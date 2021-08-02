roberto dark написав:

5396669 написав: roberto dark написав: 5396669 вот именно, что не будете. А в Киеве вам нравится жить? Не пробовал)



У меня есть выбор или в Буче с террасой и соснами или в самом Киеве в муравейнике 100м от метро, со спорт залом, паркингом и видом на Днепр.

Но пока не тянет туда.



Как представлю этот геморрой с переполненными школами, секциями на которые не доехать из-за пробок...







Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk Не пробовал)У меня есть выбор или в Буче с террасой и соснами или в самом Киеве в муравейнике 100м от метро, со спорт залом, паркингом и видом на Днепр.Но пока не тянет туда.Как представлю этот геморрой с переполненными школами, секциями на которые не доехать из-за пробок...Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

Жил около года в Киеве в 100 метрах от метро и с видом на Днепр, как вы писали, ещё в начале 2000-х, но понял, что нужно валить в страну покомфортнее, а особенно туда, где есть то, что в УКРАИНЕ НЕ КУПИТЬ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ( КЛИМАТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВОВОЙ СТАТУС, КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА, ХОРОШИЕ ДОРОГИ И Т.Д ).После жизни в австрийском люксе во Львове кстати, переезд в совминовскую киевскую девятиэтажку - это был для меня жуткий стресс и ощущение муравейника меня в Киеве никак не покидало .Я подумал, что может вы живёте в Киеве, потому как хвастались на киевской ветке 13-ю паркингами недавно.