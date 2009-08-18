RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 806807808809
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:01

  5396669 написав:
roberto dark написав:
  5396669 написав:Не пробовал)

У меня есть выбор или в Буче с террасой и соснами или в самом Киеве в муравейнике 100м от метро, со спорт залом, паркингом и видом на Днепр.
Но пока не тянет туда.

Как представлю этот геморрой с переполненными школами, секциями на которые не доехать из-за пробок...



Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


Жил около года в Киеве в 100 метрах от метро и с видом на Днепр, как вы писали, ещё в начале 2000-х, но понял, что нужно валить в страну покомфортнее, а особенно туда, где есть то, что в УКРАИНЕ НЕ КУПИТЬ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ( КЛИМАТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВОВОЙ СТАТУС, КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА, ХОРОШИЕ ДОРОГИ И Т.Д ).

После жизни в австрийском люксе во Львове кстати, переезд в совминовскую киевскую девятиэтажку - это был для меня жуткий стресс и ощущение муравейника меня в Киеве никак не покидало .
Я подумал, что может вы живёте в Киеве, потому как хвастались на киевской ветке 13-ю паркингами недавно. 8)
Я не хвастался, а информировал. Хотя меня на той ветке 1.5 года назад отговаривалаи покупать. В итоге цена на них выросла на 50-60$ (инфо по реальным сделкам). А сдавать их можно удалённо.
Вот например человек написал, что с 1 числа переезжает и место не нужно - я его поблагодарил и предупредил охрану. И все!


Насчёт Киева - я пока живу в "провинции" с 0.7м населения. Но через год-два станет вопрос переезда (проект закончу). Вот и присматриваюсь. Киев пока больше как большой инвест проект.

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

Паркінги хороша тема. Хто давно купував однозначно виграє.
Хоча мені ріелтори знайомі (просив оцінити хату з паркінгом в ближньому центрі) говорили ще рік тому. Ну на тисяч 5 можна дорожче продати..
athena1
 
Повідомлень: 2203
З нами з: 18.12.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 06:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

5396669 написав:
roberto dark написав:
  5396669 написав:[quote="roberto dark"]5396669 вот именно, что не будете. А в Киеве вам нравится жить?
Не пробовал)

У меня есть выбор или в Буче с террасой и соснами или в самом Киеве в муравейнике 100м от метро, со спорт залом, паркингом и видом на Днепр.
Но пока не тянет туда.

Как представлю этот геморрой с переполненными школами, секциями на которые не доехать из-за пробок...



Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk


Жил около года в Киеве в 100 метрах от метро и с видом на Днепр, как вы писали, ещё в начале 2000-х, но понял, что нужно валить в страну покомфортнее, а особенно туда, где есть то, что в УКРАИНЕ НЕ КУПИТЬ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ( КЛИМАТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВОВОЙ СТАТУС, КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА, ХОРОШИЕ ДОРОГИ И Т.Д ).

После жизни в австрийском люксе во Львове кстати, переезд в совминовскую киевскую девятиэтажку - это был для меня жуткий стресс и ощущение муравейника меня в Киеве никак не покидало .
Я подумал, что может вы живёте в Киеве, потому как хвастались на киевской ветке 13-ю паркингами недавно. 8)
Я не хвастался, а информировал. Хотя меня на той ветке 1.5 года назад отговаривалаи покупать. В итоге цена на них выросла на 50-60$ (инфо по реальным сделкам). А сдавать их можно удалённо.
Вот например человек написал, что с 1 числа переезжает и место не нужно - я его поблагодарил и предупредил охрану. И все!


Насчёт Киева - я пока живу в "провинции" с 0.7м населения. Но через год-два станет вопрос переезда (проект закончу). Вот и присматриваюсь. Киев пока больше как большой инвест проект.

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote]Маленькая поправка не $, а %.
Брал по 14.5-15.5$ в зависимости от курса. Сейчас 23-25$.



Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 283
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 07:07

[quote="5308443:5396669"]
Брал по 14.5-15.5$ в зависимости от курса. Сейчас 23-25$. [quote]

Вообще-то мы тут как то обсуждали тему с паркингами. Так они у вас на периферии или в Киеве ? Это специфический вопрос об инвестициях в них. Далеко не всегда востребованы как в доме того же долярчика на Мазепы.

