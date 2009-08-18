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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 03 жов, 2021 22:01
5396669 написав: roberto dark написав: 5396669 написав:
Не пробовал)
У меня есть выбор или в Буче с террасой и соснами или в самом Киеве в муравейнике 100м от метро, со спорт залом, паркингом и видом на Днепр.
Но пока не тянет туда.
Как представлю этот геморрой с переполненными школами, секциями на которые не доехать из-за пробок...
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Жил около года в Киеве в 100 метрах от метро и с видом на Днепр, как вы писали, ещё в начале 2000-х, но понял, что нужно валить в страну покомфортнее, а особенно туда, где есть то, что в УКРАИНЕ НЕ КУПИТЬ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ( КЛИМАТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВОВОЙ СТАТУС, КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА, ХОРОШИЕ ДОРОГИ И Т.Д ).
После жизни в австрийском люксе во Львове кстати, переезд в совминовскую киевскую девятиэтажку - это был для меня жуткий стресс и ощущение муравейника меня в Киеве никак не покидало .
Я подумал, что может вы живёте в Киеве, потому как хвастались на киевской ветке 13-ю паркингами недавно.
Я не хвастался, а информировал. Хотя меня на той ветке 1.5 года назад отговаривалаи покупать. В итоге цена на них выросла на 50-60$ (инфо по реальным сделкам). А сдавать их можно удалённо.
Вот например человек написал, что с 1 числа переезжает и место не нужно - я его поблагодарил и предупредил охрану. И все!
Насчёт Киева - я пока живу в "провинции" с 0.7м населения. Но через год-два станет вопрос переезда (проект закончу). Вот и присматриваюсь. Киев пока больше как большой инвест проект.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Паркінги хороша тема. Хто давно купував однозначно виграє.
Хоча мені ріелтори знайомі (просив оцінити хату з паркінгом в ближньому центрі) говорили ще рік тому. Ну на тисяч 5 можна дорожче продати..
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athena1
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Додано: Пон 04 жов, 2021 06:16
5396669 написав: roberto dark написав: 5396669 написав:
[quote="roberto dark"]5396669
вот именно, что не будете. А в Киеве вам нравится жить?
Не пробовал)
У меня есть выбор или в Буче с террасой и соснами или в самом Киеве в муравейнике 100м от метро, со спорт залом, паркингом и видом на Днепр.
Но пока не тянет туда.
Как представлю этот геморрой с переполненными школами, секциями на которые не доехать из-за пробок...
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
Жил около года в Киеве в 100 метрах от метро и с видом на Днепр, как вы писали, ещё в начале 2000-х, но понял, что нужно валить в страну покомфортнее, а особенно туда, где есть то, что в УКРАИНЕ НЕ КУПИТЬ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ( КЛИМАТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВОВОЙ СТАТУС, КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА, ХОРОШИЕ ДОРОГИ И Т.Д ).
После жизни в австрийском люксе во Львове кстати, переезд в совминовскую киевскую девятиэтажку - это был для меня жуткий стресс и ощущение муравейника меня в Киеве никак не покидало .
Я подумал, что может вы живёте в Киеве, потому как хвастались на киевской ветке 13-ю паркингами недавно.
Я не хвастался, а информировал. Хотя меня на той ветке 1.5 года назад отговаривалаи покупать. В итоге цена на них выросла на 50-60$ (инфо по реальным сделкам). А сдавать их можно удалённо.
Вот например человек написал, что с 1 числа переезжает и место не нужно - я его поблагодарил и предупредил охрану. И все!
Насчёт Киева - я пока живу в "провинции" с 0.7м населения. Но через год-два станет вопрос переезда (проект закончу). Вот и присматриваюсь. Киев пока больше как большой инвест проект.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk[/quote]Маленькая поправка не $, а %.
Брал по 14.5-15.5$ в зависимости от курса. Сейчас 23-25$.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
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Додано: Пон 04 жов, 2021 07:07
[quote="5308443:5396669"]
Брал по 14.5-15.5$ в зависимости от курса. Сейчас 23-25$. [quote]
Вообще-то мы тут как то обсуждали тему с паркингами. Так они у вас на периферии или в Киеве ? Это специфический вопрос об инвестициях в них. Далеко не всегда востребованы как в доме того же долярчика на Мазепы.
