Додано: Чет 07 жов, 2021 19:11

Успіх написав: Та люди б зрадістю їли тортики й тістечка, якщо би мали коштів більше, ніж тільки на чорний хліб!!!© Та люди б зрадістю їли тортики й тістечка, якщо би мали коштів більше, ніж тільки на чорний хліб!!!©

Успіх написав: Але зараз посиплеться - треба більше заробляти і так далі, в цьому дусі... Але зараз посиплеться - треба більше заробляти і так далі, в цьому дусі...

b3320413 написав: Думаете вам удастся сдать по той цене что вы пишете?

Даже если в этом году выйдет, то что будет в последующих?

Думаете вам удастся сдать по той цене что вы пишете?Даже если в этом году выйдет, то что будет в последующих?

b3320413 написав: Но меня очень беспокоит:

Подорожание теплоносителей, на порядок

Но меня очень беспокоит:Подорожание теплоносителей, на порядок

b3320413 написав: Слепой тренд на новострои (не австрийский, не польский)

Слепой тренд на новострои (не австрийский, не польский)

Квесторе_поверніться написав: А яку роль буде грати тут ЛКП чи ОСББ які господарюють в цьому будинку? А яку роль буде грати тут ЛКП чи ОСББ які господарюють в цьому будинку?

Ethereum написав: Польский люкс -чи вистарчить 40-50К,маю сумніви- стара каналізація і так далі. Польский люкс -чи вистарчить 40-50К,маю сумніви- стара каналізація і так далі.

Ethereum написав: Думаю може краще зайти в комерційну нерухомість? Все таки навіть 100 метрів в хорошій локації буде приносити набагато більше ніж 500$ Думаю може краще зайти в комерційну нерухомість? Все таки навіть 100 метрів в хорошій локації буде приносити набагато більше ніж 500$

