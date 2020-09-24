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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 00:56
kozlodoev написав: Coder написав:
Але нерухомість для інвестицій - це вже зовсім інша історія. І я не бачу, що тут зміниться, коли у Вас буде умовний мільйон доларів. Замість того, щоб купити стару польску віллу, відреставрувати її, відкрити там затишний готель, і зробити його сімейним бізнесом, Ви купите цілий під'їзд смартів десь в Басівці (чи який там ще клаптик навколо Львова залишиться незабудованим), і будете тішитись тим, що Ви власник цілого гуртожитку.
Слушні думки. Оренда смартів - це фактично масовий сегмент, який доступний кожному. Більше того, саме в цю нішу відверто загоняють самі забудовники, звідусіль навішуючи відповідну рекламу.
В мене у всіляких ТРЦ вуха в'януть від засилля тієї реклами.
Одна їздить по усім відшибам на таксі, бо там її товарки купили собі бетонометри. У іншої в чоловіка маленька і треба збільшити, квартира тобто. У грінвіля постійно стартує нова секція самого комфортного житла (за версією грінвіля ж). І то все відкрито рекламується під інвестиціями в майбутнє і так далі. На білборди уваги вже навіть не звертаю. А люди входять в цю роль, яку їм нав'язують.
Інвестиції в бетон зараз такі ж трендові як депозити у свій час. І якщо гроші це найліквідніший актив, то нерухомість такою не є. Тут вже питання економічної складової, політичної ситуації, трендів на фінансових ринках, тощо.
Якщо взяти умовний проміжок часу з 2015 року по сьогодення, то можна сказати що інвестиція в бетон дозволила не втратити грошові активи, які були конвертовані в бетон. Все ж нерухомість виросла нехай вдвічі, умовно маємо 20% річних за 5 років (вірніше трішки менше якщо взяти складніший процент). Але це лише якщо цю нерухомість продати вже. В кінцевому результаті ми отримуємо вдвічі більше готівкового активу, але що саме сумне - за цей актив можна купити таку саму кількість бетонометрів, таку саму кількість арматури і таку саму кількість продуктів харчування.
Якщо нерухомість не продати, то вигода не зафіксована, вона лише віртуальна.
Реальною ж вона стане, якщо вийти в валютний кеш, а завтра відбудеться стрімка девальвація. Тільки цього ніхто не знає.
В довгостроковій ж перспективі, всі орендні квартири обростуть конкурентами, ринок насититься. Бо ми ж теж можемо почати повторювати за Успіхом, скуповуючи смарти цілими стояками. І тут саме основне питання, що буде тоді, коли захочеться мати повністю пасивний дохід, умовно років через 10+ - чи буде такий самий попит на наші вбиті смарти, чи доведеться таки робити ремонт з нуля, бо вони може будуть неконкурентноздатними з новими пропозиціями на ринку оренди в нових термітниках? А може навпаки, за цих 10 років десятки тисяч долярчиків не знайдуть нічого кращого, як купити бетонометри, тим самим перенаситивши ринок? Ще й за умови скорочення населення чи відтоку робочої сили? І постане питання продажу цих смартів, але кому?
На ці питання мені і самому важко відповісти. Вірніше теж присутнє бачення що масовий сегмент цього легкого на перший погляд бізнесу буде похований самими ж самоназваними "бізнесменами".
Не знаю жодного забудовника, який би здавав в оренду квартири, він їх лише продає. Ну а далі висновки можна зробити самому
Анекдот
Зустрілись два кума і один другому каже:
- ой куме, певно шо та Бентлі не дуже добра машина
- чого Ви так думаєте? (питає другий кум)
- та бо шось їх не дуже беруть...
Так от
Даруйте але те, що кажете Ви це те саме, що Я б вам сказав, що не знаю ніодного виробника авто який би заробляв на тому, що здає авто на прокат - хначить прокат авто поганий бізнес.
Чи не має виробників авто які мають свою службу таксі. Значить таксі теж не бізнес.
Просто це різні типи бізнесу. У девелопера своя історія,інтереси і ризики, а у раньтьє своя, от і все.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:09
kozlodoev написав:
А люди входять в цю роль, яку їм нав'язують.
в Украине обеспеченность квадратными метрами вообще не фонтан, а с учётом постоянного потока из села в город вообще налицо дефицит в основных городах. Не забудем и о том, что пока нет широко доступной ипотеки, цены держатся на минимуме.
Так что, нет никакого навязывания, есть здравый смысл и "свобода - осознанная необходимость".
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:58
Coder написав:
почали затикати рота тим, хто мислить не так як Ви
Так, я справді так не мислю і НЕ ДІЮ, як он наступне Вами написане >>>>>
Coder написав:
Зате тепер коли мені потрібно вийти витріпати килимок, я це роблю на охайному балконі.
Карл!!!
