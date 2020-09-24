Вопрос легального входа в фондовый рынок (при чём, не местный, а глобальный) решён уже года 3 как.
И я как-то слабо верю, что человек, вкладывающий как минимум 50 тыс у.е. не почитал интернет на предмет доступных альтернатив местной недвиги.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Вопрос легального входа в фондовый рынок (при чём, не местный, а глобальный) решён уже года 3 как.
И я как-то слабо верю, что человек, вкладывающий как минимум 50 тыс у.е. не почитал интернет на предмет доступных альтернатив местной недвиги.
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:25
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Зарікався реагувати на Ваші дописи після Вашої податкової "шаріковщини", але не втримаюсь, відповім. Чому? Тому що, не так часто серед багатьох сторінок Вашого беззмістовного флуду тут трапляються толкові дискусії, і Ви тут же прибігли затикати рота учасникам.
Я вже колись Вам говорив, що якщо відповіді на питання Вас не влаштовують, або не вкладаються у Вашу систему координат, то ніхто Вам не зобов'язаний генерувати інші відповіді, які Ви зможете збагнути.
Ще на початку цієї епопеї, я висловив свою думку, що би я робив з Вашим бюджетом. Вам вона не сподобалась. Ваше право, але іншої в мене поки що немає. І вимагаючи, щоб з Вами спілкувалися виключно на зрозумілому Вам рівні, шмарклі по монітору тут розмазуєте лише Ви.
В цьому світі все відносно. І те, що для - Вас "космос", для мене може бути просто "дорого", а для когось - "купити кабріолет, як машину вихідного дня". Так само відносний і зміст, який вкладається людьми в слова "цікаві/вигідні". Ті варіанти, які розглядаєте Ви, мені не цікаві, від слова "зовсім". Будь моя воля, я би таке не дозволив би будувати у Львові, тому що вважаю, що це спотворює Львів. Тобто з моєї точки зору, Ви інвестуєте в знищення міста, керуючись виключно жагою наживи. Відповідно, не маю жодного бажання підтримувати будь-які розмови про об'єкти нерухомості, які шкодять Львову.
Якщо по темі, то в 2018 році, я не планував збільшувати кількість нерухомості в Україні, але через COVID з кінця минулого року ліниво моніторю ринок. Якщо вирішу купувати квартиру під здачу у Львові, то план буде приблизно такий:
Скажете "невигідно"? А тут знову все відносно. Хтось менше ніж за 10% з дивану не злізе, для мене 5-6% (4-4.8% після податків, або 5.7% якщо оптимізовувати) - ще минулого року (до нинішніх рівнів доларової інфляції) був би прийнятним результатом.
Є термін - "соціальне підприємництво", коли основною метою бізнесу є не прибуток, а "соціальна віддача". Так, я хочу інвестувати вільні кошти і отримувати прибуток, але я не буду робити це будь-якою ціною. Інший термін, і він тут більш доречний - "ціннісне інвестування", коли ти інвестуєш не в найприбутковіші бізнеси, а в ті, цінності яких ти розділяєш.
Мені подобається Львів. І якщо мені боляче спостерігати за тим, як забудовники руйнують Львів, то я не буду інвестувати в їхні об'єкти, навіть, якщо вони гарантуватимуть мені надприбутки.
Я краще вкладу кошти в те, що збереже та/або ревіталізує той Львів, яким він мені подобається. Замість купівлі цілого поверху смартів, я краще приведу до ладу одну квартру в старому львівському будинку (а за допомогою сусідів, можливо і весь будинок). Це не так прибутково з точки зору фінансів, але для мене поняття "вигоди" - це не лише про гроші.
Додано: Чет 07 жов, 2021 05:25
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Аплодирую стоя!
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Додано: Чет 07 жов, 2021 06:56
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Я вважаю шановний coder досить наївно "метати бісер перед свинями" та й взагалі було писати цей, насправді прекрасний пост, раз вже ви собі СЛОВО ДАЛИ, бо це знаєте "як об стінку горох". І взагалі ця ситуація нагадує мої багатомісячні "страждання", добитися хоч якогось розуміння з боку того ж турецького вчителя долярчика, але "воз і нині там". В решті решт все закінчується банальним срачем.
Бо це люди які бачать навколишній світ переважно через призму $ і власної вигоди. А чого можна чекати від цієї аудиторії із "грязі в князі"? Це хронічна хвороба майже усього нашого суспільства на сотні років, незалежно навіть від рівня освіти чи інтелектуальних здібностей (на прикладі вищеозначенного акурта).
Тому їм щось писати про соціальне підприємництв чи ревіталізацію Львова - абсолютно марна справа. Все рівно, що канібалу доводити переваги вегетаріанства.
Здається Франт на форумі сказав дуже влучну фразу, що сприйняття Львова долярчиком - це "погляд через вікно маршрутки, невиспаного та ображеного на світ селюка, їдучого торгувати на Сихівський ринок". Іронія в тому, що він уже 12 років живе у Львові, із його слів "набрався міського", від СОБІ ПОДІБНИХ і вважає себе майже "ЛЬВІВ'ЯНИНОМ", а його діти, в майбутньому будуть позиціонуватись чи не "дворянського походження".
Трагедія в тому, що такі долярчикі заселяють Львів вже десятки років, і тому львів'яни, навіть у третьому поколінні як я, змушені виїзжати на чужбину, подалі від цього безладу який вони коять. Я ВЖЕ ПИСАВ, що "долярчик" - це як квінтесенція українського "рагулізму" набувших певних міськіх рис, і тому жити поруч з ними пліч о пліч - НЕ БАЖАЮ.
Дякую тим хто прочитав до кінця і особисто coder за його думку .
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