Также в моём новом жк во Львове ( прицентралье), в квартире на сдачу, закрытый двор и ворота на пульте. Места со слов арендатора всегда есть, а если что рядом дешманский гаражный кооператив, да и просто на улице места хватает. Поэтому паркинги застройщик продавал с БОЛЬШИМ НАПРЯГОМ .

В Киеве тоже в чате моего жк ( через 3 остановки от Крещатик, возле метро) писали, что есть альтернатива всегда - снять старый гараж в 5 мин ходьбы за НЕДОРОГО, поставить в атп "за копейки" на ночь, + частные паркинги или вообще халява во дворе совкошлака неподалёку . Поэтому "вывалить сразу 20 000 $ вам за паркинг не каждый поспешит.
Я например живу в доме в Израиле, где к каждой квартире обозначен за соответствующим номером БЕСПЛАТНЫЙ паркинг, во дворе дома . Если кто поставил на ваше место, вызываем полицию не церемонясь, но это может быть очень редко, если какой-то гость по ошибке припарковался.

А вот например в Анталии один наш ЗНАКОМЫЙ инвеШтор, купил в новом доме квартиру, а машину паркует на дороге, где с ней может случится все что угодно, ибо паркинга не предусмотрено.

Представьте когда на улице +40-45 , что такое сесть в раскалённый авто даже в тени.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 571
З нами з: 04.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:09

  Bolt написав:
  jump написав:
  athena1 написав:Завжди з Вашими коментами був згідний і не вступав у дискусію, але район Панаса Мирного не є нормальним варіантом, як на мене. Все, що нижче бувшоі Мічуріна і вище польського консульства - так.

пропонував пану лише обмін на трішки тихішу вулицю. На даний момент.
У мене завжди із цим районом гарні спогади та враження.
Дружина дуже любить Стрийський, часто там гуляємо, п"ємо каву/морозиво. Далі гарно і тихо на Цитаделі. Потім неквапом прогулятись у центрі.

Але зараз думки виїхати за місто. Можливо хатинка на межі міста. Враховуючи реальні речі з поїздками по місту і довкола...Дико бісить і вбиває добирання/заїжджання... Важко навіть вибрати локацію. Повзав по Ваших улюблених місцинах не раз-зайдіть/заїдьте туди саме зараз/зацініть усі принади...

П.С. від поляцькего консуляту і вище вздовж Стрийського парку дуже гарно. Там Дубневичі хапнули ділянку і гарний старовинний будинок-валять рімонтаду-певно буде готель або ресторація...
П.С2.навпроти входу у Стрийський парк-зі сторони, де стояли столики/фізра/центр продавали особняк на 2 поверхи. Випадково не чули ціни? 8)

З добирання до міста, чим далі тим важче. Вже двічи на цьому тижні тягнучка в сторону Львова починалась прямо в Малечковичах і до світлофора в Сокільниках, а це 4 км їхав з 15 хв.

Львівські автокорки - дитячі іграшки в порівнянні з києвськими!
Начувайтесь, панове! Далі буде гірше!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22332
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 2326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:28

  Frant написав:Львівські автокорки - дитячі іграшки в порівнянні з києвськими!
Начувайтесь, панове! Далі буде гірше!


Думаю в Києві вихід один - жити в ПІШІЙ ДОСТУПНОСТІ до метро, біля якого як правило є уся інфраструктура. Чим ближче до Печерська тим краще. У Львові же як coder - у зеленому і тихому прицентраллі. Від якого все необхідне для комфортного життя на відстані максимум до 20 хв пішки , по приємних стародавніх вулицях Львова.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 571
З нами з: 04.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

roberto dark написав:
  5396669 написав:Брал по 14.5-15.5$ в зависимости от курса. Сейчас 23-25$.

Вообще-то мы тут как то обсуждали тему с паркингами. Так они у вас на периферии или в Киеве ? Это специфический вопрос об инвестициях в них. Далеко не всегда востребованы как в доме того же долярчика на Мазепы.

Также в моём новом жк во Львове ( прицентралье), в квартире на сдачу, закрытый двор и ворота на пульте. Места со слов арендатора всегда есть, а если что рядом дешманский гаражный кооператив, да и просто на улице места хватает. Поэтому паркинги застройщик продавал с БОЛЬШИМ НАПРЯГОМ .

