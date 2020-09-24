Coder написав:

Успіх написав: Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки!

А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!"

То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду?

Ні?

Ну то закриваємо гілку! Тож закінчуйте розмазувати шмарклі по монітору)) і постарайтесь писати ПО ТЕМІ гілки!А тема - "ДЛЯ ОРЕНДИ!"То є цікаві/вигідні об'єкти під оренду?Ні?Ну то закриваємо гілку!

Успіх написав: Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос?

Панове, от нах цокати над класними локаціями, що там ціни космос?

це буде квартира в "космічній" локації - тихому зеленому прицентральному районі, в ідеалі - польский "люкс" забудови 1930их років. Також може бути пізня Австрія, з хорошим плануванням

в більшості випадків ціна 2-кімнатної квартири (55-70 м2) приблизно $90-100K+, але трапляються цікаві варіанти в межах $70-80K. Ще $40-50К потрібно буде вкласти в хороший ремонт (з реставрацією оригінальної столярки, скорше за все, доведеться зробити якісь ремонтні роботи в під'їзді, як варіант, зорганізувати сусідів, і т. ін.)

за $120K можна отримати квартиру, яка буде здаватися за $500-600 на місяць, і передаватиметься "з рук в руки".

Зарікався реагувати на Ваші дописи після Вашої податкової "шаріковщини", але не втримаюсь, відповім. Чому? Тому що, не так часто серед багатьох сторінок Вашого беззмістовного флуду тут трапляються толкові дискусії, і Ви тут же прибігли затикати рота учасникам.Я вже колись Вам говорив, що якщо відповіді на питання Вас не влаштовують, або не вкладаються у Вашу систему координат, то ніхто Вам не зобов'язаний генерувати інші відповіді, які Ви зможете збагнути.Ще на початку цієї епопеї, я висловив свою думку, що би я робив з Вашим бюджетом. Вам вона не сподобалась. Ваше право, але іншої в мене поки що немає. І вимагаючи, щоб з Вами спілкувалися виключно на зрозумілому Вам рівні, шмарклі по монітору тут розмазуєте лише Ви.В цьому світі все відносно. І те, що для - Вас "космос", для мене може бути просто "дорого", а для когось - "купити кабріолет, як машину вихідного дня". Так само відносний і зміст, який вкладається людьми в слова "цікаві/вигідні". Ті варіанти, які розглядаєте Ви, мені не цікаві, від слова "зовсім". Будь моя воля, я би таке не дозволив би будувати у Львові, тому що вважаю, що це спотворює Львів. Тобто з моєї точки зору, Ви інвестуєте в знищення міста, керуючись виключно жагою наживи. Відповідно, не маю жодного бажання підтримувати будь-які розмови про об'єкти нерухомості, які шкодять Львову.Якщо по темі, то в 2018 році, я не планував збільшувати кількість нерухомості в Україні, але через COVID з кінця минулого року ліниво моніторю ринок. Якщо вирішу купувати квартиру під здачу у Львові, то план буде приблизно такий:Скажете "невигідно"? А тут знову все відносно. Хтось менше ніж за 10% з дивану не злізе, для мене 5-6% (4-4.8% після податків, або 5.7% якщо оптимізовувати) - ще минулого року (до нинішніх рівнів доларової інфляції) був би прийнятним результатом.Є термін - "соціальне підприємництво", коли основною метою бізнесу є не прибуток, а "соціальна віддача". Так, я хочу інвестувати вільні кошти і отримувати прибуток, але я не буду робити це будь-якою ціною. Інший термін, і він тут більш доречний - "ціннісне інвестування", коли ти інвестуєш не в найприбутковіші бізнеси, а в ті, цінності яких ти розділяєш.Мені подобається Львів. І якщо мені боляче спостерігати за тим, як забудовники руйнують Львів, то я не буду інвестувати в їхні об'єкти, навіть, якщо вони гарантуватимуть мені надприбутки.Я краще вкладу кошти в те, що збереже та/або ревіталізує той Львів, яким він мені подобається. Замість купівлі цілого поверху смартів, я краще приведу до ладу одну квартру в старому львівському будинку (а за допомогою сусідів, можливо і весь будинок). Це не так прибутково з точки зору фінансів, але для мене поняття "вигоди" - це не лише про гроші.