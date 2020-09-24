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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 806807808809
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:44

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

roberto dark написав:
  5396669 написав:
roberto dark написав:5396669 вот именно, что не будете. А в Киеве вам нравится жить?
Не пробовал)

У меня есть выбор или в Буче с террасой и соснами или в самом Киеве в муравейнике 100м от метро, со спорт залом, паркингом и видом на Днепр.
Но пока не тянет туда.

Как представлю этот геморрой с переполненными школами, секциями на которые не доехать из-за пробок...



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Жил около года в Киеве в 100 метрах от метро и с видом на Днепр, как вы писали, ещё в начале 2000-х, но понял, что нужно валить в страну покомфортнее, а особенно туда, где есть то, что в УКРАИНЕ НЕ КУПИТЬ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ( КЛИМАТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВОВОЙ СТАТУС, КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА, ХОРОШИЕ ДОРОГИ И Т.Д ).

После жизни в австрийском люксе во Львове кстати, переезд в совминовскую киевскую девятиэтажку - это был для меня жуткий стресс и ощущение муравейника меня в Киеве никак не покидало .
Я подумал, что может вы живёте в Киеве, потому как хвастались на киевской ветке 13-ю паркингами недавно. 8)
Я не хвастался, а информировал. Хотя меня на той ветке 1.5 года назад отговаривалаи покупать. В итоге цена на них выросла на 50-60$ (инфо по реальным сделкам). А сдавать их можно удалённо.
Вот например человек написал, что с 1 числа переезжает и место не нужно - я его поблагодарил и предупредил охрану. И все!


Насчёт Киева - я пока живу в "провинции" с 0.7м населения. Но через год-два станет вопрос переезда (проект закончу). Вот и присматриваюсь. Киев пока больше как большой инвест проект.

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
5396669
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