Я можу погодитися з цим твердженням в контексті купівлі Вашої першої квартири, коли Вам дійсно було потрібно забезпечити кращі умови проживання для Вашої сім'ї.Але нерухомість для інвестицій - це вже зовсім інша історія. І я не бачу, що тут зміниться, коли у Вас буде умовний мільйон доларів. Замість того, щоб купити стару польску віллу, відреставрувати її, відкрити там затишний готель, і зробити його сімейним бізнесом, Ви купите цілий під'їзд смартів десь в Басівці (чи який там ще клаптик навколо Львова залишиться незабудованим), і будете тішитись тим, що Ви власник цілого гуртожитку.Мельник/РІЕЛ, ніби має достатньо грошей, і що це йому дало? В них стали кращі проекти? Вони стали якісніше будувати? Ніт! Як будували лайно, так і будують. Зокрема через те, що такі як Ви створюєте попит на це лайно.Це саме те, про що я сказав вище. Люди Вам дають слушні поради, але вони Вам не подобаються, Ви їх ігноруєте, і вимагаєте щоб Вам говорили те, що Ви хочете почути, а тепер ще й почали затикати рота тим, хто мислить не так як Ви.Просто одна ремарка. Долярчик+Успіх на цьому форумі живуть з 2015 року, я - з 2014. У вас сумарно більше 11000 повідмолень, в мене разом з цим - 127. У Вас майже в 90(!) разів більше. Якби Ви цей час замість читання/флудіння на форумі витратили на те, що б щось вивчити корисне, то вже б могли і більше заробляти.Але...правий. Для чого вирощувати собі конкурента? Тому припиняю.Я ще жодних конкретних кроків не зробив, ще немає що здаватиАле всі питання дуже слушні, тому я ще спостерігаю/аналізую. До COVID не було планів додавати нерухомість у Львові, це вже з'явилося під час пандемії, як план Б. Останні події додали ще більше невизначеності.Ну, власне, в нас є наша стара квартира з ЦО, яка зараз здається. Минулого року орендарі попросили зробити їм знижку на час опалювального сезону, ми пішли їм назустріч. Це, до речі, один з аргументів за те, щоб продати квартиру з ЦО, і купити щось в ближньому центрі. Навіть, якщо вона буде стояти пуста, то взимку це буде суттєво дешевше."Тренд" в якому сенсі? Всі хочуть знімати квартири в новобудовах? Ну, мабуть більше, але далеко не всі. Є люди, які цілеспрямовано шукають ближній центр. Але пропозиції немає - квартири передають з рук в руки, часто вони не доходять до оголошень (те, про що писали, і). Відчасти через це складається враження, що цей сегмент ринку не існує.Ну, не головну, це точноПокладатися на ЛКП/ОСББ, це так само як чекати зарплату вчителів в $4000. Я розглядаю будинок, в якому я живу, як свій. І це "МЕНІ потрібно зробити", а не "мені потрібно, щоб ХТОСЬ зробив". Тому з ЛКП все просто. Задача мінімум - це щоб вони не заважали. І я їм подякую, якщо вони чимось допоможуть. В мене тут було декілька дописів, в яких я описував деякі деталі з процесу ремонтів.1. В нас в під'їзді є балкони в двір. Вони були, скажімо так, трохи неохайні. Коли ми робили ремонт, ми закупили трохи більше плитки (на свій балкон в квартирі + на три балкони в під'їзді) і попросили нашого плиточника постелити плитку не лише на балконі в квартирі, але й на балконах в під'їзді. ЛКП до відома не ставив. Зате тепер коли мені потрібно вийти витріпати килимок, я це роблю на охайному балконі.2. В нас в будинку був аварійний дах. Наш сусід зібрав всі документи і подав на програму співфінансування від міста: 30% заплатили мешканці (по факту, ми з ним вдвох), 70% - місто. ЛКП в курсі, тому що частина документів була з їх підписами/печатками. Далі - Прозорро, підрядник. Проект, звичайно, був найдешевший (дерево + металопрофіль), тому ми додатково з підрядником домовились, щоб зробити "як для себе", і за окремі гроші покращили проект (докупили мембрану і гарні FAKRO'вські слухові вікна і попросили це все доставити). Про цю частину ЛКП/місто, думаю, не в курсі.3. Цього року поговорили з сусідами, і подалися на реставрацію брами (будинок - пам'ятка архітектури). Знову 30% - мешканці, 70% - місто. Кажуть, що є велика черга, в 2022 будуть розгрібати заявки попередніх років. Тобто за нашу раніше 2023-2024 не візьмуться. Подивимось, як воно буде.4. Будинку майже 90 років, відповідно труби/каналізація були не в ідеальному стані. Домовились із сусідами, поміняли стояки (і водяний і каналізаційний). Матеріали, по квартирах - в кожного свої, в підвалі (загальні) - за наш рахунок. Всі роботи робив наш сантехнік, окрім заміни центрального крану в підвалі - тут прийшов сантехнік від ЛКП, за що йому дуже дякую.5. В іншому будинку була проблема з водостоком - в нас і в сусідки-пенсіонерки поверхом вище трішки замокала стіна на балконі. Треба було замінити водосточну трубу. Домовились так - з нас гроші, з сусідки її час і вся паперова тяганина. Вона добила ЛМР+ЛКП. ЛКП сказало, що матеріали вони дадуть свої, а роботу треба буде оплатити. Ми оплатили роботу по заміні водостоку (але нам це пішло в рахунок квартплати, потім десь рік приходили нульові рахунки). Ну і оскільки в ході заміни ми трішки змінили розташування, то ще зробили міні-ремонт сусідці на балконі (залили стяжку). Ну і з трубами була та сама історія, що і в першому будинку.Мені зараз важко сказати. Ми закінчили свої ремонти на початку 2019. Чув, що з тих часів все дуже сильно подорожчало (і робота, і матеріали), але не знаю як сильно. В нас повний ремонт на 64 метрах потягнув ~$36K (з них $8K - щоб вийти на нульовий цикл). Заміна старої каналізації - це були копійки, порівняно з, наприклад, smart системою опалення, чи кухнею з фурнітурою Blum.Та от немає в мене такої впевненості. Якщо нам з 14 жовтня знову включать червону зону, то не знаю... ще й досі бачу речі вивіски оренда, ми ще від попереднього карантину не повністю оговтались. Якщо комерція, то може надійніше дивитися в складські приміщення (online retail і все таке), але ту тему потрібно вивчати.Шкода, що +1 під повідомленням можна натиснути лише один раз. Тисну віртуальну руку!