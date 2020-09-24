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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 жов, 2021 15:21
Bolt написав:
Причина також у відсутності фондового ринку в Україні.
Вопрос легального входа в фондовый рынок (при чём, не местный, а глобальный) решён уже года 3 как.
И я как-то слабо верю, что человек, вкладывающий как минимум 50 тыс у.е. не почитал интернет на предмет доступных альтернатив местной недвиги.
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juristkostya
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Додано: Сер 06 жов, 2021 22:25
Успіх написав:
Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки!
А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!"
То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду?
Ні?
Ну то закриваємо гілку!
Зарікався реагувати на Ваші дописи після Вашої податкової "шаріковщини", але не втримаюсь, відповім. Чому? Тому що, не так часто серед багатьох сторінок Вашого беззмістовного флуду тут трапляються толкові дискусії, і Ви тут же прибігли затикати рота учасникам.
Я вже колись Вам говорив, що якщо відповіді на питання Вас не влаштовують, або не вкладаються у Вашу систему координат, то ніхто Вам не зобов'язаний генерувати інші відповіді, які Ви зможете збагнути.
Ще на початку цієї епопеї, я висловив свою думку, що би я робив з Вашим бюджетом. Вам вона не сподобалась. Ваше право, але іншої в мене поки що немає. І вимагаючи, щоб з Вами спілкувалися виключно на зрозумілому Вам рівні, шмарклі по монітору тут розмазуєте лише Ви.
Успіх написав:
Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос?
В цьому світі все відносно. І те, що для - Вас "космос", для мене може бути просто "дорого", а для когось - "купити кабріолет, як машину вихідного дня". Так само відносний і зміст, який вкладається людьми в слова "цікаві/вигідні". Ті варіанти, які розглядаєте Ви, мені не цікаві, від слова "зовсім". Будь моя воля, я би таке не дозволив би будувати у Львові, тому що вважаю, що це спотворює Львів. Тобто з моєї точки зору, Ви інвестуєте в знищення міста, керуючись виключно жагою наживи. Відповідно, не маю жодного бажання підтримувати будь-які розмови про об'єкти нерухомості, які шкодять Львову.
Якщо по темі, то в 2018 році, я не планував збільшувати кількість нерухомості в Україні, але через COVID з кінця минулого року ліниво моніторю ринок. Якщо вирішу купувати квартиру під здачу у Львові, то план буде приблизно такий:
- це буде квартира в "космічній" локації - тихому зеленому прицентральному районі, в ідеалі - польский "люкс" забудови 1930их років. Також може бути пізня Австрія, з хорошим плануванням
- в більшості випадків ціна 2-кімнатної квартири (55-70 м2) приблизно $90-100K+, але трапляються цікаві варіанти в межах $70-80K. Ще $40-50К потрібно буде вкласти в хороший ремонт (з реставрацією оригінальної столярки, скорше за все, доведеться зробити якісь ремонтні роботи в під'їзді, як варіант, зорганізувати сусідів, і т. ін.)
- за $120K можна отримати квартиру, яка буде здаватися за $500-600 на місяць, і передаватиметься "з рук в руки".
Скажете "невигідно"? А тут знову все відносно. Хтось менше ніж за 10% з дивану не злізе, для мене 5-6% (4-4.8% після податків, або 5.7% якщо оптимізовувати) - ще минулого року (до нинішніх рівнів доларової інфляції) був би прийнятним результатом.
Є термін - "соціальне підприємництво", коли основною метою бізнесу є не прибуток, а "соціальна віддача". Так, я хочу інвестувати вільні кошти і отримувати прибуток, але я не буду робити це будь-якою ціною. Інший термін, і він тут більш доречний - "ціннісне інвестування", коли ти інвестуєш не в найприбутковіші бізнеси, а в ті, цінності яких ти розділяєш.
Мені подобається Львів. І якщо мені боляче спостерігати за тим, як забудовники руйнують Львів, то я не буду інвестувати в їхні об'єкти, навіть, якщо вони гарантуватимуть мені надприбутки.
Я краще вкладу кошти в те, що збереже та/або ревіталізує той Львів, яким він мені подобається. Замість купівлі цілого поверху смартів, я краще приведу до ладу одну квартру в старому львівському будинку (а за допомогою сусідів, можливо і весь будинок). Це не так прибутково з точки зору фінансів, але для мене поняття "вигоди" - це не лише про гроші.
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Coder
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Додано: Чет 07 жов, 2021 05:25
Coder написав: Успіх написав:
Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки!
А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!"
То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду?
Ні?
Ну то закриваємо гілку!
Зарікався реагувати на Ваші дописи після Вашої податкової "шаріковщини", але не втримаюсь, відповім. Чому? Тому що, не так часто серед багатьох сторінок Вашого беззмістовного флуду тут трапляються толкові дискусії, і Ви тут же прибігли затикати рота учасникам.
Я вже колись Вам говорив, що якщо відповіді на питання Вас не влаштовують, або не вкладаються у Вашу систему координат, то ніхто Вам не зобов'язаний генерувати інші відповіді, які Ви зможете збагнути.
Ще на початку цієї епопеї, я висловив свою думку, що би я робив з Вашим бюджетом. Вам вона не сподобалась. Ваше право, але іншої в мене поки що немає. І вимагаючи, щоб з Вами спілкувалися виключно на зрозумілому Вам рівні, шмарклі по монітору тут розмазуєте лише Ви.
Успіх написав:
Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос?
