Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Незважаючи на тривалу кризу, в Україні є міста, найбільш привабливі для життя, на думку городян і експертів.
Найзручнішим містом для життя названа Вінниця.
Друге місце посів Луцьк, а третє – Івано-Франківськ.
Дослідження провів Міжнародний республіканський інститут, який підтримується Міністерством закордонних справ Канади та урядовим Агентством США з міжнародного розвитку.
Укладачі рейтингу провели соціологічні опитування і поцікавилися у жителів міст про задоволеність послугами, які надаються міською та іншими владами.
Учасники опитувань оцінили 22 послуги. Головними з них виділені: 1) Стан тротуарів. 2) Збір сміття. 3) Стан транспортної інфраструктури та якість роботи громадського транспорту. 4) Стан доріг. 5) Стан закладів культури. 6) Стан публічних парків і скверів. 7) Стан дворів та прибудинкових територій. Діяльність поліції. 9) Стан навколишнього середовища та екологія. 10) робота сфери парковок. https://news.finance.ua/ua/news/-/50055 ... shhyh-mist
roberto dark написав:АЛЕ там э момент з реконструкцією на Бандери. Частину вулиці напроти костелу на Привокзальній таки зроблять пішохідною, що все таки трохи негативно вплине на рух авто в тому районі.
Цікаво яку ? Нічого за то не чув .... Навіть якщо так Я вважаю, що на район Коновальця, Єфремова, Гіпсову ітд це не вплине
Від Федьковича до Городоцької буде їздити тільки трамвай, а рух авто заборонений як і на площі ринок буде пішохідна зона з 10 хв. - https://youtu.be/JRqURLM_Iq4... До кінця року ніби мають усе завершити хрунь і ко... Коновальця і Єфремова розгрузять звичайно. Супер!
Садовий перед попами знов, хоче в служитись?!
roberto dark написав:
Львівський БатяР написав:
roberto dark написав:АЛЕ там э момент з реконструкцією на Бандери. Частину вулиці напроти костелу на Привокзальній таки зроблять пішохідною, що все таки трохи негативно вплине на рух авто в тому районі.
Цікаво яку ? Нічого за то не чув .... Навіть якщо так Я вважаю, що на район Коновальця, Єфремова, Гіпсову ітд це не вплине
Від Федьковича до Городоцької буде їздити тільки трамвай, а рух авто заборонений як і на площі ринок буде пішохідна зона з 10 хв. - https://youtu.be/JRqURLM_Iq4... До кінця року ніби мають усе завершити хрунь і ко... Коновальця і Єфремова розгрузять звичайно. Супер!
Садовий перед попами знов, хоче в служитись?!Як і з пам'ятником Шептицькому, тепер на Устияновича та Крушельницької тільки через Дорошенка можна заїхати. Професорську, теж пішоходною хочуть зробити. Взагалі таке враження, що наші срані урбаністи, коли завужують вулиці, або з полоси для авто роблять велодоріжку за приклад беруть якісь невеличкі німецькі містечка на парудесят тисяч мешканців, а не мільйонні мегаполіси.