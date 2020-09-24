Додано: Суб 02 жов, 2021 22:32

jump написав: athena1 написав: В Празі після 08-го десь квартира коштувала аналогічна як моя у Львові на Цитаделі ті самі гроші. В Кракові дешевше, а в Ряшеві можга було купити 2. В Празі після 08-го десь квартира коштувала аналогічна як моя у Львові на Цитаделі ті самі гроші. В Кракові дешевше, а в Ряшеві можга було купити 2.

Цитадель/Драгоманова/Грабовського-який там райончик! Гриць Козловський хотів забудувати Цитадель... не зійшлись із хРунем.. як там тихо... спокійно...хлопці зробили спортплощадку. Вихід неквапом у центр, або згідно настрою у парк культури/Стрийський/Лижв"ярська...



до речі. На Лижв"ярській дуже сильно відчутно усі атракції, які відбуваються у парку культури...Але який там затишок! На жаль уже на місці одного з розвалених будинків валять готель на кільканадцять місць... Цитадель/Драгоманова/Грабовського-який там райончик! Гриць Козловський хотів забудувати Цитадель... не зійшлись із хРунем.. як там тихо... спокійно...хлопці зробили спортплощадку. Вихід неквапом у центр, або згідно настрою у парк культури/Стрийський/Лижв"ярська...до речі. На Лижв"ярській дуже сильно відчутно усі атракції, які відбуваються у парку культури...Але який там затишок! На жаль уже на місці одного з розвалених будинків валять готель на кільканадцять місць...

Колись там мали намір купляти приміщення під виробництво і головний архітектор району переконав, що виробництво там ненадовго. Хоча досі ще існують пару цехів.І ще. На самій горі понана аура. Багато там кісток нажаль. Жив там досить довго, вчився і так далі. Для життя ті вулиці дуже зручні. Зараз здаємо там.Але ВАМи Цитадель Інн таки поставили. Чому ж Грицю не дали. Напевно вони й не дали. Не чув цього. Тому не знаю. Чув до речі, що грощі в Г. з півдня МордораІ про особняк на Самчука чи Франка не чув, але чрму вони ціну не вказували, якщо продавали? Не логічно ж.І до речі яка Ваша думка? На чому росте первинка. Ще й швидше суттєво вторинки нормальноі?Якась Топольна без ремонту дорожче вторинки в нормальному місці з ремонтом?