Тріпати килимок на балконі?!!!
Карлллл!!!
Все, далі справді немає сенсу продовжувати дискусію.
п.с.Шановні форумчани, ви теж рахуєте це ПРАВИЛЬНИМ і теж тріпаєте килимки на балконах?
Тобто - нехай вам так буде добре/зручно, а ваше сміття/пилюка з килимка - нехай летить по головах інших сусідів, на інші балкони, по інших вікнах сусідів, чи просто на загальне подвір'я???
Ммдаааааа.... - а ще мені тут намагаються закинути про "рагулізм")))
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:11
Coder написав:
1. В нас в під'їзді є балкони в двір. Вони були, скажімо так, трохи неохайні. Коли ми робили ремонт, ми закупили трохи більше плитки (на свій балкон в квартирі + на три балкони в під'їзді) і попросили нашого плиточника постелити плитку не лише на балконі в квартирі, але й на балконах в під'їзді. ЛКП до відома не ставив
. Зате тепер коли мені потрібно вийти витріпати килимок, я це роблю на охайному балконі
.
Какой "умный и воспитанный мальчик!".
Таких умников в простонародье величают бычьем и б№длом!
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:21
kozlodoev написав:
Якщо взяти умовний проміжок часу з 2015 року по сьогодення, то можна сказати що інвестиція в бетон дозволила не втратити грошові активи, які були конвертовані в бетон. Все ж нерухомість виросла нехай вдвічі, умовно маємо 20% річних за 5 років (вірніше трішки менше якщо взяти складніший процент). Але це лише якщо цю нерухомість продати вже. В кінцевому результаті ми отримуємо вдвічі більше готівкового активу, але що саме сумне - за цей актив можна купити
таку саму кількість бетонометрів, таку саму кількість арматури і таку саму кількість продуктів харчування.
На ці питання мені і самому важко відповісти. Вірніше теж присутнє бачення що масовий сегмент цього легкого на перший погляд бізнесу буде похований самими ж самоназваними "бізнесменами".
Ось де "собака зарита", як то кажуть. Я про це писав якось не так давно, саме на київській гілці, під заголовком - То де ж вибачайте шановні ваш "ДОРОЖАЙ"
? Але серед учасників "секти вічного росту КРЖН", звичайно що ця тема - то є свого роду табу і не особливо популярна. Зате продаж однушки на Позняках за 75 000$ готові цілу добу обговорювати (яка коштувала 25 000$ приблизно 5 років тому, на котловані). Я навожу елементарний приклад - моя власна квартира в новобудові у львові піднялася з 2016 року у 2.5 рази ( враховуючи ризик інвестиції в котлован коли "на вулиці текла кров") . Але паралельно з тим і ціни на продукти харчування, кафе, таксі, та інше також піднялися не менше за цей час, а на дещо навіть більше, як то комунальні послуги. Ось вам і Україна ... Як крути, а жити тут добре не стільки інвесторам, як корупціонерам .
Востаннє редагувалось roberto dark
в П'ят 08 жов, 2021 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:26
Coder написав:
Зате тепер коли мені потрібно вийти витріпати килимок, я це роблю на охайному балконі.
еліта пля! киломок трусити на голову Успіху!
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:33
Coder написав: Успіх написав:
Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки!
А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!"
То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду?
Ні?
Ну то закриваємо гілку!
Зарікався реагувати на Ваші дописи після Вашої податкової "шаріковщини", але не втримаюсь, відповім. Чому? Тому що, не так часто серед багатьох сторінок Вашого беззмістовного флуду тут трапляються толкові дискусії, і Ви тут же прибігли затикати рота учасникам.
Я вже колись Вам говорив, що якщо відповіді на питання Вас не влаштовують, або не вкладаються у Вашу систему координат, то ніхто Вам не зобов'язаний генерувати інші відповіді, які Ви зможете збагнути.
Ще на початку цієї епопеї, я висловив свою думку, що би я робив з Вашим бюджетом. Вам вона не сподобалась. Ваше право, але іншої в мене поки що немає. І вимагаючи, щоб з Вами спілкувалися виключно на зрозумілому Вам рівні, шмарклі по монітору тут розмазуєте лише Ви.
Успіх написав:
Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос?
В цьому світі все відносно. І те, що для - Вас "космос", для мене може бути просто "дорого", а для когось - "купити кабріолет, як машину вихідного дня". Так само відносний і зміст, який вкладається людьми в слова "цікаві/вигідні". Ті варіанти, які розглядаєте Ви, мені не цікаві, від слова "зовсім". Будь моя воля, я би таке не дозволив би будувати у Львові, тому що вважаю, що це спотворює Львів. Тобто з моєї точки зору, Ви інвестуєте в знищення міста, керуючись виключно жагою наживи. Відповідно, не маю жодного бажання підтримувати будь-які розмови про об'єкти нерухомості, які шкодять Львову.
