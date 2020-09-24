RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 807808809810
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Незважаючи на тривалу кризу, в Україні є міста, найбільш привабливі для життя, на думку городян і експертів.

Найзручнішим містом для життя названа Вінниця.

Друге місце посів Луцьк, а третє – Івано-Франківськ.

Дослідження провів Міжнародний республіканський інститут, який підтримується Міністерством закордонних справ Канади та урядовим Агентством США з міжнародного розвитку.

Укладачі рейтингу провели соціологічні опитування і поцікавилися у жителів міст про задоволеність послугами, які надаються міською та іншими владами.

Учасники опитувань оцінили 22 послуги. Головними з них виділені: 1) Стан тротуарів. 2) Збір сміття. 3) Стан транспортної інфраструктури та якість роботи громадського транспорту. 4) Стан доріг. 5) Стан закладів культури. 6) Стан публічних парків і скверів. 7) Стан дворів та прибудинкових територій. 8) Діяльність поліції. 9) Стан навколишнього середовища та екологія. 10) робота сфери парковок.
https://news.finance.ua/ua/news/-/50055 ... shhyh-mist
V2
4
 
Повідомлень: 7195
З нами з: 03.07.09
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:08

  V2 написав:Укладачі рейтингу провели соціологічні опитування і поцікавилися у жителів міст

Как-то однобоко. Теперь надо спросить у тех, кто из этих городов уехал, что неустраивало :-)))

А если серьезно, это не рейтинг привлекательности для жизни, а рейтинг удовлетворенности. Что ну совсем не одно и то же.
juristkostya
 
Повідомлень: 3737
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:26

  roberto dark написав:
  Львівський БатяР написав:
  roberto dark написав:АЛЕ там э момент з реконструкцією на Бандери. Частину вулиці напроти костелу на Привокзальній таки зроблять пішохідною, що все таки трохи негативно вплине на рух авто в тому районі.

Цікаво яку ? Нічого за то не чув ....
Навіть якщо так Я вважаю, що на район Коновальця, Єфремова, Гіпсову ітд це не вплине


Від Федьковича до Городоцької буде їздити тільки трамвай, а рух авто заборонений як і на площі ринок буде пішохідна зона
з 10 хв. - https://youtu.be/JRqURLM_Iq4...
До кінця року ніби мають усе завершити хрунь і ко...
Коновальця і Єфремова розгрузять звичайно. Супер! :wink:

Садовий перед попами знов, хоче в служитись?!
  roberto dark написав:
  Львівський БатяР написав:
  roberto dark написав:АЛЕ там э момент з реконструкцією на Бандери. Частину вулиці напроти костелу на Привокзальній таки зроблять пішохідною, що все таки трохи негативно вплине на рух авто в тому районі.

Цікаво яку ? Нічого за то не чув ....
Навіть якщо так Я вважаю, що на район Коновальця, Єфремова, Гіпсову ітд це не вплине


Від Федьковича до Городоцької буде їздити тільки трамвай, а рух авто заборонений як і на площі ринок буде пішохідна зона
з 10 хв. - https://youtu.be/JRqURLM_Iq4...
До кінця року ніби мають усе завершити хрунь і ко...
Коновальця і Єфремова розгрузять звичайно. Супер! :wink:

Садовий перед попами знов, хоче в служитись?!Як і з пам'ятником Шептицькому, тепер на Устияновича та Крушельницької тільки через Дорошенка можна заїхати. Професорську, теж пішоходною хочуть зробити.
Взагалі таке враження, що наші срані урбаністи, коли завужують вулиці, або з полоси для авто роблять велодоріжку за приклад беруть якісь невеличкі німецькі містечка на парудесят тисяч мешканців, а не мільйонні мегаполіси.
Bolt
 
Повідомлень: 893
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Взагалі таке враження, що наші срані урбаністи, коли завужують вулиці, або з полоси для авто роблять велодоріжку за приклад беруть якісь невеличкі німецькі містечка на парудесят тисяч мешканців, а не мільйонні мегаполіси.
є тільки один спосіб уникнення корків - утруднення пересування автомобіля по місту. В ідеалі платний вїзд\проїзд через в центр , де початок центру це вулиця Шота Руставелі, початок Личаківської, початок Городоцької , та Чорновола . Щоб дурного бажання їхати на авто через центр міста транзитом взагалі не виникало .
Суть якраз в тому щоб зробити рух на автобусі чи на велосипеді більш комфортним та швидкісним ніж рух на авто . Тобто щоб з точки А в точку Б було швидше і комфортніше доїхати на вело чи автобусі

