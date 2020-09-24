Вопрос легального входа в фондовый рынок (при чём, не местный, а глобальный) решён уже года 3 как.
И я как-то слабо верю, что человек, вкладывающий как минимум 50 тыс у.е. не почитал интернет на предмет доступных альтернатив местной недвиги.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 жов, 2021 15:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Вопрос легального входа в фондовый рынок (при чём, не местный, а глобальный) решён уже года 3 как.
И я как-то слабо верю, что человек, вкладывающий как минимум 50 тыс у.е. не почитал интернет на предмет доступных альтернатив местной недвиги.
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