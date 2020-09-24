Незважаючи на тривалу кризу, в Україні є міста, найбільш привабливі для життя, на думку городян і експертів.
Найзручнішим містом для життя названа Вінниця.
Друге місце посів Луцьк, а третє – Івано-Франківськ.
Дослідження провів Міжнародний республіканський інститут, який підтримується Міністерством закордонних справ Канади та урядовим Агентством США з міжнародного розвитку.
Укладачі рейтингу провели соціологічні опитування і поцікавилися у жителів міст про задоволеність послугами, які надаються міською та іншими владами.
Учасники опитувань оцінили 22 послуги. Головними з них виділені: 1) Стан тротуарів. 2) Збір сміття. 3) Стан транспортної інфраструктури та якість роботи громадського транспорту. 4) Стан доріг. 5) Стан закладів культури. 6) Стан публічних парків і скверів. 7) Стан дворів та прибудинкових територій. Діяльність поліції. 9) Стан навколишнього середовища та екологія. 10) робота сфери парковок.
https://news.finance.ua/ua/news/-/50055 ... shhyh-mist