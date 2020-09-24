Додано: Вів 05 жов, 2021 22:13

5396669 написав: Успіх написав: Тут такі страждання/муки пишуть, що аж серце крається

Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос?

А, навіть, хто має кошти там купити - то нах там купувати "для себе", якщо можна орендувати?!

Бо не факт, що після купівлі виявиться, що і там проживає сусід/неадекват(наприклад, колишній сбушнік), чи якісь інші неадекватні сусіди!

Так, % малий що там такі можуть трапитись, але МОЖУТЬ!

І що тоді, продавати таку вистраждану/омріяну квартиру?



Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки!

А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!"

То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду?

Ні?

Ну то закриваємо гілку! Тут такі страждання/муки пишуть, що аж серце краєтьсяПанове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос?А, навіть, хто має кошти там купити - то нах там купувати "для себе", якщо можна орендувати?!Бо не факт, що після купівлі виявиться, що і там проживає сусід/неадекват(наприклад, колишній сбушнік), чи якісь інші неадекватні сусіди!Так, % малий що там такі можуть трапитись, але МОЖУТЬ!І що тоді, продавати таку вистраждану/омріяну квартиру?Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки!А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!"То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду?Ні?Ну то закриваємо гілку! Вы пробовали на ОЛХ посмотреть варианты аренды квартиры класса LUX?

Качественных квартир 100+м2 практически нет!

И дело даже не в цене.



Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk Вы пробовали на ОЛХ посмотреть варианты аренды квартиры класса LUX?Качественных квартир 100+м2 практически нет!И дело даже не в цене.Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

Останнє місце проживання фактично навпроти одного з перших новобудів у центрі. З 2003 року здали його. Там повно пустуючих квартир. Іх купили люди, яким не потрібні кошти з орендарів. Як правило.Тому люксів під оркнду мало.Ну і є така фішка, як щось типу "спецзамовлення". Коли шукають в житло з відповідним ремонтом і умовами знайомих чи знацомих знацомих, які точно не зіпсують Вам ремонт (наприклад). Ми колись так злавали. Оголошень не давали.Стосовно назви гілки :Як раз вважаю, що зараз сенсу купляти, щоби здати все менше.Хіба що купити дуже дешево і у популярній локаціі.Якщо вже на Топольній і у подібних локаціях "співають" без ремонта більше 700 уо за метр, то скільки часу повертати ті кошти?Ще й мінімальний ремонт це пару сотень за метр...Як на мене причина : лоббі у владі, змова плюс кредитування. Але за моі відчуттями великий відсоток - інвестиціі.