В цьому світі все відносно. І те, що для - Вас "космос", для мене може бути просто "дорого", а для когось - "купити кабріолет, як машину вихідного дня". Так само відносний і зміст, який вкладається людьми в слова "цікаві/вигідні". Ті варіанти, які розглядаєте Ви, мені не цікаві, від слова "зовсім". Будь моя воля, я би таке не дозволив би будувати у Львові, тому що вважаю, що це спотворює Львів. Тобто з моєї точки зору, Ви інвестуєте в знищення міста, керуючись виключно жагою наживи. Відповідно, не маю жодного бажання підтримувати будь-які розмови про об'єкти нерухомості, які шкодять Львову.
Якщо по темі, то в 2018 році, я не планував збільшувати кількість нерухомості в Україні, але через COVID з кінця минулого року ліниво моніторю ринок. Якщо вирішу купувати квартиру під здачу у Львові, то план буде приблизно такий:
- це буде квартира в "космічній" локації - тихому зеленому прицентральному районі, в ідеалі - польский "люкс" забудови 1930их років. Також може бути пізня Австрія, з хорошим плануванням
- в більшості випадків ціна 2-кімнатної квартири (55-70 м2) приблизно $90-100K+, але трапляються цікаві варіанти в межах $70-80K. Ще $40-50К потрібно буде вкласти в хороший ремонт (з реставрацією оригінальної столярки, скорше за все, доведеться зробити якісь ремонтні роботи в під'їзді, як варіант, зорганізувати сусідів, і т. ін.)
- за $120K можна отримати квартиру, яка буде здаватися за $500-600 на місяць, і передаватиметься "з рук в руки".
Скажете "невигідно"? А тут знову все відносно. Хтось менше ніж за 10% з дивану не злізе, для мене 5-6% (4-4.8% після податків, або 5.7% якщо оптимізовувати) - ще минулого року (до нинішніх рівнів доларової інфляції) був би прийнятним результатом.
Є термін - "соціальне підприємництво", коли основною метою бізнесу є не прибуток, а "соціальна віддача". Так, я хочу інвестувати вільні кошти і отримувати прибуток, але я не буду робити це будь-якою ціною. Інший термін, і він тут більш доречний - "ціннісне інвестування", коли ти інвестуєш не в найприбутковіші бізнеси, а в ті, цінності яких ти розділяєш.
Мені подобається Львів. І якщо мені боляче спостерігати за тим, як забудовники руйнують Львів, то я не буду інвестувати в їхні об'єкти, навіть, якщо вони гарантуватимуть мені надприбутки.
Я краще вкладу кошти в те, що збереже та/або ревіталізує той Львів, яким він мені подобається. Замість купівлі цілого поверху смартів, я краще приведу до ладу одну квартру в старому львівському будинку (а за допомогою сусідів, можливо і весь будинок). Це не так прибутково з точки зору фінансів, але для мене поняття "вигоди" - це не лише про гроші.
Аплодирую стоя!
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Додано: Чет 07 жов, 2021 08:28
5396669 написав: Успіх написав:
Тут такі страждання/муки пишуть, що аж серце крається
Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос?
А, навіть, хто має кошти там купити - то нах там купувати "для себе", якщо можна орендувати?!
Бо не факт, що після купівлі виявиться, що і там проживає сусід/неадекват(наприклад, колишній сбушнік), чи якісь інші неадекватні сусіди!
Так, % малий що там такі можуть трапитись, але МОЖУТЬ!
І що тоді, продавати таку вистраждану/омріяну квартиру?
Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки!
А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!"
То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду?
Ні?
Ну то закриваємо гілку!
Вы пробовали на ОЛХ посмотреть варианты аренды квартиры класса LUX?
Качественных квартир 100+м2 практически нет!
И дело даже не в цене.
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для долярчиків люкс, це - кавалірка на ближній Левандівці: майже центр, поруч привокзальний ринок і Скриня, сучасний концептуальний овноблок, а не аустрійський хлам, ще єврошрот можна поряд парканути - всі атрибути успішного успіха налітсо.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:15
Coder написав:
В цьому світі все відносно. І те, що для - Вас "космос", для мене може бути просто "дорого", а для когось - "купити кабріолет, як машину вихідного дня". Так само відносний і зміст, який вкладається людьми в слова "цікаві/вигідні". Ті варіанти, які розглядаєте Ви, мені не цікаві, від слова "зовсім". Будь моя воля, я би таке не дозволив би будувати у Львові, тому що вважаю, що це спотворює Львів. Тобто з моєї точки зору, Ви інвестуєте в знищення міста, керуючись виключно жагою наживи
. Відповідно, не маю жодного бажання підтримувати будь-які розмови про об'єкти нерухомості, які шкодять Львову
Ну чому, чому я маю 100500 разів пояснювати одне і теж?!
Та люди б зрадістю їли тортики й тістечка, якщо би мали коштів більше, ніж тільки на чорний хліб!!!©
Це ж так очевидно!
Як аргумент - чому атб процвітає/користується більшою популярністю серед пересічних, ніж Сільпо і т.п.?
Все банально просто!
Але зараз посиплеться - треба більше заробляти і так далі, в цьому дусі...
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:19
Coder написав:
[*]за $120K можна отримати квартиру, яка буде здаватися за $500-600 на місяць, і передаватиметься "з рук в руки".
Я, как и многие разделяю, ваше желание заниматься только теми факультативными делами, которые приносят радость. Ну и немного прибыли))
Но меня очень беспокоит:
- Подорожание теплоносителей, на порядок
- Слепой тренд на новострои (не австрийский, не польский)
Думаете вам удастся сдать по той цене что вы пишете?
Даже если в этом году выйдет, то что будет в последующих?
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:21
Coder написав:
приведу до ладу одну квартру в старому львівському будинку (а за допомогою сусідів, можливо і весь будинок)
А яку роль буде грати тут ЛКП чи ОСББ які господарюють в цьому будинку?
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