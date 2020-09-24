Додано: Чет 07 жов, 2021 15:48

Coder добре пише, відчувається смак естета. Впевнений що десь такі самі люди (архітектори, інтелегенція) збудували історичний ареал міста і відповідно сформували попит на нього (як на атрибут життя). Та не тільки збудували, але й трансформували, шляхом тієї ж перебудови з особняків на квартальну забудову, тощо



У людей по типу Успіха інше бачення. Це маргінальне бачення вигоди. Воно ніби і нормальне явище, коли людина вміє знайти те саме, але за меншу ціну. Тут нещодавно той же Кодер розписував "добру оселю", так от це місце де якраз і оселяються такі Успіхи (не маю на меті задіти самого Успіха\Долярчика).



Підійдіть в той район - у мешканця буде квартира, яку купилось за умовних 40 тисяч доларів, в квартирі буде ремонт за умовних 25-30 тисяч і обов'язково буде великий автомобіль по типу бмв\ауді, ціною 30 тисяч, можливо, пригнаний з-за кордону, тобто куплений дешевше (все згідно вигідної логіки Успіха)



Що ми маємо, маргінали вклали в своє життя 100 тисяч долларів, вклали в ремонт помешкання суму, яка не здорожчує актив, адже складає доволі питому частину (60%+) ціни голої інвестиції. Фактично це втрачені кошти. І ще мають дорогий автомобіль, який дешевшає кожен день. І все це в дуже посередній локації і жахливій забудові яку зробили теж по принципу "так дешевше будувати".



З точки зору оренди - термітник найпростіша опція, поріг входу мінімальний, зазвичай є розтермінування, плюс забудовник вміло маніпулює думкою потенційних інвесторів, змушуючи їх робити "власний" вибір на свою користь.



В короткостроковій перспективі - власник отримує таку бажанну бетонну комірку, швиденько робить ремонт і шукає орендаря.



В середньостроковій перспективі - половина квартир в мурашнику починають конкурувати на ринку оренди (адже для цього їх там і купували, вірніше не купували, а вміло продавали)



В довгостроковій перспективі - поруч з'являються наступні секції і виникає локальне перенасичення ринку а ще виникає перевантаження інфраструктури, що відповідно зменшує комфорт проживання (та оренди). Це в свою чергу зменшує попит і призводить до зменшення ціни. Актив стає пасивом, втрачає свою привабливість новизни і гарного рендеру, його ще й продати стає важче, адже інтерес падає (вірніше він є, але за відповідний прайс), плюс дорогий ремонт дешевого за своєю суттю житла теж нікого не цікавить і в ціну увійти не може.



А насправді "інвестор" лише досягає цілі, яку вміло нав'язав йому забудовник.



З однієї сторони шкода, що любителі наживи фактично є співучасниками нищення гармонії і зручності проживання. З іншої сторони розумієш, що вони не складають конкуренції в дійсно цікавих проектах чи об'єктах. І не думаю що взагалі когось треба вчити власного світогляду. Для чого вирощувати собі конкурента? Забудовник вміло знайшов лохів, яким впарив довгостроковий неліквід. А інвестори думають, що вклавши ще в ремонт і під'їхавши на своєму впізнаваємому авто, вони досягли успіху...