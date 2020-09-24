Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для здачі в ОРЕНДУ

Львівську Нерухомість! Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 810811812813 Додано: П'ят 08 жов, 2021 00:56 kozlodoev написав: Coder написав: Але нерухомість для інвестицій - це вже зовсім інша історія. І я не бачу, що тут зміниться, коли у Вас буде умовний мільйон доларів. Замість того, щоб купити стару польску віллу, відреставрувати її, відкрити там затишний готель, і зробити його сімейним бізнесом, Ви купите цілий під'їзд смартів десь в Басівці (чи який там ще клаптик навколо Львова залишиться незабудованим), і будете тішитись тим, що Ви власник цілого гуртожитку. Але нерухомість для інвестицій - це вже зовсім інша історія. І я не бачу, що тут зміниться, коли у Вас буде умовний мільйон доларів. Замість того, щоб купити стару польску віллу, відреставрувати її, відкрити там затишний готель, і зробити його сімейним бізнесом, Ви купите цілий під'їзд смартів десь в Басівці (чи який там ще клаптик навколо Львова залишиться незабудованим), і будете тішитись тим, що Ви власник цілого гуртожитку.



Слушні думки. Оренда смартів - це фактично масовий сегмент, який доступний кожному. Більше того, саме в цю нішу відверто загоняють самі забудовники, звідусіль навішуючи відповідну рекламу.



В мене у всіляких ТРЦ вуха в'януть від засилля тієї реклами.



Одна їздить по усім відшибам на таксі, бо там її товарки купили собі бетонометри. У іншої в чоловіка маленька і треба збільшити, квартира тобто. У грінвіля постійно стартує нова секція самого комфортного житла (за версією грінвіля ж). І то все відкрито рекламується під інвестиціями в майбутнє і так далі. На білборди уваги вже навіть не звертаю. А люди входять в цю роль, яку їм нав'язують.



Інвестиції в бетон зараз такі ж трендові як депозити у свій час. І якщо гроші це найліквідніший актив, то нерухомість такою не є. Тут вже питання економічної складової, політичної ситуації, трендів на фінансових ринках, тощо.



Якщо взяти умовний проміжок часу з 2015 року по сьогодення, то можна сказати що інвестиція в бетон дозволила не втратити грошові активи, які були конвертовані в бетон. Все ж нерухомість виросла нехай вдвічі, умовно маємо 20% річних за 5 років (вірніше трішки менше якщо взяти складніший процент). Але це лише якщо цю нерухомість продати вже. В кінцевому результаті ми отримуємо вдвічі більше готівкового активу, але що саме сумне - за цей актив можна купити таку саму кількість бетонометрів, таку саму кількість арматури і таку саму кількість продуктів харчування.



Якщо нерухомість не продати, то вигода не зафіксована, вона лише віртуальна.



Реальною ж вона стане, якщо вийти в валютний кеш, а завтра відбудеться стрімка девальвація. Тільки цього ніхто не знає.



В довгостроковій ж перспективі, всі орендні квартири обростуть конкурентами, ринок насититься. Бо ми ж теж можемо почати повторювати за Успіхом, скуповуючи смарти цілими стояками. І тут саме основне питання, що буде тоді, коли захочеться мати повністю пасивний дохід, умовно років через 10+ - чи буде такий самий попит на наші вбиті смарти, чи доведеться таки робити ремонт з нуля, бо вони може будуть неконкурентноздатними з новими пропозиціями на ринку оренди в нових термітниках? А може навпаки, за цих 10 років десятки тисяч долярчиків не знайдуть нічого кращого, як купити бетонометри, тим самим перенаситивши ринок? Ще й за умови скорочення населення чи відтоку робочої сили? І постане питання продажу цих смартів, але кому?



На ці питання мені і самому важко відповісти. Вірніше теж присутнє бачення що масовий сегмент цього легкого на перший погляд бізнесу буде похований самими ж самоназваними "бізнесменами".



