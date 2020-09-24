Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Незважаючи на тривалу кризу, в Україні є міста, найбільш привабливі для життя, на думку городян і експертів.
Найзручнішим містом для життя названа Вінниця.
Друге місце посів Луцьк, а третє – Івано-Франківськ.
Дослідження провів Міжнародний республіканський інститут, який підтримується Міністерством закордонних справ Канади та урядовим Агентством США з міжнародного розвитку.
Укладачі рейтингу провели соціологічні опитування і поцікавилися у жителів міст про задоволеність послугами, які надаються міською та іншими владами.
Учасники опитувань оцінили 22 послуги. Головними з них виділені: 1) Стан тротуарів. 2) Збір сміття. 3) Стан транспортної інфраструктури та якість роботи громадського транспорту. 4) Стан доріг. 5) Стан закладів культури. 6) Стан публічних парків і скверів. 7) Стан дворів та прибудинкових територій. Діяльність поліції. 9) Стан навколишнього середовища та екологія. 10) робота сфери парковок. https://news.finance.ua/ua/news/-/50055 ... shhyh-mist
roberto dark написав:АЛЕ там э момент з реконструкцією на Бандери. Частину вулиці напроти костелу на Привокзальній таки зроблять пішохідною, що все таки трохи негативно вплине на рух авто в тому районі.
Цікаво яку ? Нічого за то не чув .... Навіть якщо так Я вважаю, що на район Коновальця, Єфремова, Гіпсову ітд це не вплине
Від Федьковича до Городоцької буде їздити тільки трамвай, а рух авто заборонений як і на площі ринок буде пішохідна зона з 10 хв. - https://youtu.be/JRqURLM_Iq4... До кінця року ніби мають усе завершити хрунь і ко... Коновальця і Єфремова розгрузять звичайно. Супер!
Садовий перед попами знов, хоче в служитись?!
roberto dark написав:
Львівський БатяР написав:
roberto dark написав:АЛЕ там э момент з реконструкцією на Бандери. Частину вулиці напроти костелу на Привокзальній таки зроблять пішохідною, що все таки трохи негативно вплине на рух авто в тому районі.
Цікаво яку ? Нічого за то не чув .... Навіть якщо так Я вважаю, що на район Коновальця, Єфремова, Гіпсову ітд це не вплине
Від Федьковича до Городоцької буде їздити тільки трамвай, а рух авто заборонений як і на площі ринок буде пішохідна зона з 10 хв. - https://youtu.be/JRqURLM_Iq4... До кінця року ніби мають усе завершити хрунь і ко... Коновальця і Єфремова розгрузять звичайно. Супер!
Садовий перед попами знов, хоче в служитись?!Як і з пам'ятником Шептицькому, тепер на Устияновича та Крушельницької тільки через Дорошенка можна заїхати. Професорську, теж пішоходною хочуть зробити. Взагалі таке враження, що наші срані урбаністи, коли завужують вулиці, або з полоси для авто роблять велодоріжку за приклад беруть якісь невеличкі німецькі містечка на парудесят тисяч мешканців, а не мільйонні мегаполіси.
Bolt написав:Взагалі таке враження, що наші срані урбаністи, коли завужують вулиці, або з полоси для авто роблять велодоріжку за приклад беруть якісь невеличкі німецькі містечка на парудесят тисяч мешканців, а не мільйонні мегаполіси.
є тільки один спосіб уникнення корків - утруднення пересування автомобіля по місту. В ідеалі платний вїзд\проїзд через в центр , де початок центру це вулиця Шота Руставелі, початок Личаківської, початок Городоцької , та Чорновола . Щоб дурного бажання їхати на авто через центр міста транзитом взагалі не виникало . Суть якраз в тому щоб зробити рух на автобусі чи на велосипеді більш комфортним та швидкісним ніж рух на авто . Тобто щоб з точки А в точку Б було швидше і комфортніше доїхати на вело чи автобусі
Тут такі страждання/муки пишуть, що аж серце крається Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос? А, навіть, хто має кошти там купити - то нах там купувати "для себе", якщо можна орендувати?! Бо не факт, що після купівлі виявиться, що і там проживає сусід/неадекват(наприклад, колишній сбушнік), чи якісь інші неадекватні сусіди! Так, % малий що там такі можуть трапитись, але МОЖУТЬ! І що тоді, продавати таку вистраждану/омріяну квартиру?
Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки! А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!" То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду? Ні? Ну то закриваємо гілку!
Успіх написав:Тут такі страждання/муки пишуть, що аж серце крається Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос? А, навіть, хто має кошти там купити - то нах там купувати "для себе", якщо можна орендувати?! Бо не факт, що після купівлі виявиться, що і там проживає сусід/неадекват(наприклад, колишній сбушнік), чи якісь інші неадекватні сусіди! Так, % малий що там такі можуть трапитись, але МОЖУТЬ! І що тоді, продавати таку вистраждану/омріяну квартиру?
Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки! А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!" То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду? Ні? Ну то закриваємо гілку!
Вы пробовали на ОЛХ посмотреть варианты аренды квартиры класса LUX? Качественных квартир 100+м2 практически нет! И дело даже не в цене.
Успіх написав:Тут такі страждання/муки пишуть, що аж серце крається Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос? А, навіть, хто має кошти там купити - то нах там купувати "для себе", якщо можна орендувати?! Бо не факт, що після купівлі виявиться, що і там проживає сусід/неадекват(наприклад, колишній сбушнік), чи якісь інші неадекватні сусіди! Так, % малий що там такі можуть трапитись, але МОЖУТЬ! І що тоді, продавати таку вистраждану/омріяну квартиру?
Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки! А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!" То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду? Ні? Ну то закриваємо гілку!
В таких локаціях якраз і треба купувати для себе. Тут було дорого, стало ше дорожче, а буде непористойно дорого!!!!
Успіх написав:Тут такі страждання/муки пишуть, що аж серце крається Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос? А, навіть, хто має кошти там купити - то нах там купувати "для себе", якщо можна орендувати?! Бо не факт, що після купівлі виявиться, що і там проживає сусід/неадекват(наприклад, колишній сбушнік), чи якісь інші неадекватні сусіди! Так, % малий що там такі можуть трапитись, але МОЖУТЬ! І що тоді, продавати таку вистраждану/омріяну квартиру?
Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки! А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!" То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду? Ні? Ну то закриваємо гілку!
Вы пробовали на ОЛХ посмотреть варианты аренды квартиры класса LUX? Качественных квартир 100+м2 практически нет! И дело даже не в цене.
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Останнє місце проживання фактично навпроти одного з перших новобудів у центрі. З 2003 року здали його. Там повно пустуючих квартир. Іх купили люди, яким не потрібні кошти з орендарів. Як правило. Тому люксів під оркнду мало. Ну і є така фішка, як щось типу "спецзамовлення". Коли шукають в житло з відповідним ремонтом і умовами знайомих чи знацомих знацомих, які точно не зіпсують Вам ремонт (наприклад). Ми колись так злавали. Оголошень не давали. Стосовно назви гілки : Як раз вважаю, що зараз сенсу купляти, щоби здати все менше. Хіба що купити дуже дешево і у популярній локаціі. Якщо вже на Топольній і у подібних локаціях "співають" без ремонта більше 700 уо за метр, то скільки часу повертати ті кошти? Ще й мінімальний ремонт це пару сотень за метр... Як на мене причина : лоббі у владі, змова плюс кредитування. Але за моі відчуттями великий відсоток - інвестиціі.