RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 808809810811
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Причина також у відсутності фондового ринку в Україні.
Вопрос легального входа в фондовый рынок (при чём, не местный, а глобальный) решён уже года 3 как.
И я как-то слабо верю, что человек, вкладывающий как минимум 50 тыс у.е. не почитал интернет на предмет доступных альтернатив местной недвиги.
juristkostya
 
Повідомлень: 3741
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 808809810811
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 316, 317, 318
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
3171 480007
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 15:41
akurt
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 4, 5, 6
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
58 12431
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 13:19
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 51445
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98943)
06.10.2021 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.