Не знаю жодного забудовника, який би здавав в оренду квартири, він їх лише продає. Ну а далі висновки можна зробити самому Слушні думки. Оренда смартів - це фактично масовий сегмент, який доступний кожному. Більше того, саме в цю нішу відверто загоняють самі забудовники, звідусіль навішуючи відповідну рекламу.В мене у всіляких ТРЦ вуха в'януть від засилля тієї реклами.Одна їздить по усім відшибам на таксі, бо там її товарки купили собі бетонометри. У іншої в чоловіка маленька і треба збільшити, квартира тобто. У грінвіля постійно стартує нова секція самого комфортного житла (за версією грінвіля ж). І то все відкрито рекламується під інвестиціями в майбутнє і так далі. На білборди уваги вже навіть не звертаю. А люди входять в цю роль, яку їм нав'язують.Інвестиції в бетон зараз такі ж трендові як депозити у свій час. І якщо гроші це найліквідніший актив, то нерухомість такою не є. Тут вже питання економічної складової, політичної ситуації, трендів на фінансових ринках, тощо.Якщо взяти умовний проміжок часу з 2015 року по сьогодення, то можна сказати що інвестиція в бетон дозволила не втратити грошові активи, які були конвертовані в бетон. Все ж нерухомість виросла нехай вдвічі, умовно маємо 20% річних за 5 років (вірніше трішки менше якщо взяти складніший процент). Але це лише якщо цю нерухомість продати вже. В кінцевому результаті ми отримуємо вдвічі більше готівкового активу, але що саме сумне - за цей актив можна купити таку саму кількість бетонометрів, таку саму кількість арматури і таку саму кількість продуктів харчування.Якщо нерухомість не продати, то вигода не зафіксована, вона лише віртуальна.Реальною ж вона стане, якщо вийти в валютний кеш, а завтра відбудеться стрімка девальвація. Тільки цього ніхто не знає.В довгостроковій ж перспективі, всі орендні квартири обростуть конкурентами, ринок насититься. Бо ми ж теж можемо почати повторювати за Успіхом, скуповуючи смарти цілими стояками. І тут саме основне питання, що буде тоді, коли захочеться мати повністю пасивний дохід, умовно років через 10+ - чи буде такий самий попит на наші вбиті смарти, чи доведеться таки робити ремонт з нуля, бо вони може будуть неконкурентноздатними з новими пропозиціями на ринку оренди в нових термітниках? А може навпаки, за цих 10 років десятки тисяч долярчиків не знайдуть нічого кращого, як купити бетонометри, тим самим перенаситивши ринок? Ще й за умови скорочення населення чи відтоку робочої сили? І постане питання продажу цих смартів, але кому?На ці питання мені і самому важко відповісти. Вірніше теж присутнє бачення що масовий сегмент цього легкого на перший погляд бізнесу буде похований самими ж самоназваними "бізнесменами".Не знаю жодного забудовника, який би здавав в оренду квартири, він їх лише продає. Ну а далі висновки можна зробити самому



Анекдот

Зустрілись два кума і один другому каже:

- ой куме, певно шо та Бентлі не дуже добра машина

- чого Ви так думаєте? (питає другий кум)

- та бо шось їх не дуже беруть...



Так от

Даруйте але те, що кажете Ви це те саме, що Я б вам сказав, що не знаю ніодного виробника авто який би заробляв на тому, що здає авто на прокат - хначить прокат авто поганий бізнес.

Чи не має виробників авто які мають свою службу таксі. Значить таксі теж не бізнес.



Просто це різні типи бізнесу. У девелопера своя історія,інтереси і ризики, а у раньтьє своя, от і все. АнекдотЗустрілись два кума і один другому каже:- ой куме, певно шо та Бентлі не дуже добра машина- чого Ви так думаєте? (питає другий кум)- та бо шось їх не дуже беруть...Так отДаруйте але те, що кажете Ви це те саме, що Я б вам сказав, що не знаю ніодного виробника авто який би заробляв на тому, що здає авто на прокат - хначить прокат авто поганий бізнес.Чи не має виробників авто які мають свою службу таксі. Значить таксі теж не бізнес.Просто це різні типи бізнесу. У девелопера своя історія,інтереси і ризики, а у раньтьє своя, от і все. Львівський БатяР Повідомлень: 419 З нами з: 25.12.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 79 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:09 kozlodoev написав: А люди входять в цю роль, яку їм нав'язують.



А люди входять в цю роль, яку їм нав'язують. в Украине обеспеченность квадратными метрами вообще не фонтан, а с учётом постоянного потока из села в город вообще налицо дефицит в основных городах. Не забудем и о том, что пока нет широко доступной ипотеки, цены держатся на минимуме.

Так что, нет никакого навязывания, есть здравый смысл и "свобода - осознанная необходимость". в Украине обеспеченность квадратными метрами вообще не фонтан, а с учётом постоянного потока из села в город вообще налицо дефицит в основных городах. Не забудем и о том, что пока нет широко доступной ипотеки, цены держатся на минимуме.Так что, нет никакого навязывания, есть здравый смысл и "свобода - осознанная необходимость". juristkostya Повідомлень: 3748 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1049 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 810811812813 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 4 , 5 , 6

Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10 59 12665

zerocool Чет 07 жов, 2021 19:17 Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 316 , 317 , 318

Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24 Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24 3173 481666

akurt Сер 06 жов, 2021 19:27 Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23 , 24 , 25

airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00 241 51531

Успіх Чет 15 лип, 2021 09:18