче Львова.
Причому якісно досить в будинках совкових.
Ткм менще довкола особняків. Це - проблема в Польщі. Продукти трохи дешевше. Комуналка - трохи дешевшк, аое ми наіздами живемо усюди і багато не витрачаємо.
В тій же Чехіі того вже нема.
В мене життя взагалі зараз на 4 краіни. І усюди є плюси і мінуси. numbeo.com - непогано подивитись
Як там із картою побиту вирішується? Чи є такі посередницькі агенції, що зайшов туди із грошенятами, заплатив і потім ГАРАНТОВАНО отримав.
Карти типу карт побиту в Польщі багато де можна отримати легко досить. Наприклад в Португалії або Іспеніі чи Франції. Так звані пннсіонерські з пасивним доходом. Найцікавіша у Франціі, бо немає обов'язку там проводити більшість часу.
В Польщі це взагалі не є особливою пробоемою (ще в Угорщині). Але усюди є ньюанси як іі не втратити і як потім продовжити. Закони і вимоги змінюються. Колись в Чехіі було легко наприклад. Зараз - дуже важко і так далі.
Але я шкодую, що в 09-му му цього не зробив.
Були тоді плани перебратися в Прагу, Брно, Вроцлав, Краків, Ряшів.
В Празі після 08-го десь квартира коштувала аналогічна як моя у Львові на Цитаделі ті самі гроші. В Кракові дешевше, а в Ряшеві можга було купити 2.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 22:10
athena1 написав:
В Празі після 08-го десь квартира коштувала аналогічна як моя у Львові на Цитаделі ті самі гроші. В Кракові дешевше, а в Ряшеві можга було купити 2.
Цитадель/Драгоманова/Грабовського-який там райончик! Гриць Козловський хотів забудувати Цитадель... не зійшлись із хРунем.. як там тихо... спокійно...хлопці зробили спортплощадку. Вихід неквапом у центр, або згідно настрою у парк культури/Стрийський/Лижв"ярська...
до речі. На Лижв"ярській дуже сильно відчутно усі атракції, які відбуваються у парку культури...Але який там затишок! На жаль уже на місці одного з розвалених будинків валять готель на кільканадцять місць...
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Додано: Суб 02 жов, 2021 22:32
jump написав: athena1 написав:
В Празі після 08-го десь квартира коштувала аналогічна як моя у Львові на Цитаделі ті самі гроші. В Кракові дешевше, а в Ряшеві можга було купити 2.
Цитадель/Драгоманова/Грабовського-який там райончик! Гриць Козловський хотів забудувати Цитадель... не зійшлись із хРунем.. як там тихо... спокійно...хлопці зробили спортплощадку. Вихід неквапом у центр, або згідно настрою у парк культури/Стрийський/Лижв"ярська...
до речі. На Лижв"ярській дуже сильно відчутно усі атракції, які відбуваються у парку культури...Але який там затишок! На жаль уже на місці одного з розвалених будинків валять готель на кільканадцять місць...
Колись там мали намір купляти приміщення під виробництво і головний архітектор району переконав, що виробництво там ненадовго. Хоча досі ще існують пару цехів.
І ще. На самій горі понана аура. Багато там кісток нажаль. Жив там досить довго, вчився і так далі. Для життя ті вулиці дуже зручні. Зараз здаємо там.
Але ВАМи Цитадель Інн таки поставили. Чому ж Грицю не дали. Напевно вони й не дали. Не чув цього. Тому не знаю. Чув до речі, що грощі в Г. з півдня Мордора
І про особняк на Самчука чи Франка не чув, але чрму вони ціну не вказували, якщо продавали? Не логічно ж.
І до речі яка Ваша думка? На чому росте первинка. Ще й швидше суттєво вторинки нормальноі?
Якась Топольна без ремонту дорожче вторинки в нормальному місці з ремонтом?
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Додано: Нед 03 жов, 2021 00:39
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