Также в моём новом жк во Львове ( прицентралье), в квартире на сдачу, закрытый двор и ворота на пульте. Места со слов арендатора всегда есть, а если что рядом дешманский гаражный кооператив, да и просто на улице места хватает. Поэтому паркинги застройщик продавал с БОЛЬШИМ НАПРЯГОМ .
В Киеве тоже в чате моего жк ( через 3 остановки от Крещатик, возле метро) писали, что есть альтернатива всегда - снять старый гараж в 5 мин ходьбы за НЕДОРОГО, поставить в атп "за копейки" на ночь, + частные паркинги или вообще халява во дворе совкошлака неподалёку . Поэтому "вывалить сразу 20 000 $ вам за паркинг не каждый поспешит.
Я например живу в доме в Израиле, где к каждой квартире обозначен за соответствующим номером БЕСПЛАТНЫЙ паркинг, во дворе дома . Если кто поставил на ваше место, вызываем полицию не церемонясь, но это может быть очень редко, если какой-то гость по ошибке припарковался.
А вот например в Анталии один наш ЗНАКОМЫЙ инвеШтор, купил в новом доме квартиру, а машину паркует на дороге, где с ней может случится все что угодно, ибо паркинга не предусмотрено.
Представьте когда на улице +40-45 , что такое сесть в раскалённый авто даже в тени.
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roberto dark
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Додано: Пон 04 жов, 2021 08:09
Bolt написав: jump написав: athena1 написав:
Завжди з Вашими коментами був згідний і не вступав у дискусію, але район Панаса Мирного не є нормальним варіантом, як на мене. Все, що нижче бувшоі Мічуріна і вище польського консульства - так.
пропонував пану лише обмін на трішки тихішу вулицю. На даний момент.
У мене завжди із цим районом гарні спогади та враження.
Дружина дуже любить Стрийський, часто там гуляємо, п"ємо каву/морозиво. Далі гарно і тихо на Цитаделі. Потім неквапом прогулятись у центрі.
Але зараз думки виїхати за місто. Можливо хатинка на межі міста. Враховуючи реальні речі з поїздками по місту і довкола...Дико бісить і вбиває добирання/заїжджання... Важко навіть вибрати локацію. Повзав по Ваших улюблених місцинах не раз-зайдіть/заїдьте туди саме зараз/зацініть усі принади...
П.С. від поляцькего консуляту і вище вздовж Стрийського парку дуже гарно. Там Дубневичі хапнули ділянку і гарний старовинний будинок-валять рімонтаду-певно буде готель або ресторація...
П.С2.навпроти входу у Стрийський парк-зі сторони, де стояли столики/фізра/центр продавали особняк на 2 поверхи. Випадково не чули ціни?
З добирання до міста, чим далі тим важче. Вже двічи на цьому тижні тягнучка в сторону Львова починалась прямо в Малечковичах і до світлофора в Сокільниках, а це 4 км їхав з 15 хв.
Львівські автокорки - дитячі іграшки в порівнянні з києвськими!
Начувайтесь, панове! Далі буде гірше!
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Frant
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Додано: Пон 04 жов, 2021 08:28
Frant написав:
Львівські автокорки - дитячі іграшки в порівнянні з києвськими!
Начувайтесь, панове! Далі буде гірше!
Думаю в Києві вихід один - жити в ПІШІЙ ДОСТУПНОСТІ до метро, біля якого як правило є уся інфраструктура. Чим ближче до Печерська тим краще. У Львові же як coder - у зеленому і тихому прицентраллі. Від якого все необхідне для комфортного життя на відстані максимум до 20 хв пішки , по приємних стародавніх вулицях Львова.
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roberto dark
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Додано: Пон 04 жов, 2021 10:31
roberto dark написав: 5396669 написав:
Брал по 14.5-15.5$ в зависимости от курса. Сейчас 23-25$.
Вообще-то мы тут как то обсуждали тему с паркингами. Так они у вас на периферии или в Киеве ? Это специфический вопрос об инвестициях в них. Далеко не всегда востребованы как в доме того же долярчика на Мазепы.
Также в моём новом жк во Львове ( прицентралье), в квартире на сдачу, закрытый двор и ворота на пульте. Места со слов арендатора всегда есть, а если что рядом дешманский гаражный кооператив, да и просто на улице места хватает. Поэтому паркинги застройщик продавал с БОЛЬШИМ НАПРЯГОМ .