Якщо по темі, то в 2018 році, я не планував збільшувати кількість нерухомості в Україні, але через COVID з кінця минулого року ліниво моніторю ринок. Якщо вирішу купувати квартиру під здачу у Львові, то план буде приблизно такий:
- це буде квартира в "космічній" локації - тихому зеленому прицентральному районі, в ідеалі - польский "люкс" забудови 1930их років. Також може бути пізня Австрія, з хорошим плануванням
- в більшості випадків ціна 2-кімнатної квартири (55-70 м2) приблизно $90-100K+, але трапляються цікаві варіанти в межах $70-80K. Ще $40-50К потрібно буде вкласти в хороший ремонт (з реставрацією оригінальної столярки, скорше за все, доведеться зробити якісь ремонтні роботи в під'їзді, як варіант, зорганізувати сусідів, і т. ін.)
- за $120K можна отримати квартиру, яка буде здаватися за $500-600 на місяць, і передаватиметься "з рук в руки".
Скажете "невигідно"? А тут знову все відносно. Хтось менше ніж за 10% з дивану не злізе, для мене 5-6% (4-4.8% після податків, або 5.7% якщо оптимізовувати) - ще минулого року (до нинішніх рівнів доларової інфляції) був би прийнятним результатом.
Є термін - "соціальне підприємництво", коли основною метою бізнесу є не прибуток, а "соціальна віддача". Так, я хочу інвестувати вільні кошти і отримувати прибуток, але я не буду робити це будь-якою ціною. Інший термін, і він тут більш доречний - "ціннісне інвестування", коли ти інвестуєш не в найприбутковіші бізнеси, а в ті, цінності яких ти розділяєш.
Мені подобається Львів. І якщо мені боляче спостерігати за тим, як забудовники руйнують Львів, то я не буду інвестувати в їхні об'єкти, навіть, якщо вони гарантуватимуть мені надприбутки.
Я краще вкладу кошти в те, що збереже та/або ревіталізує той Львів, яким він мені подобається. Замість купівлі цілого поверху смартів, я краще приведу до ладу одну квартру в старому львівському будинку (а за допомогою сусідів, можливо і весь будинок). Це не так прибутково з точки зору фінансів, але для мене поняття "вигоди" - це не лише про гроші.
+
Я вважаю шановний coder досить наївно "метати бісер перед свинями" та й взагалі було писати цей, насправді прекрасний пост, раз вже ви собі СЛОВО ДАЛИ, бо це знаєте "як об стінку горох". І взагалі ця ситуація нагадує мої багатомісячні "страждання", добитися хоч якогось розуміння з боку того ж турецького вчителя долярчика, але "воз і нині там". В решті решт все закінчується банальним срачем.
Бо це люди які бачать навколишній світ переважно через призму $ і власної вигоди. А чого можна чекати від цієї аудиторії із "грязі в князі"? Це хронічна хвороба майже усього нашого суспільства на сотні років, незалежно навіть від рівня освіти чи інтелектуальних здібностей (на прикладі вищеозначенного акурта).
Тому їм щось писати про соціальне підприємництв чи ревіталізацію Львова - абсолютно марна справа. Все рівно, що канібалу доводити переваги вегетаріанства.
Здається Франт на форумі сказав дуже влучну фразу, що сприйняття Львова долярчиком - це "погляд через вікно маршрутки, невиспаного та ображеного на світ селюка, їдучого торгувати на Сихівський ринок". Іронія в тому, що він уже 12 років живе у Львові, із його слів "набрався міського", від СОБІ ПОДІБНИХ і вважає себе майже "ЛЬВІВ'ЯНИНОМ", а його діти, в майбутньому будуть позиціонуватись чи не "дворянського походження".
Трагедія в тому, що такі долярчикі заселяють Львів вже десятки років, і тому львів'яни, навіть у третьому поколінні як я, змушені виїзжати на чужбину, подалі від цього безладу який вони коять. Я ВЖЕ ПИСАВ, що "долярчик" - це як квінтесенція українського "рагулізму" набувших певних міськіх рис, і тому жити поруч з ними пліч о пліч - НА ЖАЛЬ НЕ БАЖАЮ.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:50
roberto dark написав:
Трагедія в тому, що такі долярчикі заселяють Львів вже десятки років, і тому львів'яни, навіть у третьому поколінні як я, змушені виїзжати на чужбину, подалі від цього безладу який вони коять. Я ВЖЕ ПИСАВ, що "долярчик" - це як квінтесенція українського "рагулізму" набувших певних міськіх рис, і тому жити поруч з ними пліч о пліч - НА ЖАЛЬ НЕ БАЖАЮ
Справді трагедія)) бо долярчики собі НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ тріпати на балконах килимки/хідники і т.п.)))
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