В Киеве тоже в чате моего жк ( через 3 остановки от Крещатик, возле метро) писали, что есть альтернатива всегда - снять старый гараж в 5 мин ходьбы за НЕДОРОГО, поставить в атп "за копейки" на ночь, + частные паркинги или вообще халява во дворе совкошлака неподалёку . Поэтому "вывалить сразу 20 000 $ вам за паркинг не каждый поспешит.
Я например живу в доме в Израиле, где к каждой квартире обозначен за соответствующим номером БЕСПЛАТНЫЙ паркинг, во дворе дома . Если кто поставил на ваше место, вызываем полицию не церемонясь, но это может быть очень редко, если какой-то гость по ошибке припарковался.

А вот например в Анталии один наш ЗНАКОМЫЙ инвеШтор, купил в новом доме квартиру, а машину паркует на дороге, где с ней может случится все что угодно, ибо паркинга не предусмотрено.

Представьте когда на улице +40-45 , что такое сесть в раскалённый авто даже в тени.
Они расположенны в самом Киеве, в густо населённом районе, где место очень ограничено доя парковки.
Хотя уже и зарождаются как подснежники весной частные мини стоянки полу законных основаниях...

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 283
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Цей район був комфортний років десь 10-12 тому.
Зараз район:Княгині Ольги/Сахарова/Горбачевського/Мельника/Коновальця/Бандери/Русових/Київська - непроїзний крім раннього ранку або пізнього вечора/ночі
там такі вихлопи, що дере в горлі і очі ріже. потік машин, трамваїв, маршруток нескінчений, у випадку аварії - стоїш годинами. Заїхав туди 2 тижні тому - не міг виїхати понад 40 хв., тицявся у всі бічні вулички, всюди стоять корита по два боки, і шеренги повзуть повз них як черепаха. Втрафив на Єфремова-шкріб по ній 18хв., ледве виїхав
Не дарма Ваші знайомі звалюють звідти.

2 роки тому подейкували, що Львів стане непроїзним-той час певно вже на порозі
jump
 
Повідомлень: 3611
З нами з: 18.08.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 802 раз.
 
ПрофільПП
+1


Зараз там потік виріс ч/з ремонт Бандери. Фактчино потік авто, що рухаються в центр та з центру з вулиці Антоновича та Героїв Упа перенаправлений частково тими вулицями, що ви кажете, а частково ч/з привокзальний -на Городоцьку. Бандери відкриють і все нормалізується - основний потік буде рухатись вулицями Антоновича та Героїв Упа
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 414
З нами з: 25.12.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:36

  Львівський БатяР написав:
  jump написав:Цей район був комфортний років десь 10-12 тому.
Зараз район:Княгині Ольги/Сахарова/Горбачевського/Мельника/Коновальця/Бандери/Русових/Київська - непроїзний крім раннього ранку або пізнього вечора/ночі
там такі вихлопи, що дере в горлі і очі ріже. потік машин, трамваїв, маршруток нескінчений, у випадку аварії - стоїш годинами. Заїхав туди 2 тижні тому - не міг виїхати понад 40 хв., тицявся у всі бічні вулички, всюди стоять корита по два боки, і шеренги повзуть повз них як черепаха. Втрафив на Єфремова-шкріб по ній 18хв., ледве виїхав
Не дарма Ваші знайомі звалюють звідти.

2 роки тому подейкували, що Львів стане непроїзним-той час певно вже на порозі
jump
 
Повідомлень: 3611
З нами з: 18.08.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 802 раз.
 
ПрофільПП
+1


Зараз там потік виріс ч/з ремонт Бандери. Фактчино потік авто, що рухаються в центр та з центру з вулиці Антоновича та Героїв Упа перенаправлений частково тими вулицями, що ви кажете, а частково ч/з привокзальний -на Городоцьку. Бандери відкриють і все нормалізується - основний потік буде рухатись вулицями Антоновича та Героїв Упа

+Як раз хотів задати питання про це львів'янам, чи не в тому причина? Ви мою думку прочитали. :D
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 571
З нами з: 04.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 806807808809
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио, Львівський БатяР і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 314, 315, 316
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
3156 476989
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 11:04
sequence
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 4, 5, 6
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
58 12342
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 13:19
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 51378
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98828)
04.10.2021 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.