В Киеве тоже в чате моего жк ( через 3 остановки от Крещатик, возле метро) писали, что есть альтернатива всегда - снять старый гараж в 5 мин ходьбы за НЕДОРОГО, поставить в атп "за копейки" на ночь, + частные паркинги или вообще халява во дворе совкошлака неподалёку . Поэтому "вывалить сразу 20 000 $ вам за паркинг не каждый поспешит.
Я например живу в доме в Израиле, где к каждой квартире обозначен за соответствующим номером БЕСПЛАТНЫЙ паркинг, во дворе дома . Если кто поставил на ваше место, вызываем полицию не церемонясь, но это может быть очень редко, если какой-то гость по ошибке припарковался.
А вот например в Анталии один наш ЗНАКОМЫЙ инвеШтор, купил в новом доме квартиру, а машину паркует на дороге, где с ней может случится все что угодно, ибо паркинга не предусмотрено.
Представьте когда на улице +40-45 , что такое сесть в раскалённый авто даже в тени.
Они расположенны в самом Киеве, в густо населённом районе, где место очень ограничено доя парковки.
Хотя уже и зарождаются как подснежники весной частные мини стоянки полу законных основаниях...
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:32
jump написав:
Цей район був комфортний років десь 10-12 тому.
Зараз район:Княгині Ольги/Сахарова/Горбачевського/Мельника/Коновальця/Бандери/Русових/Київська - непроїзний крім раннього ранку або пізнього вечора/ночі
там такі вихлопи, що дере в горлі і очі ріже. потік машин, трамваїв, маршруток нескінчений, у випадку аварії - стоїш годинами. Заїхав туди 2 тижні тому - не міг виїхати понад 40 хв., тицявся у всі бічні вулички, всюди стоять корита по два боки, і шеренги повзуть повз них як черепаха. Втрафив на Єфремова-шкріб по ній 18хв., ледве виїхав
Не дарма Ваші знайомі звалюють звідти.
2 роки тому подейкували, що Львів стане непроїзним-той час певно вже на порозі
jump
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Зараз там потік виріс ч/з ремонт Бандери. Фактчино потік авто, що рухаються в центр та з центру з вулиці Антоновича та Героїв Упа перенаправлений частково тими вулицями, що ви кажете, а частково ч/з привокзальний -на Городоцьку. Бандери відкриють і все нормалізується - основний потік буде рухатись вулицями Антоновича та Героїв Упа
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Львівський БатяР
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:36
Львівський БатяР написав: jump написав:
Цей район був комфортний років десь 10-12 тому.
Зараз район:Княгині Ольги/Сахарова/Горбачевського/Мельника/Коновальця/Бандери/Русових/Київська - непроїзний крім раннього ранку або пізнього вечора/ночі
там такі вихлопи, що дере в горлі і очі ріже. потік машин, трамваїв, маршруток нескінчений, у випадку аварії - стоїш годинами. Заїхав туди 2 тижні тому - не міг виїхати понад 40 хв., тицявся у всі бічні вулички, всюди стоять корита по два боки, і шеренги повзуть повз них як черепаха. Втрафив на Єфремова-шкріб по ній 18хв., ледве виїхав
Не дарма Ваші знайомі звалюють звідти.
2 роки тому подейкували, що Львів стане непроїзним-той час певно вже на порозі
jump
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Зараз там потік виріс ч/з ремонт Бандери. Фактчино потік авто, що рухаються в центр та з центру з вулиці Антоновича та Героїв Упа перенаправлений частково тими вулицями, що ви кажете, а частково ч/з привокзальний -на Городоцьку. Бандери відкриють і все нормалізується - основний потік буде рухатись вулицями Антоновича та Героїв Упа
+Як раз хотів задати питання про це львів'янам, чи не в тому причина? Ви мою думку прочитали.
АЛЕ там э момент з реконструкцією на Бандери. Частину вулиці напроти костелу на Привокзальній таки зроблять пішохідною, що все таки трохи негативно вплине на рух авто в тому районі.
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roberto dark
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:56
roberto dark написав:
АЛЕ там э момент з реконструкцією на Бандери. Частину вулиці напроти костелу на Привокзальній таки зроблять пішохідною, що все таки трохи негативно вплине на рух авто в тому районі.
Цікаво яку ? Нічого за то не чув ....
Навіть якщо так Я вважаю, що на район Коновальця, Єфремова, Гіпсову ітд це не вплине
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