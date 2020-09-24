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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 807808809810
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Незважаючи на тривалу кризу, в Україні є міста, найбільш привабливі для життя, на думку городян і експертів.

Найзручнішим містом для життя названа Вінниця.

Друге місце посів Луцьк, а третє – Івано-Франківськ.

Дослідження провів Міжнародний республіканський інститут, який підтримується Міністерством закордонних справ Канади та урядовим Агентством США з міжнародного розвитку.

Укладачі рейтингу провели соціологічні опитування і поцікавилися у жителів міст про задоволеність послугами, які надаються міською та іншими владами.

Учасники опитувань оцінили 22 послуги. Головними з них виділені: 1) Стан тротуарів. 2) Збір сміття. 3) Стан транспортної інфраструктури та якість роботи громадського транспорту. 4) Стан доріг. 5) Стан закладів культури. 6) Стан публічних парків і скверів. 7) Стан дворів та прибудинкових територій. 8) Діяльність поліції. 9) Стан навколишнього середовища та екологія. 10) робота сфери парковок.
https://news.finance.ua/ua/news/-/50055 ... shhyh-mist
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