Додано: Пон 04 жов, 2021 07:07

[quote="5308443:5396669"]

Брал по 14.5-15.5$ в зависимости от курса. Сейчас 23-25$. [quote]



Вообще-то мы тут как то обсуждали тему с паркингами. Так они у вас на периферии или в Киеве ? Это специфический вопрос об инвестициях в них. Далеко не всегда востребованы как в доме того же долярчика на Мазепы.



Также в моём новом жк во Львове ( прицентралье), в квартире на сдачу, закрытый двор и ворота на пульте. Места со слов арендатора всегда есть, а если что рядом дешманский гаражный кооператив, да и просто на улице места хватает. Поэтому паркинги застройщик продавал с БОЛЬШИМ НАПРЯГОМ .



В Киеве тоже в чате моего жк ( через 3 остановки от Крещатик, возле метро) писали, что есть альтернатива всегда - снять старый гараж в 5 мин ходьбы за НЕДОРОГО, поставить в атп "за копейки" на ночь, + частные паркинги или вообще халява во дворе совкошлака неподалёку . Поэтому "вывалить сразу 20 000 $ вам за паркинг не каждый поспешит.

Я например живу в доме в Израиле, где к каждой квартире обозначен за соответствующим номером БЕСПЛАТНЫЙ паркинг, во дворе дома . Если кто поставил на ваше место, вызываем полицию не церемонясь, но это может быть очень редко, если какой-то гость по ошибке припарковался.



А вот например в Анталии один наш ЗНАКОМЫЙ инвеШтор, купил в новом доме квартиру, а машину паркует на дороге, где с ней может случится все что угодно, ибо паркинга не предусмотрено.



Представьте когда на улице +40-45 , что такое сесть в раскалённый авто даже в тени.