Вот так https://youtu.be/9BcGZCcRe0o
после просмотра видео делаем выводы
конечно это постановочное видео , специально для нас снято :mrgreen:

https://youtu.be/ANvnj6oTk8E
yama
 
Повідомлень: 3862
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7746 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Тут такі страждання/муки пишуть, що аж серце крається :D
Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос?
А, навіть, хто має кошти там купити - то нах там купувати "для себе", якщо можна орендувати?!
Бо не факт, що після купівлі виявиться, що і там проживає сусід/неадекват(наприклад, колишній сбушнік), чи якісь інші неадекватні сусіди!
Так, % малий що там такі можуть трапитись, але МОЖУТЬ!
І що тоді, продавати таку вистраждану/омріяну квартиру?

Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки! ;)
А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!" :D
То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду?
Ні?
Ну то закриваємо гілку! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1636
З нами з: 18.03.21
Подякував: 44 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:Тут такі страждання/муки пишуть, що аж серце крається :D
Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос?
А, навіть, хто має кошти там купити - то нах там купувати "для себе", якщо можна орендувати?!
Бо не факт, що після купівлі виявиться, що і там проживає сусід/неадекват(наприклад, колишній сбушнік), чи якісь інші неадекватні сусіди!
Так, % малий що там такі можуть трапитись, але МОЖУТЬ!
І що тоді, продавати таку вистраждану/омріяну квартиру?

Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки! ;)
А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!" :D
То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду?
Ні?
Ну то закриваємо гілку!
Вы пробовали на ОЛХ посмотреть варианты аренды квартиры класса LUX?
Качественных квартир 100+м2 практически нет!
И дело даже не в цене.

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 284
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:05

  Успіх написав:Тут такі страждання/муки пишуть, що аж серце крається :D
Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос?
А, навіть, хто має кошти там купити - то нах там купувати "для себе", якщо можна орендувати?!
Бо не факт, що після купівлі виявиться, що і там проживає сусід/неадекват(наприклад, колишній сбушнік), чи якісь інші неадекватні сусіди!
Так, % малий що там такі можуть трапитись, але МОЖУТЬ!
І що тоді, продавати таку вистраждану/омріяну квартиру?

Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки! ;)
А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!" :D
То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду?
Ні?
Ну то закриваємо гілку! :lol:


В таких локаціях якраз і треба купувати для себе. Тут було дорого, стало ше дорожче, а буде непористойно дорого!!!!
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 416
З нами з: 25.12.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:13

  5396669 написав:
Успіх написав:Тут такі страждання/муки пишуть, що аж серце крається :D
Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос?
А, навіть, хто має кошти там купити - то нах там купувати "для себе", якщо можна орендувати?!
Бо не факт, що після купівлі виявиться, що і там проживає сусід/неадекват(наприклад, колишній сбушнік), чи якісь інші неадекватні сусіди!
Так, % малий що там такі можуть трапитись, але МОЖУТЬ!
І що тоді, продавати таку вистраждану/омріяну квартиру?

Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки! ;)
А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!" :D
То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду?
Ні?
Ну то закриваємо гілку!
Вы пробовали на ОЛХ посмотреть варианты аренды квартиры класса LUX?
Качественных квартир 100+м2 практически нет!
И дело даже не в цене.

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

Останнє місце проживання фактично навпроти одного з перших новобудів у центрі. З 2003 року здали його. Там повно пустуючих квартир. Іх купили люди, яким не потрібні кошти з орендарів. Як правило.
Тому люксів під оркнду мало.
Ну і є така фішка, як щось типу "спецзамовлення". Коли шукають в житло з відповідним ремонтом і умовами знайомих чи знацомих знацомих, які точно не зіпсують Вам ремонт (наприклад). Ми колись так злавали. Оголошень не давали.
Стосовно назви гілки :
Як раз вважаю, що зараз сенсу купляти, щоби здати все менше.
Хіба що купити дуже дешево і у популярній локаціі.
Якщо вже на Топольній і у подібних локаціях "співають" без ремонта більше 700 уо за метр, то скільки часу повертати ті кошти?
Ще й мінімальний ремонт це пару сотень за метр...
Як на мене причина : лоббі у владі, змова плюс кредитування. Але за моі відчуттями великий відсоток - інвестиціі.
athena1
 
Повідомлень: 2204
З нами з: 18.12.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 807808809810
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 315, 316, 317
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
3167 479174
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 19:27
flyman
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 4, 5, 6
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
58 12418
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 13:19
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 51420
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron